로봇 경진대회에서 인상적이었던 장면

서울로봇고등학교 교장으로서 '로봇·AI 경진대회' 현장에 다녀온 소회를 씁니다.

"초등학교 때부터 로봇을 만드는 게 즐거웠어요. 오늘 시민들이 우리가 만든 로봇 창작 프로젝트에 관심을 가져 주셔서 뿌듯했습니다. 앞으로도 제가 연구해서 만든 로봇을 시민들에게 보여줄 수 있는 행사가 더 많아지면 좋겠습니다."

한국 사회에서 오래된 꿈은 '제2의 머스크'를 키우는 것이다. 그러나 나는 33년간 직업계고 교단에 서면서, 기술을 배우고도 사회의 차가운 시선에 부딪혀 자신의 능력을 펴지 못한 수많은 '다음 소희'들을 먼저 만났다. 이 아이들에게 필요한 것은 몇몇 천재를 향한 구호가 아니라, 기술이 사람과 함께 살아 숨 쉴 수 있는 따뜻한 공간이었다.7일 3호선 학여울역 SETEC 전시장은 아이들 웃음소리로 가득했다. 평소 한산한 전시장이 가족 단위 관람객들로 북적였다. 로봇팔이 그림을 그리자 아이들이 박수를 쳤고, 로봇 셰프가 건넨 아이스크림을 받아든 꼬마는 "진짜 로봇이 만든 거야?"라며 눈을 동그랗게 떴다. 아이들에게 로봇은 경쟁의 무기가 아니라 새로운 친구였다.강남구 개청 50주년 기념 '로봇·AI 경진대회'는 로봇산업 발전 및 AI 분야의 인재 양성사업의 일환으로 강남구청과 광운대학교가 공동으로 기획하였다. '한국의 머스크·올트먼을 키우겠다'는 뜻이다. 그러나 현장에서 본 풍경은 달랐다. 기술을 독점하고 경쟁하기보다, 함께 즐기고 나누는 모습이었다.정문호 광운대학교 교수(인공지능융합대학 로봇학부)는 "로봇 관련 교육과정 성과 확산을 목표로 강남구와 협업했다. 내년에도 열릴 예정이다. 본 대회가 계속 유지될 수 있도록 예산 확보를 위한 노력을 계속하겠다. 더불어 공무원과 공공기관 대상 로봇 원데이 클래스도 운영 중이다. 로봇과 AI의 저변 확대를 위해 힘쓰겠다"고 설명했다.한쪽에서는 로봇 미로 탈출 게임이 한창이었다. 초등학생들이 진지한 표정으로 조종기를 잡고 로봇을 움직였다. 실패해도 "다시 해보자"라며 서로 격려했다. 반대편에서는 고등학생들이 자신이 만든 창작 로봇을 시민들에게 직접 설명하고 있었다.서울로봇고 1학년 마규태 군(로봇제어과, 16)은 이렇게 말했다.그의 말에는 '인재 양성'이라는 거창한 구호보다 훨씬 큰 울림이 있었다. 기술은 사람과 소통하고 교감할 때 비로소 의미가 있음을 보여주었기 때문이다.강남구는 이미 로봇친화도시('서울특별시 강남구 로봇산업 육성 및 지원 조례', 2023년 2월 7일 공포·시행)를 선포하고, 코엑스에서 '강남 로봇플러스 페스티벌'을 3회째 이어오며 로봇을 시민 일상 속으로 끌어들이려 노력해왔다. 저출산·고령화 시대, 인간과 로봇이 공존하는 미래를 준비하는 제도적 실험이다.체험 부스에서 만난 강남 주민이자 학부모 신승호(47)씨는 "아이가 로봇을 무척 좋아하는데, 오늘 직접 만져보고 체험하니까 '아, AI와 로봇이 생각보다 일상생활에 밀접하게 들어와 있구나' 싶더라고요"라고 말했다.AI 튜터와 대화하던 한 어린이는 "로봇이 내 말을 다 알아들어!"라며 신기해했다. 첨단 기술은 아이들에게 낯선 기계가 아니라 다정한 친구였다.대회는 개인전과 단체전으로 나뉘어 진행됐다. 로봇 축구, 사족보행 로봇 경주, 로봇 요리 대결까지 다양했다. 서울로봇고 자율동아리 학생들도 5개 팀이 '로봇 창작 프로젝트' 부문에 참가해 창의적인 기량을 선보였다.대회 수상자에게는 메달과 상금, 그리고 국제대회 출전권이 주어진다. 그러나 더 중요한 것은 승패가 아니었다. 문제를 함께 풀고, 실패하면 웃으며 다시 도전하고, 성공하면 함께 기뻐하는 그 과정이었다. 한 팀이 로봇을 잘못 조종해 벽에 부딪히자, 상대팀 아이들이 "괜찮아, 괜찮아"라며 위로하고 응원하는 모습이 인상적이었다.강남구에 위치한 전국 유일의 로봇 특화 마이스터고인 서울로봇고는 2026학년도에 126명의 신입생을 모집한다. 전국에서 로봇 꿈나무들이 모여드는 곳이다. 그러나 이 학교의 진짜 가치는 기술 그 자체가 아니라, 기술을 통해 사람과 소통하는 법을 배우는 데 있다.이번 대회에 참석한 김진오 한국로봇산업협회 회장(65)은 "로봇 전문가 양성만큼 로봇이 일상 속 공동체의 일원이 되는 것이 중요하다. 로봇을 산업으로만 보지 말고, 미래 세대의 동반자로 인식해야 한다"고 말했다.이번 행사가 일회성으로 끝나지 않으려면 학교·지역·기업을 잇는 지속적 협력이 필요하다. 아이들의 호기심이 창업과 연구로 이어질 수 있는 길도 열어줘야 한다. 그러나 오늘만큼은 그런 고민을 잠시 미뤄도 좋다. 로봇과 춤추고, AI와 대화하며 깔깔거리는 아이들의 웃음소리가 이미 중요한 답을 주고 있었으니까.기술은 누구를 위해 존재하는가? 바로 이 아이들을 위해서다. 우리 아이들이 '다음 소희'가 아닌, 기술과 함께 행복을 찾는 세대로 자랄 수 있도록 돕는 것. 그것이야말로 진짜 미래를 만드는 일이다.