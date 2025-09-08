서산시 공영주차장 강행에 민주당 의원들 "즉각 중단하라"

큰사진보기 ▲서산시의회 더불어민주당 의원 6명은 8일 오전 서산시 브리핑실에서 긴급 기자회견을 열고, 시가 추진중인 공영주차장 조성노 사업에 대해 "결코 묵과할 수 없는 불법·불통 행정"이라며 공사 중단을 촉구했다. ⓒ 신영근 관련사진보기

충남 서산시가 찬반 논란 속에 '예천지구 공영주차장(초록광장)' 조성 사업 공사를 강행하자, 서산시의회 더불어민주당 의원들이 '즉각 중단'을 촉구했다.민주당 의원 6명은 8일 오전 서산시 브리핑실에서 긴급 기자회견을 열고, "결코 묵과할 수 없는 불법·불통 행정"이라며 강력히 규탄했다.이들은 이완섭 시장이 민선 8기 들어 해당 부지에 애초 예정됐던 중앙도서관 건축 대신 공영주차장 사업을 추진하기 시작하자 1인 시위와 5분 발언 등을 통해 반대해왔다.이날 기자회견에는 정의로운 서산시 행정을 촉구하는 시민모임 공동대표인 남현우 변호사를 비롯해 20여 명이 참석했다.최동묵 민주당 원내대표는 기자회견문을 통해 "서산시와 이완섭 시장은 주차대수가 부족하지 않다는 사실을 알면서도 '주차난 해소'라는 명분으로 사업을 밀어붙였다"며 "용역·절차·재원·홍보까지 모든 것이 조작과 왜곡이 일상화 됐다"고 비판했다.그는 또한 서산시가 재원 조달 방안을 허위로 홍보하며 "확정되지 않은 예산을 확정된 것처럼 시민을 속였다"고 주장했다.민주당 의원들은 그 근거로 서산시가 사업 추진 과정에서 주차 수요 산정, 용역 보고서, 감사원 및 행안부 제출 자료에서 주차 수요와 사업 필요성을 의도적으로 부풀리고 조작했다고 재차 주장했다.이들은 특히 시민들이 제기한 소송에서 서산시가 패소할 경우, 91억 원의 중앙도서관 국비를 반납하고, 12억 원의 설계비 손실과 철거비 등 천문학적인 손실이 예상된다고 경고했다.이에 따라 소송 결과에 따라 '주차난 조작'이라는 본질을 숨기고 사업을 강행한 이완섭 시장과 서산시는 철거, 국비 환수 및 각종 손해배상을 책임져야 한다고 주장했다.의원들은 최근 용인경전철 주민소송 판결을 예로 들며, 무책임한 선심성·부실 행정이 거액의 손해 배상으로 이어진 판례를 언급했다.이들은 "더 이상 시민 혈세를 담보로 한 불법·불통·조작 행정은 용납될 수 없다"며 "이 시장은 진심으로 사과하고 사업을 즉각 중단하는 것만이 시민 손실을 막는 마지막 기회"라며 공사 중단을 재차 촉구했다.이러한 반발에도 서산시는 적극적인 해명이나 반박을 하지 않고 있다. 서산시는 공영주차장 사업을 두고 시민단체와 법적 공방을 벌여왔음에도 지난 8월 28일 공사를 강행하며 논란을 일으켰다.또한 지난 9월 4일 오후 공사 중 고압선이 끊겨 예천동 일대 주택과 상가 등이 3시간 넘게 정전되며 불편이 이어졌다.한편, 서산시가 추진 중인 '예천지구 공영주차장·초록 광장' 사업은 지하 1층, 지상 1층 규모로 430면의 주차장과 옥상에 시민 휴식 공간인 초록광장을 조성하는 내용이다. 공사는 지난달 시작되었으며 오는 2026년 7월 완공을 목표로 하고 있다.