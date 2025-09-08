메뉴 건너뛰기

검찰총장 대행 "헌법에 명시된 검찰, 법률로 개명당할 위기"

사회

25.09.08 09:37최종 업데이트 25.09.08 09:57

검찰총장 대행 "헌법에 명시된 검찰, 법률로 개명당할 위기"

정부조직개편안에 "이 모든 것 검찰 잘못에 기인, 그 점 깊이 반성"...보완수사권 등 쟁점 남아

노만석 검찰총장 직무대행이 8일 오전 서울 서초구 대검찰청에 출근하고 있다. 더불어민주당과 정부는 7일 검찰청 폐지와 공소청, 중수청을 신설하는 내용 등을 담은 정부조직법 개편안을 발표했다. 2025.9.8
노만석 검찰총장 직무대행이 8일 오전 서울 서초구 대검찰청에 출근하고 있다. 더불어민주당과 정부는 7일 검찰청 폐지와 공소청, 중수청을 신설하는 내용 등을 담은 정부조직법 개편안을 발표했다. 2025.9.8 ⓒ 연합뉴스

노만석 검찰총장 직무대행(대검찰청 차장검사)이 '검찰청 폐지'를 토대로 한 정부조직법 개편안을 두고 "검찰이 개명당할 위기에 놓였다"면서도 "이 모든 것은 우리 검찰의 잘못에서 기인한 것"이라고 밝혔다.

노 대행은 8일 오전 출근길에 취재진을 만나 전날 정부와 여당이 내놓은 정부조직 개편안과 관련해 "헌법에 명시되어 있는 검찰이 법률에 의해서 개명당할 위기에 놓였다"라며 "하지만 이 모든 것은 우리 검찰의 잘못에 기인한 것이기 때문에, 저희들이 그 점에 대해선 깊이 반성하고 있다"라고 말했다. 또 "향후에 검찰개혁 방향에 대해서 세부적인 방향이 진행될 것인데, 그 세부적인 방향은 국민들 입장에서 설계됐으면 하는 바람"이라고 덧붙였다.

노 대행은 앞서 보완수사권 문제를 두고 "적법절차를 지키면서 보완수사를 통해 실체 진실을 밝히는 것은 검찰의 권한이 아니라 의무"라며 사실상 '보완수사권 존치'에 힘을 실은 메시지를 내기도 했다(관련기사: 검찰 집단반발하나… 노만석 총장 대행 "보완수사 통한 진실 규명은 의무" https://omn.kr/2f6uy). 그러나 이날은 관련 질문에 "그것도 충분히, 앞으로 진행되는 과정에서 저희 검찰도 입장을 내도록 하겠다"며 한발 물러선 태도를 취했다.

여권이 7일 발표한 검찰개혁안의 핵심은 수사-기소의 완전한 분리다. 정부와 여당은 이를 위해 ▲검찰청을 폐지하고 ▲기소권은 법무부 산하 공소청으로, 수사권은 행정안전부 산하 중대범죄수사청으로 나누기로 했다. 다만 올해 추석 연휴 전 법안을 처리하되 내년까지 1년의 유예기간을 두고 보완수사권이나 세부 권한 조율 등 남은 쟁점을 조정할 예정이다.

[관련기사] 검찰청 없애고 행안부 중수청-법무부 공소청으로 https://omn.kr/2f887
댓글
