'성비위 파문' 혁신당 대표대행-최고위원 총사퇴... "진심 사과"

▲조국혁신당 김선민 당대표 권한대행과 서왕진 원내대표가 7일 서울 여의도 국회에서 당내 성 비위 사건에 대한 책임을 지고 사퇴의사를 밝힌 뒤 회의장을 나가고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기