'국경 차르' 톰 호먼 "현대차·LG 공장 같은 단속 더 많이할 것"

큰사진보기 ▲미국 이민 단속 당국이 홈페이지를 통해 지난 4일(현지시간) 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장 건설 현장에서 벌인 불법체류·고용 단속 현장 영상을 홈페이지에 공개했다. ⓒ 미국 이민세관단속국 홈페이지 영상 갈무리 관련사진보기

미국 도널드 트럼프 행정부의 '국경 차르' 톰 호먼 안보 총괄 책임자가 최근 조지아주의 한국 기업 건설 현장에 대한 대규모 압수수색 및 체포와 같은 단속을 확대할 것이라고 경고했다.호먼은 7일(현지 시각) CNN 방송과의 인터뷰에서 진행자가 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장에서 이뤄진 같은 이민 단속을 더 할 것이냐고 묻자 "간단히 대답하자면 그렇다(The short answer is yes)"라고 말했다.그러면서 "우리는 노동 현장에 대한 단속 활동을 늘릴 것"이라며 "이 나라에 불법으로 입국하는 것은 범죄이고, 불법 체류하는 외국인을 고용하는 것도 범죄"라고 강조했다.특히 "불법 체류자를 저임금으로 고용하는 기업은 미국 시민에게 급여를 지급하는 경쟁 업체들을 어렵게 만든다"라며 "누구도 선한 마음으로 불법 체류자를 고용하지 않는다. 더 열심히 일하게 하고 더 적은 임금을 줄 수 있기 때문에 고용하는 것"이라고 밝혔다.기업들이 불법 체류자를 고용하게 되면 미국 시민들의 일자리가 줄어들고, 임금도 낮춘다는 주장이다.그는 "우리가 역사상 가장 안전한 국경을 확보한 이유는 위대한 도널드 트럼프 대통령의 리더십, 위대한 일을 하고 있는 국경경비대"라고 치켜세웠다.또한 "이민세관단속국(ICE)이 매일 수행하는 단속 작전도 안전한 국경 확보에 도움이 된다"라며 "미국에 불법적으로 들어오려는 사람들은 트럼프 행정부에서 그에 따른 대가를 치러야 한다는 점을 알게 되기 때문"이라고 강조했다.호먼은 최근 트럼프 대통령이 시카고에 주방위군을 투입해 대대적인 불법 이민자 단속에 나설 것이라고 밝힌 것에 대해서도 "우리는 불법 체류 이민자들과 전쟁을 벌일 것"이라며 "그들은 미국 시민들과 아이들을 겁탈하고, 무장 강도를 저지르고, 미국인을 죽게 하는 마약을 유통하는 등 공공 안전을 위협하는 존재들"이라고 주장했다.한편, 미국 언론은 이날 조지아주에 구금된 한국인 근로자들의 석방 교섭이 마무리되고 곧 이들을 송환하기 위한 전세기가 출발할 예정이라는 강훈식 대통령실 비서실장의 말을 보도했다.<뉴욕타임스>는 "강 실장의 발언은 한미 양국이 며칠간 이어진 동맹국 간 긴장 이후 외교적 해결책을 모색하고 있음을 처음으로 보여주는 강력한 신호(strong indication)"라고 분석했다.이어 "트럼프 행정부는 현대차, 삼성, LG 등 한국 대기업들에 미국 투자를 독려하면서도 비자 발급을 대폭 축소하여 이들이 공장 건설에 필요한 숙련된 인력을 유치하는 것을 어렵게 만들고 비용도 더 많이 들게 했다"라고 지적했다.또한 "반면에 미국 이민 당국 관리들은 한국 기업들이 불법 체류자를 고용하면서 미국인 근로자를 차별했다고 비난한다"라고 전했다.<월스트리트저널>은 "아직 해결되지 않은 쟁점 중 하나는 구금돼 있는 한국인들이 자발적으로 출국하는지, 아니면 추방될 것인지 여부"라며 "만약 추방될 경우 수년간 미국 입국이 금지되는 경우가 많다"라고 설명했다.그러면서 "이번 단속은 한국 정부와 기업을 깜짝 놀라게 했고, 미국의 긴밀한 동맹국이자 최대 교역국인 한국을 불안하게 했다"라며 "한국 당국자에 따르면 미국은 이번 단속 사실을 사전 통보하지 않았다"라고 전했다.또한 "한국은 과거에도 숙련된 인력을 미국으로 보낼 비자가 부족하다는 불만을 (미국 정부에) 표한 적이 있다"라고 전했다.