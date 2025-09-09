'나를 믿는 힘'이 가능케 하는 것들

큰사진보기 ▲오즈의마법사 책 표지<오즈의 마법사> 마음시선 출판사 ⓒ 이상미 관련사진보기

"누구나 불가능하다는 걸 알면서도 그 불가능한 일을 나에게 해달라고 하니, 내가 어떻게 사기꾼이 되지 않고 배기겠어?"

"오로지 경험을 통해 지식을 얻을 수 있단다. 너는 이 세상에 오래 살면 살수록 더 많은 경험을 얻게 될 거야."

얼마 전, tvN <유 퀴즈 온 더 블록>에 출연한 빌게이츠가 불확실한 미래를 대비하는 법에 대해 이야기하며 "평생 배우려는 자세"를 강조했다. 앞으로 무엇이 달라질지 정확히 알 수 없지만 우리에게 무언가를 요구할 때 배우려는 자세를 가지고 있으면 적응할 수 있기 때문이라고 덧붙였다.그가 말하는 배우려는 자세란 결국 나를 믿는 힘에서 비롯된다는 생각이 들었다. 어렸을 때 읽은 <오즈의 마법사>라는 동화가 떠올랐다.1900년에 출간된 이 작품은 어린 소녀 도로시의 모험을 그린 소설로 시대를 넘어 여전히 사랑받고 있다. 회오리 바람을 만나 낯선 곳에 홀로 떨어지게 된 소녀 도로시는 고향으로 돌아가기 위한 모험을 시작한다. 그 길에서 지혜를 얻고 싶은 허수아비, 마음을 갖고 싶은 양철로봇, 용기가 필요한 사자를 만난다.이들은 모두 '마법사 오즈'를 만나면 자신들이 원하는 것을 얻게 될 것이라는 희망을 품고 온갖 역경을 이겨낸다. 마침내 만나게 된 마법사 오즈는 그들의 상상과는 다른 힘없고 늙은 노인이었고, 오즈는 엉터리 수법으로 지혜와 마음, 용기를 선물한다. 사실 그건 얄팍한 속임수였지만 마법으로 능력을 얻었다고 생각한 허수아비, 양철로봇, 사자는 각각 한 나라를 다스리는 왕이 된다. 소설 속 마법사 오즈는 말한다.애초에 오즈에게는 마법이 없었다. 누군가 마법을 부려서라도 불가능한 일을 가능케 해주길 바라는 사람들의 헛된 바람이 사기꾼 오즈를 만들었다. 우리는 현실에서도 종종 비슷한 오류를 범한다. 하루 아침에 억만장자가 된다거나 노력없이 최고의 자리를 꿰고 앉을 불가능한 일을 꿈꾸며 그것을 이루어준다는 누군가의 달콤한 유혹에 넘어가곤 한다.책은 이런 사람들에게 마법사 오즈는 존재하지 않는다고, 그것을 가능케하는 힘은 오로지 너 자신만이 가지고 있으며 그것은 경험을 통해서만 얻을 수 있다고 조언한다.소설 속 도로시가 위기를 만날 때마다 허수아비는 지혜로, 양철로봇은 따뜻한 마음으로, 사자는 용기로 서로를 도왔고, 어려움을 극복했다. 독자는 그 모습을 보며 이미 그들 안에 지혜와 사랑, 용기가 존재했음을 눈치챈다. 단지 그들 스스로가 그것을 인지하지 못했을 뿐이다. 그들에게 필요했던 것은 마법을 부리는 '오즈'가 아니라 불확실한 여정 속에서 만난 경험이었으며 그 경험은 타인과의 연대 속에서 스스로도 깨닫지 못한 힘을 발견하는 순간이었다.그런 점에서 <오즈의 마법사>가 전하는 메시지는 용기가 필요한 어른들에게 더 큰 울림을 준다. 어린이에게는 모험과 판타지의 즐거움을 주는 동화지만 성인에게는 성찰의 계기를 마련해주는 작품이다. 세기를 뛰어 넘어 여전히 사랑받는 이유가 여기에 있다. 마법은 존재하지 않는다. 내가 바라는 것이 무엇이든간에 나는 이미 그것을 가지고 있다. 다만 스스로를 믿지 못할 뿐이다.빌게이츠가 말한 배우려는 자세는 새로운 것에 항상 열려 있어야 한다는 의미다. 새로운 것을 받아들이기 위해서는 나 자신에 대한 믿음이 전제되어야 한다. '할 수 있다'는 믿음 없이는 새로운 것을 받아들이기란 쉽지 않다. 인간은 익숙한 것을 선호하도록 진화되었기 때문이다. '마법사 오즈'같은 허상을 쫓는 대신 내 안에 가진 힘을 스스로 믿을 때 우리는 불확실한 미래 속에서도 당당히 내 자리를 찾아갈 수 있을 것이다.