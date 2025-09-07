경남교육청 "교감 업무 부담 줄이고 학교 운영 체계화"

큰사진보기 ▲2025학년도 하반기 초·중등 교감 업무 도움 자료. ⓒ 경남교육청 관련사진보기

경남지역 학교에서 교감 업무 부담이 줄어들게 되었다. 경상남도교육청(교육감 박종훈)은 8일부터 초·중등 교감의 업무 수행을 지원하기 위해 '2025학년도 하반기 초·중등 교감 업무 도움 자료'를 제작‧배포해 학교운영을 좀 더 체계화한다고 7일 밝혔다.경남교육청은 "도움 자료는 신규, 저경력 교감의 업무 부담을 줄이고 학교 운영을 체계적으로 지원하기 위해 9월 1일 자로 최신화하여 제작했다"라고 설명했다.주요 개선 사항을 보면, 7장으로 구성된 총 560쪽 분량의 책자형 자료를 마련해 더 체계적인 안내를 제공하고, 월별로 필요한 업무를 정리해 신규‧저경력 교감이 한눈에 업무를 파악할 수 있도록 했으며, 목차에서 본문으로 바로 이동할 수 있는 '바로 이동 기능'을 도입해 편의성을 높인 것이다.또 법제처 등 외부 누리집과 즉시 연계할 수 있는 기능도 강화되었다. 교육청은 "중등 교감을 위해 책자형 자료와 함께 4개 폴더로 구성된 폴더형 자료도 병행 제공해, 모든 파일을 하이퍼링크로 쉽게 열람할 수 있도록 했다"라고 밝혔다.구현숙 경남교육청 학교혁신과장은 "이번 도움 자료를 통해 교감의 업무 처리 시간을 줄이고, 학교 교육행정을 더욱 체계적으로 운영할 수 있게 하겠다"라며 "각 학교가 실정에 맞게 자료를 적극적으로 활용해 교육력을 높이는 데 이바지하길 바란다"라고 말했다.