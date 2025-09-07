혁신당 성비위 발언 최강욱, 민주당 교육연수원장 사퇴

큰사진보기 ▲조국혁신당 인재영입식에 참석한 최강욱 전 의원2024년 3월 5일, 서울 동작구의 한 상영관에서 열린 조국혁신당 3호-4호 인재영입식에서 최강욱 전 국회의원이 격려인사를 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

최강욱 더불어민주당 교육연수원장이 자진 사퇴했다. 최 원장은 조국혁신당 내 발생한 성비위 사건과 관련해 최근 "한 발짝 떨어져 보는 사람으로 그게 그렇게 죽고 살 일인가" 등의 발언을 해 2차 가해 논란이 일었다. 최 원장의 사퇴는 정청래 당대표의 윤리감찰단 긴급진상조사 지시 후 사흘 만에 나온 조치다.최강욱 원장은 7일 오전 11시 54분 자신의 페이스북에 "(교육연수원장 직은) 지금 제가 맡기에는 너무 중요하고 무거운 자리라 생각해왔다"면서 자진사퇴 의사를 밝혔다. 이어 "이유 불문, 저로 인해 많은 부담과 상처를 느끼신 분들에 대한 최소한의 도리"라면서 "거듭 송구할 뿐이다. 자숙하고 성찰하겠다"고 덧붙였다.이번 사퇴는 혁신당 내 성비위 사건 조사·피해구제 미흡 및 2차 가해 논란의 여파다. 최 원장은 지난 8월 31일 혁신당 대전·세종 정치아카데미 행사 당시 '성비위 사건' 관련 질의응답 시간에 "조국을 감옥에 넣어놓고 그 사소한 문제로 치고받고 싸우는데" "한 발짝 떨어져 보는 사람으로, 그게 그렇게 죽고 살 일인가" "조국혁신당에서 성비위가 어떻든 정확하게 사실관계를 아는 분이 몇 분이나 될까요" 등의 발언을 한 것으로 알려졌다.해당 발언이 언론 보도 등을 통해 확산하자 정청래 민주당 대표는 지난 4일 민주당 윤리감찰단에 긴급진상조사를 지시했다. 윤리감찰단은 최 원장에게 경위서 제출을 요구했고 5일 오후엔 대면조사도 실시했다.최강욱 원장은 이재명 대통령의 8.15 광복절 특별사면·복권으로 정치활동을 재개했다. 이후 정청래 민주당 대표는 8월 18일 최 원장을 민주당 교육연수원장에 임명했다. 교육연수원장은 정청래 대표가 겸임까지 고려할 정도로 중요하게 생각하는 직책이었다.