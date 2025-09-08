검찰총장 대행 "헌법에 명시된 검찰, 법률로 개명당할 위기"

노만석 검찰총장 직무대행(대검찰청 차장검사)이 '검찰청 폐지'를 토대로 한 정부조직법 개편안을 두고 "검찰이 개명당할 위기에 놓였다"면서도 "이 모든 것은 우리 검찰의 잘못에서 기인한 것"이라고 밝혔다.
노 대행은 8일 오전 출근길에 취재진을 만나 전날 정부와 여당이 내놓은 정부조직 개편안과 관련해 "헌법에 명시되어 있는 검찰이 법률에 의해서 개명당할 위기에 놓였다"라며 "하지만 이 모든 것은 우리 검찰의 잘못에 기인한 것이기 때문에, 저희들이 그 점에 대해선 깊이 반성하고 있다"라고 말했다. 또 "향후에 검찰개혁 방향에 대해서 세부적인 방향이 진행될 것인데, 그 세부적인 방향은 국민들 입장에서 설계됐으면 하는 바람"이라고 덧붙였다.
노 대행은 앞서 보완수사권 문제를 두고 "적법절차를 지키면서 보완수사를 통해 실체 진실을 밝히는 것은 검찰의 권한이 아니라 의무"라며 사실상 '보완수사권 존치'에 힘을 실은 메시지를 내기도 했다(관련기사: 검찰 집단반발하나… 노만석 총장 대행 "보완수사 통한 진실 규명은 의무"
https://omn.kr/2f6uy). 그러나 이날은 관련 질문에 "그것도 충분히, 앞으로 진행되는 과정에서 저희 검찰도 입장을 내도록 하겠다"며 한발 물러선 태도를 취했다.
여권이 7일 발표한 검찰개혁안의 핵심은 수사-기소의 완전한 분리다. 정부와 여당은 이를 위해 ▲검찰청을 폐지하고 ▲기소권은 법무부 산하 공소청으로, 수사권은 행정안전부 산하 중대범죄수사청으로 나누기로 했다. 다만 올해 추석 연휴 전 법안을 처리하되 내년까지 1년의 유예기간을 두고 보완수사권이나 세부 권한 조율 등 남은 쟁점을 조정할 예정이다.
