외국인주민들 "자원봉사 활동하니 보람 있고 좋아요"

큰사진보기 ▲경상남도외국인주민지원센터 외국인주민 자원봉사단, 7일 통영 해간도 해양정화활동. ⓒ 경상남도외국인주민지원센터 관련사진보기

이주노동자들이 바닷가에서 쓰레기를 수거하는 봉사활동을 벌였다. 경상남도외국인주민지원센터(센터장 곽영준)는 외국인주민 자원봉사단 20여명이 참여해 7일 통영 해간도에서 해양정화활동을 펼쳤다고 밝혔다.센터는 2023년부터 사회공헌사업으로 통영시 '반려해변' 사업에 동참하며 매년 세 차례에 걸쳐 쓰레기 수거활동과 깨끗한 바다 홍보 활동을 벌이고 있다.외국인주민봉사단은 창원을 출발하여 용남면 선촌마을 환경교육장에 들러 지욱철 어촌계장으로부터 해양쓰레기와 환경보전에 대한 교육을 받은 뒤, 해간도로 이동하여 활동을 벌였다.이들은 어민들이 처리하지 못한 부표수거 작업과 해변정화활동을 통해 0.8톤 가량의 쓰레기들을 수거했다.한국에 온 지 한 달 밖에 되지 않은 신비센, 신속킴, 킴텔라(20)씨는 함께 "자원봉사 활동에 처음 참여했는데, 캄보디아 간식도 먹고 보람 있는 일도 하면서 즐거운 마음에 힘든지 몰랐다"며 소감을 전했다.캄야 경남캄보디아교민회 회장은 "고국이 힘든 상황에 있지만, 이 활동을 통해 응원하는 마음을 모아 서로 격려할 수 있어서 더 좋았다"며 "해양정화활동과 같은 자원봉사활동에 많은 사람들이 참여할 수 있도록 교민들에게도 알려달라"고 당부했다.센터는 "이번 활동이 해양 환경 개선뿐 아니라 외국인주민들이 교민사회에 건강한 영향력을 끼치고, 이주노동자들의 한국사회 정착에도 이바지할 것으로 기대하고 있다"라고 밝혔다.