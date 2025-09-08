미국 이민단속 급습과 통상위기, 한국 정부의 적극 외교가 답이다

큰사진보기 ▲현대차-LG엔솔 공장을 급습, 이민 단속:2025년 9월 4일(현지시간), 미국 이민세관단속국(ICE)과 국토안보수사국(HSI) 등이 현대차-LG엔솔 공장을 급습하여, 이민 단속하기 위해 준비하고 있다. ⓒ MBC뉴스 갈무리 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 미디어파인에도 실립니다.글쓴이 김영근은 고려대학교 글로벌일본연구원 교수이며, 사회재난안전연구센터 소장을 맡고 있다. ‘한일간 위기관리의 정치경제학’, ‘재해후의 일본경제정책 변용’, “아시아·태평양 지역의 중층적 경제협력 구도와 일본의 경제적 리스크 관리”, “세계무역구조의 변용과 지경학 : 글로벌화 vs. 지역주의” 외 다수의 논문이 있다.

최근 미국 이민세관단속국(ICE)이 조지아주 현대차–LG에너지솔루션 배터리 공장 건설 현장을 전격적으로 급습해 475명을 체포했는데, 그중 300명 이상이 한국인으로 파악되고 있다. 사전통보조차 없는 작전으로 인해 절차적 정당성에 대한 의문이 제기되었으며, 이 사건은 한국과 미국 간 협력 및 대규모 투자 프로젝트의 '예측가능성' 자체를 흔드는 결과를 초래했다이 사안을 바라볼 때 반드시 짚어야 할 핵심은 두 가지다.첫째, ICE는 9·11 테러 이후 국토안보부 소속으로 출범해 강력한 집행 권한과 '국가안보'의 법적·정치적 프레임을 부여받아 온 조직이다. 그런 만큼 집행 과정일수록 절차적 통지, 외교적 조율, 비례성의 원칙이 반드시 병행되어야 한다.둘째, 안보는 동맹 간 신뢰와 법치의 예측가능성을 훼손하지 않는 방식으로 집행될 때 비로소 지속가능하다. 이는 미국이 주창하는 개방적 투자와 안정적 공급망 전략에도 정합성을 보장하는 길이기도 하다."미국의 '국가안보'를 명분으로 한 이민단속이 동맹국의 '경제안보'를 훼손하는 방식으로 이루어져서는 안 된다"는 뜻이다.현대차와 LG에너지솔루션이 미국 조지아주에 건설 중인 수십억 달러 규모의 배터리 합작공장은 IRA(인플레이션 감축법)에 부응해 추진된 미국의 '프렌드쇼어링(friend-shoring)' 전략의 상징적 사업이다. 하지만 이러한 대규모 투자가 곧바로 안정성과 예측 가능성으로 이어지는 것은 아니다. 비자 발급, 현지 규제, 정치환경의 변화 등 기업이 통제할 수 없는 변수는 언제든 외국 기업에 위험으로 되돌아올 수 있다. 미국이 공급망 협력을 동맹국과 공유하기보다 국내 정치적 계산에 따라 움직일 경우, 이는 필연적으로 동맹 신뢰의 균열로 이어진다.표면적으로는 불법체류 노동자 단속이라는 '법 집행' 차원에서 진행된 사건이지만, 그 배경에는 미국 내 정치적 계산과 더불어 보호주의적 기조가 깔려 있다. 미국 사회는 여전히 이민 문제를 두고 첨예하게 갈라져 있으며, 내년 중간선거를 앞둔 정치권은 이 사안을 적극적으로 활용하려 한다.세계무역기구(WTO)의 기능은 사실상 마비 상태다. 2019년 이후 미국의 거부로 상소기구는 작동을 멈췄고, 다자무역 규범은 힘의 논리에 밀리고 있다. 트럼프 대통령 집권 이후 강화된 '미국 우선주의' 기조는 국제통상의 예측 가능성을 크게 약화시켰다. 작은 무역분쟁조차 WTO 절차가 아닌 양자 협상이나 일방적 조치로 처리되면서, 개방경제에 의존하는 한국은 커다란 불안에 직면해 있다. 지금은 한국이 WTO의 복원과 규범 외교의 중심에 서야 할 때다.글로벌 무역질서는 본래 규범과 절차에 기초해 유지돼 왔다. WTO 체제하에서는 분쟁 발생 시 합의된 절차가 작동했고, 회원국 간 약속은 존중받았다. 그러나 지금은 다르다. 상소기구가 마비되면서 법적 구속력을 가진 최종 판정 기능이 사라졌고, 강대국의 정치적 이해와 압력이 시장 질서를 좌우하는 일이 일상화됐다. 트럼프 대통령 집권 초기부터 나타난 철강·알루미늄 고율 관세, 자동차 수입 규제 위협, 동맹국 겨냥 무역 보복 조치들은 더 이상 예외적 사건이 아니라 새로운 '규범'으로 자리잡고 있다. WTO 기능의 마비는 한국과 같은 무역의존국에 곧 '규범 없는 정글'을 의미한다. 따라서 WTO 정상화와 개혁은 이상적 담론이 아니라 실존적·생존적 과제다.프렌드쇼어링은 언뜻 동맹국들에게 안정성과 신뢰를 약속하는 듯 보인다. 중국 의존도를 줄이는 대신, 미국 시장 접근을 보장하겠다는 구상이다. 그러나 현실은 다르다. 미국 내 산업과 일자리 창출은 철저히 자국 중심으로 이뤄지고, 동맹국에 돌아오는 몫은 막대한 투자와 정치적 리스크다. '동맹'이라는 이름이 활용되더라도, 필요하다면 미국 우선주의가 발동해 동맹의 이익은 뒷전으로 밀려나곤 한다.바로 이 지점에서 한국은 새로운 전략적 선택을 요구받는다. '미국이냐, 중국이냐'라는 단순한 이분법을 넘어서야 한다. EU, 아세안, 인도 등 다변화된 파트너를 확보하고 연대를 강화하는 '경제안보' 전략이 필요하다. 한 나라 의존도가 높아질수록 외교적 자율성은 축소되고, 국익은 쉽게 흔들리게 된다.한국은 WTO 복원을 위한 국제 논의의 최전선에 서야 한다. 경제안보 포트폴리오를 다변화하지 않고, 다자질서의 재건에도 기여하지 않는다면 기업 활동의 안전성은 보장될 수 없다. WTO 상소기구 정상화, 분쟁해결절차의 복원, 그리고 중견국 연대를 통한 '규범 외교'야말로 한국 기업을 지키는 실질적 방패가 될 것이다.트럼프 대통령 체제에서 강화되는 일방주의는 국제통상의 긴장을 언제든 다시 고조시킬 위험을 안고 있다. 그러나 한국이 주도적으로 외교력을 발휘한다면, 이번 위기를 국제규범을 강화하고 자율성을 확대하는 기회로 전환할 수 있다. 이제 더 이상 따라가기만 하는 외교로는 버틸 수 없다. WTO 개혁의 주도자, 다자질서 복원의 촉매자로 나설 때, 한국은 글로벌 통상질서 속에서 확고한 자리를 지켜낼 수 있을 것이다.지금이야말로 '트럼프 라운드'를 멈춰 세울 한국의 시간이다. WTO의 귀환은 이상이 아니라, 한국 경제의 생존 조건이며 국익의 핵심이다. 아울러 "한국 경제의 생존기반을 지키고, 나아가 기업 보호라는 직접적 이해와 직결된 과제"로 인식해야 한다.