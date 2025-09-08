가뭄 속 푸른 생명력, 안반덕 배추밭의 여름

큰사진보기 ▲가뭄을 이겨내고 결실을 앞둔 안반덕 배추밭 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲안반덕은 구름에 감싸여 뜨거운 여름을 이겨냈다. 한낮의 불볕더위에도 이곳은 17~20℃의 서늘한 기온을 유지하고, 산허리에 머무는 구름은 적절한 수분을 배추밭에 공급했다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲현대와 과거가 공존하는 안반덕안반덕은 단순히 고냉지 배추밭으로만 기억되지 않는다. 고원 곳곳에 세워진 풍력발전기가 눈길을 끈다. 거대한 날개를 돌리는 풍력발전기는 현대 에너지 산업의 상징이고, 그 아래에서 땀 흘려 배추를 가꾸는 농민들의 모습은 과거의 삶을 이어가는 흔적이다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲암반덕 들녘에는 한때 농민들의 손길이 깊이 스며 있던 배추밭이 넓게 펼쳐져 있다. 밭 사이로 난 구불구불한 농로는 마치 자연이 그려낸 한 폭의 수묵화 같다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲하늘 위 뭉게구름과 배추가 어우러져 동양화처럼 여유로운 분위기를 연출한다 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲마지막까지 배추를 정성껏 거두는 농민의 모습이 정겹게 자리한다 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲65만 평의 광활한 들판 위로 잘 익은 배추가 끝없이 펼쳐져 있다. 햇살을 받은 배추잎은 녹색과 황금빛이 어우러지며, 뭉게구름이 흐르는 푸른 하늘과 조화를 이루어 한 폭의 서양화 같은 장관을 연출한다. ⓒ 진재중 관련사진보기

혹독한 가뭄이 강릉을 휘감고 있지만, 대관령 안반덕 고원은 여전히 푸르른 생명력으로 가득하다. 오봉댐 물 부족으로 시민들이 힘든 나날을 보내는 지금, 해발 1100m 안반덕 배추밭은 녹색 물결을 이루며 수확을 기다리고 있다.7일 찾은 안반덕은 마치 또 하나의 세상 같았다. 성산을 지나 대기리로 오르는 길은 안개가 자욱했으나, 닭목령(해발 800m)에 이르자 안개가 걷히고 운해가 펼쳐졌다. 구름과 바람이 빚어내는 변덕스러운 기후 덕분에, 안반덕은 하루에도 수십 번 표정을 바꾼다.정상에 오르자 좌측은 안반덕, 우측은 고루포기 배추밭이 한눈에 들어왔다. 65만 평에 달하는 거대한 배추밭은 가뭄과 바람을 견디고 풍요롭게 자라 있었다. 지난 5월 황토빛이던 비탈밭은 6월 파종 이후 두 달 남짓 만에 녹색 세상으로 변신했다.안반덕은 한여름 불볕더위에도 17~20℃의 서늘한 기온을 유지하며 고냉지 배추 재배에 최적지로 꼽힌다. 여름철 선선한 기후와 산허리에 걸쳐 머무는 구름은 배추 잎을 시들지 않게 지켜주고, 적절한 수분 공급원이 되어 배추를 더욱 알차게 영글게 한다. 자연이 만들어낸 이 독특한 환경 덕분에 안반덕 배추는 맛과 품질에서 다른 지역과 차별성을 가진다.지난 6월 파종 때는 물 부족으로 배추 잎이 말라죽는 위기를 겪었다. 그러나 농민들이 힘겹게 물을 공급한 덕분에 새싹이 다시 돋아나 지금처럼 푸른 배추밭으로 자라났다.배추밭은 보는 위치와 시간에 따라 전혀 다른 풍경을 빚어낸다. 멀리서 보면 녹색 물감을 흩뿌린 듯한 대지, 가까이서 보면 한 폭의 수채화를 떠올리게 한다. 수확을 앞둔 지금, 농민들에게는 풍요와 안식을, 방문객들에게는 감탄과 위안을 선사한다.일부 밭에서는 이미 출하가 시작됐다. 아직 곳곳에서는 농민들이 영양제를 주며 정성스러운 손길을 더하고 있다. 본격적인 배추 출하는 8월 중순부터 약 한 달간 이어지며, 이 기간 동안 10톤 트럭 1500대 분량이 전국으로 실려 나간다.안반덕은 매 계절마다 옷을 갈아입는다. 봄에는 황토빛, 여름에는 초록빛, 가을에는 다시 황토빛으로 돌아간다. 농사를 마무리하고 내년 봄을 기다리는 이 땅은 평야보다 값지고, 가뭄에 지친 강릉 시민들에게도 잠시나마 위안과 희망을 전해주는 곳이다.