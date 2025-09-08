민주주의 국가 맞나...충격적인 미국 이주민 구금시설

큰사진보기 ▲미국 이민 단속 당국이 홈페이지를 통해 지난 4일(현지 시각) 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장 건설현장에서 벌인 불법체류·고용 단속 현장 영상을 홈페이지를 통해 공개했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲미국 이민 단속 당국이 홈페이지를 통해 지난 4일(현지시각) 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장 건설 현장에서 벌인 불법체류·고용 단속 현장 영상을 홈페이지에 공개했다. ⓒ 미국 이민세관단속국 홈페이지 영상 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲미국 이민 단속 당국이 홈페이지를 통해 지난 4일(현지시각) 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장 건설 현장에서 벌인 불법체류·고용 단속 현장 영상을 홈페이지에 공개했다. ⓒ 미국 이민세관단속국 홈페이지 영상 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 대통령이 지난 2일 워싱턴 백악관 집무실에서 연설하고 있다. ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

미국 이민세관단속국(ICE)이 4일(현지 시각) 조지아주 서배너에 있는 현대자동차-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 미등록 외국인 노동자 단속을 벌여 총 475명을 체포했고 이중 332명이 한국인 노동자였다. 미국이 한국에 투자를 압박하고 있는 상황에서 생긴 한국인 노동자 대규모 체포라는 점에서 충격적이었다.더욱 충격적인 건 단속과 체포가 군사작전을 방불케 했고 ICE가 공개한 영상에 따르면 노동자들을 중대 범죄자들처럼 손과 발에 쇠사슬을 묶어 끌고 갔다는 점이다. 극도로 열악한 위생 환경 때문에 그동안 여러 차례 문제가 됐던 수용시설 중 하나인 포크스턴 제임스 디레이 교정시설에 체포된 이들을 수용했다는 점 또한 충격적이었다. 하지만 이는 그동안 트럼프 행정부가 이민자 및 외국인 노동자 단속과 관련해 많은 인권 침해를 저질렀음을 고려한다면 놀라운 일은 아니다.지난 7월 30일 조지아주의 존 오소프 민주당 상원의원은 구금시설 내 인권 침해 사례를 수집한 보고서를 발표했다. 보고서는 트럼프 대통령이 취임한 2025년 1월 20일 이후 미국 내 구금시설과 미국 관할 하에 있는 해외 구금시설에서의 인권 침해 사례를 조사한 결과 510건의 사례가 확인됐다고 밝혔다. 이중 이민자 구금시설에서 41건의 신체적, 성적 인권 침해가 밝혀졌는데 이중에 임신한 여성에 대한 학대 14건과 어린이 학대 18건이 포함됐다고 밝혔다. 보고서에 따르면 한 23세의 임신 여성은 며칠 동안 하혈을 했지만 진료를 받지 못했고 결국 감옥에서 혼자 물도 아무런 의료 지원도 없는 가운데 유산했다. 뇌수술을 받은 10세 아이는 미국 시민권을 가지고 있는데도 후속 의료 처치를 거부당했고 암 치료를 받고 있었던 4세 아이는 의사 상담도 받지 못하고 추방됐다.체포된 이민자들에 대한 심각한 인권 침해는 꾸준히 지적되어 왔다. 지난 6월 인권을위한의사들(Physicians for Human Rights)은 체포돼 ICE 구금시설에 수용된 이민자들이 심각한 건강 위험을 겪고 있다고 지적했다. PHR은 이들이 포화 상태의 구금시설에서 텐트나 맨바닥에서 취침하고 열악한 환경에서 건강을 돌보지 못하고 있다며 지난 1월 이후 8명이 사망한 점을 지적했다. 그러면서 모두 적절한 치료를 받았다면 사망하지 않았을 사례였다고 밝혔다.미국시민자유연합(ACLU) 또한 지난 5월의 보도자료에서 구금시설에서 기본적인 인권이 보장되지 않는다고 지적했다. 그러면서 관리자 부족으로 일부 이민자들은 72시간 한 번도 방 밖으로 나가지 못했고 의료 서비스는 지체되기 일쑤였고 ICE 정책과는 다르게 의료 경비의 본인 부담이 이뤄지기도 했다고 지적했다. 또한 전화, 서신 발송, 종교 활동 같은 기본적인 권리도 제한됐다고 지적했다.휴먼라이츠워치의 워싱턴 부국장인 니콜 위더쉐임은 지난 7월 마이애미주에 있는 3개 구금시설을 조사한 결과 심각한 인권 침해 사례를 발견할 수 있었다고 밝혔다. 그중 가장 심각한 문제 중 하나가 과밀 수용이었는데 한 구금시설은 66명을 수용할 수 있는 방에 155명을 수용했다고 밝혔다. 증언에 따르면 과밀 수용 때문에 구금자들은 머리와 발을 맞대고 얇은 매트 위에서 잠을 잤다. 또 다른 구금자들은 입소 수속을 밟는 동안 사람으로 꽉 찬 방에서 며칠을 머물렀는데 쓸 수 있는 화장실은 야외 개방 화장실 하나뿐이었다고 말했다. 또한 버스 안에서 장시간 쇠사슬에 묶여 있었고 음식과 식수도 제공되지 않았고 화장실 이용도 힘들었다고 말했다.국제앰네스티 또한 지난 5월의 보고서에서 텍사스주 엘파소에 있는 구금시설에 수감된 이민자들에 대해 광범위한 권리 침해가 이뤄졌다고 밝혔다. 특히 베네수엘라 출신 수감자들에 대한 표적 폭행이 이뤄졌는데 한 구금자는 국제앰네스티에 교도관들이 배식 줄에서 새치기를 한 사람을 바닥에 내동댕이 치고 구타한 후 엘살바도르로 보냈다고 증언했다. 교도관을 만나러 갔던 또 다른 수감자는 얼굴을 얻어맞아 피투성이가 돼 돌아왔고 교도관들은 수시로 말을 듣지 않으면 과테말라나 엘살바도르로 보내겠다고 위협했다. 국제앰네스티는 트럼프 정부가 베네수엘라 이주민들을 증거도 없이 범죄집단과 관련되어 있다는 딱지를 붙이고 임의로 수감하고 타국으로 추방했다고 지적했다.가장 심각한 인권 침해는 제3국으로 추방된 베네수엘라 이주민들에게 가해졌다. 지난 3월 미국 정부는 범죄조직에 연루됐다는 혐의로 258명의 베네수엘라 이주민을 엘살바도르의 악명 높은 테러범 구금센터, 일명 CECOT으로 불리는 대규모 감옥으로 보냈다. 체포된 이들에게는 무혐의를 입증할 법적 기회도 보장되지 않았다. 이들 중 252명은 7월 중순 미국과 베네수엘라 정부의 협상으로 석방돼 본국으로 돌아갔다. <워싱턴 포스트>와의 인터뷰에서 이들은 CECOT에 도착하자 마스크를 쓰고 욕설을 내뱉는 교도관들이 그들을 맞았다고 말했다. 또한 여러 명이 CECOT이 "지옥"이고 "공포 영화" 같았다며 나무 몽둥이로 "매일 구타를 당했다"고 했다.CECOT에서의 베네수엘라 이주민 학대와 인권 침해에 대해 트럼프 정부는 그곳이 미국의 통제권 밖이기 때문에 책임이 없다고 주장했다. 그러나 7월 초 엘살바도르 정부가 베네수엘라 남성 4명의 실종을 조사하고 있는 유엔 인권고등판무관실의 조사관들에게 보낸 문서는 이에 반하는 내용을 담고 있었다. 엘살바도르 정부는 범죄에 대한 주권 및 국제 협력 원칙에 따라 미국에서 추방돼 엘살바도르 감옥에 있는 수감자들은 미국 정부의 통제하에 있다고 인정했다. 이는 트럼프 정부가 추방한 베네수엘라 이주민들의 혹독한 수감 생활과 인권 침해 사실에 책임이 있지만 아무런 조치도 취하지 않았음을 의미한다.가디언은 지난 8월 초 자체 분석을 통해 2025년 6월의 1일 이민자 단속이 전년 6월에 비해 268% 증가했다며 이중 대부분은 범죄 사실이 없음에도 체포됐다고 보도했다. 또한 체포 증가로 구금시설의 수용 능력은 초과됐지만 이민 당국은 트럼프 대통령의 지시에 따라 단속을 더욱 강화하고 있다고 지적했다.트럼프 대통령이 밀어붙이고 있는 대대적인 미등록 외국인 노동자와 이주민 단속, 체포, 추방은 합법적인 정책으로 보이지만 안을 들여다보면 절대 정당화될 수 없는 많은 문제를 안고 있다. 특히 체포된 이주민들을 모두 범죄자 취급하고 구금시설에서 기본적인 인권도 보장하지 않는 상황은 과연 미국이 인권을 주장하는 민주주의 국가인지 의심을 하게 만든다. 많은 사례와 보고서가 구금시설에서의 인권 침해를 보여주고 있지만 트럼프 정부는 이를 부인하거나 이에 전혀 대응하지 않고 있다.