분홍·초록 옷 입고 신촌에 모인 인도네시아 사람들이 외친 것

2025년 9월 7일, 서울 신촌에서 인도네시아 정치 개혁을 요구하는 집회 'Korea Bergerak(한국 행동)'이 열렸다. 이번 집회는 재한 인도네시아 유학생회(Perpika)가 주도했으며, 한국에 거주하는 인도네시아 커뮤니티가 지난 8월부터 본격화된 본국의 정치개혁운동에 호응해 마련한 자리다.
인도네시아에서는 정부의 억압적 통치, 군부의 정치 개입, 국회의원의 과도한 혜택, 불안정한 경제 상황 등을 비판하며 대규모 집회가 연이어 벌어지고 있다. 특히 8월 17일 독립기념일에 국기 게양이 강요되고, 국회의원에게 과도한 주택보조금이 지급된 사실이 드러난 데 이어 시위 과정에서 경찰의 과잉 진압으로 사상자가 발생하면서 시민들의 분노는 더욱 거세졌다. 이에 인도네시아 시민사회는 단기·장기 개혁 요구를 담은 이른바 '17+8 개혁안'을 국회에 제출하며 전면 수용을 촉구하고 있다(이전 기사 참고
).
한국 행동은 이미 9월 3일 온라인 집회를 열었고, 그 연장선에서 7일 야외 집회를 진행했다. 약 일주일간 온라인과 오프라인을 통해 참석자를 모집한 결과, 200여 명이 모였다. 참가자들은 소셜미디어를 통해 집회 소식을 공유하며 조직적으로 준비했고, 경찰에 신고를 마친 뒤 안전한 진행을 위해 규칙을 마련하고 필요한 물품을 나누는 등 체계적인 준비 과정을 거쳤다.
집회는 오후 1시 신촌역에서 시작됐다. 참가자들은 분홍색과 초록색을 상징색으로 맞춰 입고 모였다. 분홍색은 경찰과 대치하던 시위대 중 한 여성이 분홍색 히잡을 착용한 모습에서 비롯되었고, 초록색은 시위 과정에서 사망한 오토바이 기사의 점퍼 색을 추모하는 의미를 담는다. 인도네시아 시민사회는 이를 각각 '용감한 분홍(Brave Pink)'과 '영웅 초록(Hero Green)'으로 부르고 있다.
참가자들은 약 30분간 신촌역에서 홍대입구역까지 행진하며 구호를 외치고 노래를 불렀다. 행진은 경찰의 통제 속에 평화롭게 이어졌으며, 주변 시민들은 관심을 보이며 사진을 찍거나 집회 목적을 묻기도 했다.
홍대입구역 5번 출구 앞 공원에서 본 집회가 이어졌다. 주요 참석자가 소개된 뒤 시위 희생자를 추모하는 시간이 마련됐고, 17+8 개혁안을 한국어로 낭독했다. 이어서, 약 10명의 참가자가 자유발언을 통해 인도네시아 정부와 국회의 부패, 무능을 비판했다. 일부 한국인 참석자들도 연대 발언을 하며 지지를 보냈다.
특히 주한 인도네시아 대사 체첩 헤라완(Cecep Herawan)이 직접 참석해 발언한 점이 주목을 끌었다. 그는 "한국 행동의 목소리를 잘 듣고 정부에 전달하겠다"고 밝혔고, 이에 참가자들은 큰 환호로 화답했다.
집회 현장은 비장한 결연함 속에서도 돌봄과 연대의 분위기가 함께했다. 참가자들은 서로에게 물을 챙기라고 권하거나 더위를 조심하라고 알리며 분위기를 북돋웠다. 해외에서 직접 본국 시위에 참여할 수 없는 답답함과 절망적 현실을 바꿔야 한다는 절박함이 교차했으며, 때로는 애국주의적 과잉 발언도 있었지만 전체적인 분위기는 민주주의 회복을 향한 결연한 의지를 보여주었다.
이러한 해외 집회는 과거 한국 민주주의 위기 국면에서도 중요한 역할을 했다. 2017년과 2024년, 재외 한인 사회는 동시다발적 집회를 열어 한국 민주주의 수호를 외쳤고, 이는 국내에도 전해지며 전 지구적 연대의 동력을 형성했다. 이번 한국 행동 역시 같은 맥락에서 이해할 수 있다. 해외에 거주하는 인도네시아인들의 목소리가 본국의 정치개혁 운동과 연결되며, 민주주의와 정의를 요구하는 글로벌 연대의 흐름 속에서 또 하나의 의미 있는 사례를 남기고 있다.