독립운동 성지서 울려퍼진 외침... "독립투사 명령이다, 김형석을 해고하라"

큰사진보기 ▲7일 천안 독립기념관 분수광장 앞에 모인 100여 명의 시민들이 모여 “독립투사의 명령이다. 김형석을 해고하라”고 외쳤다. 이재만 지사의 손주인 이해석씨를 비롯한 독립투사 후손 10여 명은 지난달 20일부터 19일째 김형석 관장 퇴진 요구 점거농성을 진행 중이다. ⓒ 권택상 관련사진보기

'안중근, 안창호, 김구, 양근환, 김상옥, 남자현, 김규식, 김지섭, 나석주, 김마리아, 유관순, 신규식, 손병희...'

"독립투사의 명령이다. 김형석을 해고하라."

7일 충남 천안 독립기념관 분수광장 앞에 모인 100여 명의 시민들 손에는 그래피티 작가 레오다브(최성욱)가 그린 독립투사의 얼굴이 새겨져 있었다. 이들은 한목소리로 외쳤다.이날 민족문제연구소와 천안민주단체연대회의 주최로 '김형석 독립기념관장 퇴진 촉구 집회'가 열렸다. 참석자들은 김형석 관장이 "친일 전력이 의심되는 인물로, 독립운동 성지인 독립기념관을 모욕하고 있다"며 "역사를 왜곡하는 친일파가 국민의 녹을 먹으면서 독립기념관장 자리에서 버티고 있다. 퇴출시켜야 한다"라고 목소리를 높였다.김형석 관장은 지난 8월 15일 광복절 경축식 기념사에서 "우리나라의 광복은 제2차 세계대전 연합국 승리로 얻은 선물"이라고 말해 거센 논란을 불러왔다. 민주당을 비롯한 정치권과 시민단체는 즉각 퇴진을 요구했다. 이에 김 관장은 "일부 언론이 발언을 왜곡했다"며 "세계사적 관점을 소개한 뒤 곧이어 항일 독립전쟁의 승리로 광복을 쟁취했다는 민족사적 시각을 분명히 제시했다"고 반박했다. 그러나 비판 여론은 수그러들지 않았다.충남 홍성 지역에서 3.1만세운동을 주도한 독립투사 이재만 지사의 손주인 이해석씨를 비롯한 독립투사 후손 10여 명은 지난달 20일 '김형석 관장 해고명령서'를 들고 독립기념관을 찾았다. 그리고 이날부터 독립투사 후손들은 독립기념관장실 점거농성에 들어갔다. 맨바닥에 침낭을 깔고 버틴 시간이 벌써 19일째를 맞았다.현장에는 한상권 덕성여대 명예교수도 참여해 독립운동 정신의 의미를 강조했다.한 교수는 "오늘날 K-컬쳐가 세계적으로 주목받는 이유는 그 뿌리에 K-민주주의가 있기 때문"이라며 "민주주의는 독립운동 정신에서 나왔고, 의병전쟁과 만주의 독립전쟁이 있었기에 가능했다"라고 말했다.이어 한 교수는 "독립운동 없이는 민주주의도, 오늘의 문화도 없다. 친일파를 숭상하는 인물이 독립기념관을 이끌어서는 안 된다. 역사적 정당성을 회복하는 것이 이번 투쟁의 의미"라고 덧붙였다.천안민주단체연대회의 소속 이용길씨도 "임종국 선생이 친일 청산에 온몸을 바쳐 활동했던 이 지역에서, 민족정기의 본당인 독립기념관을 친일 논란 인사가 이끄는 것은 선생께 부끄러운 일"이라고 비판했다.그는 "민주당 정부가 과거처럼 절차만 따지다가 적폐를 정리하지 못한 전철을 밟아서는 안 된다"며 "이재명 대통령은 다른 말 할 것 없이 김형석을 잘라야 한다. 국민의 요구는 김형석 파면"이라고 외쳤다.집회 후 참석자들은 관장실이 자리한 겨레누리관으로 이동해 자신의 이름이 적은 '김형석 관장 퇴진명령서'를 벽면에 붙였다. 이어 참석자들은 손을 잡고 인간띠를 만들어 파도타기 퍼포먼스를 진행하며 "김형석 퇴진"을 외쳤다.한편 뉴라이트 성향으로 분류되는 기관장들조차 "김형석 경축사는 부적절하다"라는 입장을 밝혔다. 6일 국회 교육위원회 소속 더불어민주당 백승아 의원에 따르면 김낙년 한국학중앙연구원장, 박지향 동북아역사재단 이사장, 허동현 국사편찬위원장 모두 '김형석 관장의 경축사 발언이 적절치 않았다'고 평가했다.한편 김형석 독립기념관장은 오는 8일 국회에서 기자회견을 열어 자신의 입장을 밝히며 대국민 호소에 나설 예정이다. 지난 5월 독립기념관에서 개신교 신도 30여 명의 종교 행사를 허용해 '사유화 논란'이 불거진 뒤 처음 공개석상에 나서는 것이다. 기자회견은 국민의힘 김민전 의원의 주선으로 이뤄진다.