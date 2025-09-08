언젠가 내게 다가올 시간, '그리움'을 배우게 하는 책

큰사진보기 ▲책표지 ⓒ 오후의 소묘 관련사진보기

"함께 볼 영화를 정하려고 몇 시간이나 티격태격하더라도 당신과 극장에 가고 싶어. 비록 늘 당신이 결정한 영화를 봐야 했지만 말이야. 그래 놓고 당신은 영화를 보지도 않았지."

"여전히 나는, 당신과 별이 가득한 밤을 보내고 싶어. 한숨도 자지 않고 떠오르는 아침을 같이 맞이하고 싶어."

책방에서 친구를 기다리며 무심히 꺼내든 그림책이었다. 책 속 여주인공의 얼굴이 나를 쳐다보는 듯한 묘한 느낌의 표지에 매료되었다. 그림은 좋아하지만, 그림책은 잘 읽지 않는 나에게 짧은 시간에 몇 장 넘겨 볼까하는 가벼운 마음이었다. 마지막 장까지 읽는 데는 채 몇 분이 걸리지 않았고, 때마침 친구가 도착하는 바람에 내용을 음미할 시간도 없이 황급히 책을 제자리에 얌전히 돌려보냈다. 그리고 하루, 이틀이 지났다. 무슨 일인지 그림책 속 여주인공의 얼굴 그리고 마지막 장의 남자 주인공의 뒷모습이 마음에서 아른거렸다.아무래도 책을 사야 할 것 같다는 생각이 들어 책방에 간 김에 다시 책을 손에 들었다. 생각보다 가격이 비쌌다. 나는 몇 페이지 되지 않는 분량을 그것도 몇 분 만에 읽으면 내용이 다 파악되는 책을 굳이 사야 하는 것인가를 두고 나름 진지한 고민에 빠졌다. 결정을 내리지 못한 채 다른 일을 보고 집에 돌아왔다. 그러나 책에 대한 향수로 결국 도서관에서 대출하여 그림책을 다시 손에 넣었다. 찬찬히 한 장 한 장 그림과 글을 음미해 본다.책을 덮고 문득, 시간은 흐르는 것이 아니라 순간으로 기억될 뿐이며 누군가와 함께한 기억의 양이 그리움의 양으로 치환되는 것이 아닐까하는 느낌이 온몸에 전해졌다. 아내를 잃은 그림책 속의 주인공은 그녀와 함께한 순간들을 마치 스냅 사진처럼 기억한다. 그리움은 일상 속 반복의 장면들이다.그녀의 미소, 그녀의 웃음소리, 그녀의 먹는 모습, 아이스크림을 주문하는 그녀의 목소리, 그에게로 다가오는 그녀의 모습, 그녀의 향기, 그녀의 촉감들, 그리고 그녀와 함께 다니던 카페. 이 모든 장면이 나에게는 사랑으로 읽혔다. 있는 그대로의 모습을 사랑할 줄 알았던 남편의 마음이 고스란히 느껴졌기 때문이다.시간 약속을 잘 지키지 못하는 그녀였어도, 고집이 조금 세다고 한들 그것은 사랑스러운 그녀의 여러 모습 중 하나에 불과했다. 어느덧 세월은 흘러 젊던 부부는 배가 나오고 손등에 점점이 별이 박혀도 여전히 별이 가득한 밤을 보낼 만큼 사랑이 넘치는 부부였으리라.어떤 시인은 "그리움은 어떤 것이 거기에 있지 않음"이라고 말했다. 어느덧 나도 오십의 나이가 지나고, 올 봄 아버지를 하늘의 별로 돌려보내 드려야 했다. 고백건대, 아버지를 보내드리는 노제를 지내며 나의 입에서 나온 말은 그리움이 아니라 아쉬움의 말이었다.아버지라는 존재가 나에게 쥐어준 유익함에 젖어 있던 내 삶의 부스러기가 그대로 드러나는 순간이었다. 아쉬움의 근원은 아직 부모에게서 독립하지 못한 나의 어린아이 같은 모습의 잔재였다. 이제 비로소 아버지를 그리움으로 기억하고 싶다.그의 아침 헛기침 소리, 그리고 항상 "이 선생~"하며 부르던 목소리, 부엌에 불 끄라는 그의 잔소리, 내가 사준 운동화를 늘 신고 다니던 그의 뒷모습, 그의 온통 흰 머리털, 그리고 마지막으로 본 눈물 자국이 남아 있던 그의 얼굴을.우리는 시간에 순응할 수밖에 없는 유한의 존재이면서, 타인의 죽음을 견뎌내야 하는 슬픈 존재이기도 하다. 하지만 더 이상 존재하지 않는 누군가를 그리움으로 추억할 수 있는 자는 분명 행복을 느끼는 사람이리라. 느낄 줄 아는 이의 의도된 선택이 아니라면 행복의 기억 또한 마음에 존재할 수 없기 때문이다. 사라진 존재를 그리워하는 것은 그리하여 인간만이 할 수 있는 아름다움이다.언젠가 우리는 가족의 죽음을 목도하고 슬픔과 외로움을 견뎌내야 한다. 멀리 보면 하나도 특별하지 않은 탄생과 죽음은 수억 년을 두고 반복되어 왔다. 그러나 나의 인생은 한 번 뿐이라 모두 처음이고, 마지막이다.다비드 칼리의 글과 모니카 바렌고의 그림이 어우러져 누군가의 부재가 나에게 어떻게 다가올지 미리 알려주는 타임머신 같은 그림책. 지금 나에게 허락된 시간을 어떻게 살아낼 것인가, 무엇을 느끼며 살 것인가 되새김 하게 한다. 그리고 옮긴이(정림)의 말처럼 "비로소 그가 떠난 자리에도 일상이 스며들"고 있음을 받아들이게 된다.그림이 전해주는 감정은 산문과는 또 다른 울림이 있다는 것에 감탄하며 잠시 그림책 값을 책망했던 나의 비루함이 부끄러워졌다. 이 어른을 위한 그림책을 소유하고 싶은 마음이 생겼다. 소유함으로써 마음이 가난해지지 않는 것 중 유일한 것은 아마도 책인 듯싶다.