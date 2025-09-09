'부사'를 통해 나를 다시 바라보다

큰사진보기 ▲부사가 없는 삶은 없다50만을 울린 화제작가 소위 작가의 에세이 ⓒ 채륜서 관련사진보기

일단, 걸어 보는 거야

지금, 이 순간을 살아라

'아무리, 생각해도 난 너를'

'가끔, 나는 다른 사람이 된다'

'언젠가, 정말로 이별을 할 거야'

주는 사랑이 제아무리 무겁다 하더라도 아무튼, 가족이지 않을까? - 53

모두가 그렇게 먹먹한 변명을 하며 살아간다. 그때는 미처, 알지 못했으니까. - 163

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 스토리에도 실립니다.

학교 다닐 때 문장을 책임지는 품사는 늘 명사와 동사라고 배웠다. '부사'는 그저 어떤 행동이나 상태를 꾸며주는 들러리에 불과하다고 여겼다. 글을 쓰면서도, 우선 주어가 되는 명사나 대명사를 생각하고 그 주체가 어떤 움직임이나 생각에 치중했는지에 골몰했다. 부사는 언제나 나중이었다.그러다 소위(김하진) 작가의 <부사가 없는, 삶은 없다>(2025년 5월 출간)라는 책을 만났다. 소위 작가는 글 처음에 대체로, 너무, 아무리, 결코, 제발, 억지로, 언젠가 등 부사 59개를 보여준다. 그리고 부사가 주인공이 되어 이끌어 가는 에피소드를 하나씩 풀어간다. 그리곤 "'나'를 찾아가는 여정에는 '부사'가 필요하다"고 말한다. 부사가 그렇게 중요한 걸까? 책을 읽으며 한번 되짚어 봤다.부사가 없어도 말은 된다. 부사는 문장의 뜻을 강조하고 글 맛을 살려주는 역할을 한다. 부사가 빠지면 재미가 덜할 뿐이다.그러나 이 문장에서 부사 '아무리'와 '가끔', '언젠가'를 빼고 읽으면 문맥이 맞지 않거나 전혀 다른 맥락으로 읽힌다. '부사가 없으면 우리 삶이 이렇게 달라질 수도 있구나' 생각하며 작가의 말에 고개를 끄덕인다.<부사가 없는 삶은 없다>는 총 5장으로 구성되어 있다. 가족에서 시작해, 삶으로 이어지고, 그 속에서 나와 너를 찾고 세상 속으로 나간다. 작가는 개인의 경험을 담담하게 풀어놓지만, 그것이 독자의 기억과 만나 깊은 울림을 만든다.그가 건네준 '부사'를 받아 들고 꼭꼭 씹으면서 내 삶을 돌아봤다. '자꾸, 과거를 뒤돌아보는 것은'이라는 꼭지를 읽다가, 나는 하필 그때, 누군가 무심코 건넨 한 마디에 하염없이 울었던 기억이 떠올랐다. 책 속의 '부사' 덕분에 묻어두었던 상처를 찬찬히 되돌아보고, 아픈 과거를 토닥일 수 있었다.소위 작가의 글은 강렬하거나 과장되지 않는다. 그래서 더 단단하다. 오래전에 본 한석규 주연의 영화 <8월의 크리스마스>가 떠올랐다. 주인공은 말기 암 환자다. 자신의 아픔을 무심히 받아들이던 주인공의 대사가 가슴속으로 스며들어 오래도록 보는 이를 아프게 했다.소위 작가의 문장도 그렇다. 잔잔하게 다가와서 사람의 마음을 무너뜨린다. 작가는, 수많은 부사 속에 울고 웃으며 찾으려고 했던 것은 바로 '나는 누구인가?' 였으며, 부사를 통해 '나'와 더 가까워졌다고 말한다. 우리도 그가 꺼내 놓은 부사를 통해 아픔과 슬픔의 기억을 추스르고 나를 바라볼 수 있을 것이다.