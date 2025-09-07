국가산단 중대재해 많아... 창원시 '산재 추방 홍보-합동점검' 등 대책

AD

큰사진보기 ▲불모산 정상 쪽에서 바라본 창원 시가지 전경. ⓒ 윤성효 관련사진보기

국가산업단지(국가산단)에서 노동자들이 일하다가 목숨을 잃는 중대사고가 계속되는 가운데, 창원시는 산업재해 예방을 위한 다양한 정책을 펴기로 했다. 유관기관과 매월 한 차례 '산재 추방 홍보의 날'을 운영하며 합동점검을 벌이고 시설 개선을 위한 재정 지원도 한다.전국 국가산단의 중대사고가 잦다. 국회 산업통상자원중소벤처기업위 소속 허종식 의원(인천동구미추홀갑)에 따르면, 2021년부터 2025년(8월) 사이 전국 국가산단에서 발생한 중대사고는 총 110건에 달하고, 매년 20여 건 이상이 꾸준히 발생하며, 추락·협착 같은 안전사고부터 화학물질 폭발·누출까지 반복되고 있다.중대사고는 사망, 재산피해 1억원 이상, 유해화학물질 누출을 기준으로 집계한다. 한국산업단지공단에 따르면 연도별 중대사고는 2021년 25건, 2022년 26건, 2023년 24건, 2024년 22건, 2025.8월 13건으로 집계되었다.올해 1~8월에는 전국 국가산단에서 13건의 중대사고가 발생했다. 1월 전남 대불산단에서 환풍기 교체 중 추락사, 2월 울산 온산산단 톨루엔탱크 폭발·화재, 7월 광양산단 덕트 철거 중 노동자 3명 추락사가 있었다.중대사고는 특정 산단에 집중되는 경향이 있다. 허 의원실은 최근 5년간 울산미포산단이 18건으로 가장 많았고, 창원산단 14건, 여수산단 11건으로 뒤를 이었다.허종식 의원은 "국가산단은 한국 산업의 심장이지만 최근 5년간 110건의 중대사고가 이어진 건 구조적 문제"라며 "정부와 산단 관리기관은 화학사고뿐 아니라 추락·협착 같은 기본 안전까지 관리 체계를 강화해야 한다"고 밝혔다.허 의원은 "이재명 대통령이 강조한 대로 산업재해는 결코 외면할 수 없는 국가적 과제"라며 "한국산업단지공단이 점검체계 고도화와 안전투자를 확대해 더 이상의 희생을 막아야 한다"고 강조했다.이런 가운데 창원시는 중대재해 예방과 안전보건 강화를 위한 시책을 마련해 적극 추진한다고 7일 밝혔다.창원 국가산단 중대재해 사망자는 2021년 4명에서 2022년과 2023년 각 3명, 2024년 1명으로 매년 줄어들고 있다. 창원시 전체를 보면 2022년 22명, 2023년 17명, 2024년 11명에서 2025년 8월까지 3명으로 중대재해 사망자 수는 해마다 감소하고 있는 실정이다.창원시는 "중대재해가 발생하는 주요 원인으로 안전보건과 안전문화 정착 부족, 안전관리체계 미흡, 안전투자 유인책 부족 등을 꼽을 수 있다"라고 분석했다.창원시는 "50인 미만의 중소기업을 대상으로 중대재해 예방교육을 확대 시행하고, 월 1회 유관기관 등 합동으로 '산재 추방 홍보의 날' 운영과 합동점검을 실시하는 등 주요 위험 요인 확인 및 안전문화 정착 활동을 강화할 계획"이라고 밝혔다.또 창원시는 "시설 개선을 위한 중소기업 육성자금 융자와 이자 2.5%을 지원 중이며, 연간 25개사에 대한 체계 구축 여부, 위험성평가 실시, 산업재해 예방 교육 등 중대재해 예방 컨설팅을 점차 확대 운영할 계획"이라고 밝혔다.장금용 창원시장 권한대행은 "4개의 국가산단, 11개 일반산단을 보유하고 있는 만큼 산재사고 예방이 무엇보다 중요하다"며 "체계적인 안전관리와 기업 참여를 통해 산재를 줄이고 안전한 산업환경을 조성해 나가겠다"고 밝혔다.