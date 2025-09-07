메뉴 건너뛰기

[사진] 주말 맞은 홍성 남당항 '북적'

25.09.07 14:25최종 업데이트 25.09.07 14:25

17일간 열린 '대하 축제' 폐막…판매는 다음 달 20일까지 이어져

9월의 첫 주말인 7일, 대하 축제 폐막일인 이날 남당항은 많은 관광객들로 북적였다.
9월의 첫 주말인 7일, 대하 축제 폐막일인 이날 남당항은 많은 관광객들로 북적였다. ⓒ 신영근

홍성군의 대표적인 수산물 축제인 '남당항 대하 축제'가 폐막했다.

올해로 30주년을 맞는 남당항 대하 축제는 대하를 비롯해 각종 수산물을 마음껏 즐길 수 있는 행사로, 해마다 전국 미식가들의 입맛을 사로잡고 있다. 특히, 남당항은 국내 자연산 대하 생산량의 대부분을 차지하는 전국 최대 대하 산지로, 9월이면 살이 꽉 찬 대하가 제철을 맞는다.

지난해보다 10일 일찍 개최된 이번 축제는 지난달 22일 개막했으며 7일 폐막한다. 9월의 첫 주말인 7일, 대하 축제 폐막일인 이날 남당항은 많은 관광객들로 북적였다.

남당항 대하는 미네랄이 풍부하고 키토산 성분이 다량 함유되어 있어 체내 노폐물 제거와 혈액순환 개선에 효과가 있는 것으로 알려져 있다. 그래서일까. 이날 기자가 찾은 남당항은 이미 오전부터 주차장이 꽉 찼다.

축제 기간 남당항 일원에서는 맨손 대하 잡기 체험, 관광객 노래자랑 등 볼거리, 즐길거리, 먹거리를 비롯한 다양한 행사가 이어졌다. 축제장을 찾은 관광객들은 대하 외에도 꽃게 등 천수만의 청정 어항에서 잡힌 수산물을 맛보며 주말을 즐겼다.

뿐만아니라 폭염특보가 이어지면서 남당항에 조성된 해양 공원에서 더위를 식히는가 하면, 지난해 5월 개장한 '홍성 스카이타워' 전망대에서 서해안과 천수만 절경을 카메라에 담기도 했다.

한편, '남당항 대하 축제'는 이날 폐막하지만, 대하 판매는 다음 달 20일까지 계속 이어진다. 남당항 축제추진위원회에 따르면 기간 대하 1kg 포장 판매는 3만 5천원, 식당 가격은 5만 5천원으로 예년과 마찬가지로 판매 가격을 통일했다.

남당항 대하는 미네랄이 풍부하고 키토산 성분이 다량 함유되어 있어 체내 노폐물 제거와 혈액순환 개선에 효과가 있는 것으로 알려져 있다. ⓒ 신영근
남당항 대하축제에서는 다양한 대하 요리가 등장하면서 관광객의 입맛을 사로잡았다. ⓒ 신영근
남당항 대하는 미네랄이 풍부하고 키토산 성분이 다량 함유되어 있어 체내 노폐물 제거와 혈액순환 개선에 효과가 있는 것으로 알려져 있다. ⓒ 신영근
9월의 첫 주말인 7일, 대하 축제 폐막일인 이날 남당항은 많은 관광객들로 북적였다. ⓒ 신영근
남당항 대하축제장을 찾은 관광객들은 폭염특보가 이어지면서 남당항에 조성된 해양 공원에서 더위를 식히는 등 모처럼 즐거운 주말을 보냈다. ⓒ 신영근
남당항 대하축제장을 찾은 관광객들은 지난해 5월 개장한 ‘홍성 스카이타워’ 전망대에서 서해안과 천수만 절경을 카메라에 담기도 했다. ⓒ 신영근
9월의 첫 주말인 7일, 대하 축제 폐막일인 이날 남당항은 많은 관광객들로 북적였다. ⓒ 신영근
9월의 첫 주말인 7일, 대하 축제 폐막일인 이날 남당항은 많은 관광객들로 북적였다. (사진은 지난 30일, 관광객들의 차량들이 남당항 주차장이 가득 메운 모습이다.) ⓒ 홍성군
9월의 첫 주말인 7일, 대하 축제 폐막일인 이날 남당항은 많은 관광객들로 북적였다. ⓒ 신영근

