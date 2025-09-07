[속보] 미 구금 근로자 석방교섭 마무리... 곧 전세기 뜬다

큰사진보기 ▲강훈식 대통령비서실장이 7일 서울 종로구 총리공관에서 열린 고위당정협의회에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲미국 이민 단속 당국이 홈페이지를 통해 지난 4일(현지시간) 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장 건설 현장에서 벌인 불법체류·고용 단속 현장 영상을 홈페이지에 공개했다. ⓒ 미국 이민세관단속국 홈페이지 영상 갈무리 관련사진보기

미국에 구금돼 있는 우리나라 근로자들의 석방 교섭이 마무리돼 곧 이들을 송환하기 위한 전세기가 출발할 예정이다.강훈식 대통령실 비서실장은 7일 오후 서울 삼청동 총리공관에서 열린 김민석 국무총리, 정청래 더불어민주당 대표 등과의 고위당정협의회에서 이렇게 말했다.강 실장은 이 자리에서 "지난 4일 미국 이민세관단속국(ICE) 등이 조지아주에 소재한 우리 기업의 배터리공장 건설현장을 단속, 우리 국민 300여명이 구금됐다"며 "이 대통령께서는 미국의 법 집행 과정에서 우리 국민들의 권익과 대미 투자기업의 경제활동이 부당하게 침해돼선 안 된다는 점을 강조하고 해당 사안의 조속한 해결을 위해 총력대응할 것을 지시했다"고 밝혔다.그러면서 "국민께서 걱정이 많았지만 정부 부처와 경제단체, 기업이 한 마음으로 신속 대응한 결과 구금돼 있는 근로자들의 석방 교섭이 마무리됐다"고 보고했다.강 실장은 "다만, 행정 절차만 남아 있고 이 행정 절차가 마무리되는 대로 전세기가 우리 국민을 모시러 출발한다"며 "국민 여러분들이 안전하게 돌아올 때까지 대한민국 정부는 긴장의 끈을 놓지 않고 책임있게 대응하겠다"고 말했다.그는 또 "이에 더해 향후 유사 사례의 재발 방지를 위해 산업부 및 관련 기업 등과 공조하에 대미 프로젝트 관련 출장자에 대한 체류 지위와 비자 체계를 점검, 개선하는 방안을 추진할 것"이라고 밝혔다.이어 "정부는 피구금 국민들의 신속한 석방과 해당 투자 프로젝트의 안정적 이행이라는 두 가지 목표를 조화롭게 달성할 수 있도록 모든 대책을 실천력있게 담보해나가겠다"고 말했다.한편, 지난 4일(미국 시간) 미 이민세관단속국(ICE) 등은 조지아주 브라이언카운티에 건설중인 HL-GA배터리 공장 건설 현장에서 불법 이민 단속에 나서 약 450명을 체포했다. HL-GA배터리는 현대차그룹과 LG에너지솔루션의 합작회사로, 체포된 인원 가운데 무려 300여명이 한국인이며 ICE의 구금시설에 수용돼있는 것으로 알려졌다.