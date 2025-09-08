검찰총장 대행 "헌법에 명시된 검찰, 법률로 개명당할 위기"

▲노만석 검찰총장 직무대행이 8일 오전 서울 서초구 대검찰청에 출근하고 있다. 더불어민주당과 정부는 7일 검찰청 폐지와 공소청, 중수청을 신설하는 내용 등을 담은 정부조직법 개편안을 발표했다. 2025.9.8 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기