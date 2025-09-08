빛, 바람, 그림자로 담아낸 계절의 틈

AD

큰사진보기 ▲나비 그림자 III60x65x15cm 혼합재료, LED, 그림자 2024 ⓒ 최규식 관련사진보기

큰사진보기 ▲나비 그림자2혼합재료,조속모터,제작조명,타이머,그림자 60x60x180cm 2022 ⓒ 최규식 관련사진보기

큰사진보기 ▲바닷바람 I45x20x30cm 가시소라 껍질, 혼합재료 2025 ⓒ 최규식 관련사진보기

복합문화예술공간 'MERGE?'에서 최규식 작가의 개인전이 오는 19일까지 열린다. 이번 전시는 'MERGE?'와 최규식 작가가 문화체육관광부와 예술경영지원센터가 주관하는 '예비 전속작가제 지원사업'에 선정된 이후 갖는 첫 개인전이다. '예비 전속작가제'는 갤러리가 유망한 작가를 발굴하고 육성할 수 있도록 지원하는 사업으로, 'MERGE?'는 노주련, 서수연, 최규식 세 작가와 3년간 전속 계약을 맺고 지원을 하게 되었다.최규식 작가는 점차 사라져 가는 계절의 온화함을 조각으로 담아내는 작업으로 주목 받고 있다. 이번 전시에서 그는 빛, 바람, 그림자 등 움직이는 요소를 활용하여 '계절의 시간'에 대한 섬세한 감각을 선보일 예정이다.최규식 작가는 이번 전시에 대해 "시간, 바람, 그림자를 나타내는 것에 의미를 뒀다"라고 설명했다. 그는 전시장 오른쪽에 '향기'와 '빛'을 이용해 1년의 시간을 표현하고, 정면에는 가시 소라를 조각해 바람의 모양을 나타냈다. 또한 전시장 왼쪽에는 그림자를 주제로 한 나비와 꽃 작품들을 배치해 계절의 시간, 보는 바람, 의미의 그림자를 시각화 했다.작가에게 계절은 단순히 반복되는 자연 현상이 아닌, '그때(순간)를 보는 틈(시간)'이다. 그는 "봄과 가을이 점점 짧아지고 있어 늘 아쉬운 마음"이라며, 이러한 아쉬움을 작품에 담아냈다. 작품 속에서 빛의 변화나 바람, 움직임 등은 그가 느꼈던 풍경이나 순간들을 구현하기 위한 재료로 활용된다.특히 작가노트의 "꽃과 나비가 되어서 다시 돌아와 주었으면 좋겠다"라는 문장이 인상적이다. 최규식 작가는 여기서 '꽃'과 '나비'가 단순히 자연물을 넘어, 그리운 사람이나 그리웠던 시절을 의미한다고 설명했다. 그는 "때가 되어서 볼 수 있는 것들을 당연히 볼 수 있는 때가 다시 돌아와 주었으면 한다"라는 소망을 전했다.작업 과정에 대해 그는 라디오 사연, 대화, 음악, 산책 등 일상 속 사소한 것들을 메모하며 소재를 찾는다고 밝혔다. 근사하거나 웅장한 소재 대신 사소한 것들에서 영감을 얻기 때문에 오히려 더 섬세하고 손이 많이 가는 작업이 탄생한다고 덧붙였다.최 작가는 앞으로도 움직이는 천, 연기, 비눗방울, 투명한 재질의 재료 등을 활용해 '바람의 모양'을 더 풍부하게 표현할 계획이다. 작가는 이번 전시를 찾은 관람객들이 지나가는 계절 속에서도 짧아서 더욱 소중한 봄과 가을의 순간을 떠올리며, '힘든 때'가 아닌 '즐기는 여름'의 시간으로 다가오길 바란다고 전했다.한편 복합문화예술공간 'MERGE?'는 부산 금정구 장전동에서 예술적 실험과 도전을 이어가고 있는 곳이다. 2016년 오래된 주택을 리모델링해 개관한 이 공간은 미술, 음악, 문학, 연극 등 다양한 예술 장르를 넘나드는 '융합 예술'을 추구한다. 'MERGE?'는 장르에 구애받지 않는 복합적 예술 행위에 대한 깊은 탐구를 바탕으로 예술의 새로운 가능성을 모색하며, 지역 문화 발전에 기여하고 있다.