'헌법과 민주시민' 과목 포문을 연 국방부, 이젠 교육부와 행안부가 나서야

한국 사회가 12·3 내란을 겪으며 전 국민이 안타까운 장면 하나를 목격합니다. 비상계엄을 선포할 전시 상황이 아님에도 윤석열은 부당한 명령을 내렸습니다. 자신과 김건희의 부패 범죄를 은폐하고 영구집권을 욕망한 결과였습니다. 부당한 명령을 이행하던 장군 중에 특전사 지휘관 곽종근 사령관이 있습니다. 그분은 지시대로 국회 본회의장으로 쳐들어갔습니다. "문을 깨부숴서라도 인원들을 끄집어내라"는 윤석열의 명령대로 국회 본관 유리창을 깨부수고 국회에 진입했습니다.그러나 이후 대통령과 국방부 장관, 그리고 계엄사령관의 철수 지시가 없었음에도 특전사 병력을 철수시켰습니다. 그리고 '국회 내란 혐의 진상규명 국정조사특위'에서 자기 행동을 후회했습니다. 대통령의 부당한 지시와 명령이 있었음을 사실 그대로 진술했습니다. 그런 모습은 대통령 탄핵 심판이 열린 헌법재판소 증인 신문 과정에서도 일관된 모습을 보였습니다. 대통령이 비화폰으로 직접 전화해 "의결정족수가 채워지지 않았으니 빨리 문을 부수고 들어가서 끄집어내라"는 지시를 받았다며 윤석열 면전에서 있는 사실을 진술했습니다. 그리고 부당한 명령을 생각 없이 이행한 잘못과 책임은 사령관 자신에게 있다며 눈물로 부하들을 감쌌습니다.2025년 현재 '헌법과 민주시민' 과목을 필수 의무로 강의하는 교육기관은 육군사관학교가 유일합니다. 지난 9월 2일 대장 진급자 보직 신고식에서 이재명 대통령이 "군인들도 민주주의 소양을 키울 필요가 있다"며 강조한 적이 있습니다. 그 자리에서 이재명 대통령은 "군대는 정치 집단이 아닌 주권자 국민에게 충성해야 한다"며 국방부 장관에게 "군대 내 민주주의 교육 과정 수립"을 지시했습니다. 그 결과 내년부턴 육군사관학교뿐만 아니라 해군사관학교, 공군사관학교, 육군3사관학교, 국군간호사관학교에서도 '헌법과 민주시민' 과목을 가르치고 배웁니다.3학점 필수과목으로 '헌법과 민주시민'을 학습해 '국민의 군대'로 거듭나겠다고 했습니다. 나아가 전 장병을 대상으로 계급별로 연계학습과 심화학습을 통해 부당한 명령에 휘둘리지 않고 군 본연의 존재 이유를 제대로 정립하겠다는 의지도 피력했습니다. 실제로 다가오는 11월부터 육군대학, 해군대학, 공군 대학, 그리고 각 군 병과학교 초급 간부와 중견 간부를 대상으로 '헌법과 민주시민' 강의를 신설해 모든 군 교육기관에서 민주시민교육을 필수과목으로 교육하겠다고 선언했습니다.특히 2025년 하반기부턴 '헌법과 민주시민' 교육을 모든 장병과 군무원들이 내면화하도록 특별정신 전력교육과 주간정신 전력교육에도 활용하겠다고 했습니다. 온라인 강의에서도 '군복 입은 민주시민'과 '헌법·법률상 군의 이념과 사명'을 주제별로 개설해 모든 간부를 대상으로 연 1회 의무 연수화하겠다고 발표했습니다.국방부처럼 이젠 교육부도 '헌법과 민주시민' 과목을 필수 의무 교육 과정으로 가르치고 학업성취도를 평가해야 합니다.12·3 내란 사태를 계기로 국방부에 이어 교육부가 나서야 합니다. 초중고 시민교육 강화는 이재명 대선 후보 공약 사항이기 때문입니다.그리고 독일처럼 손바닥 헌법책을 전 국민을 상대로 무료 보급해야 합니다. 독일은 내무성 산하 '연방정치교육원'에서 독일 헌법인 기본법을 손바닥 헌법책으로 만들어 모든 시민에게 무료로 나눠줍니다. 우리도 행안부 산하에 '민주시민교육원'을 독립기구로 설립해 손바닥 헌법책을 무료 배포했으면 합니다.현재 김용택 선생님을 중심으로 89년 전교조 해직 교사들이 2016년 '우리헌법읽기 국민운동'이란 시민단체를 만들어 손바닥 헌법책을 500원에 배포하고 있습니다. 2025년 현재 60쇄를 인쇄해 손바닥 헌법책 60만 부가 학생, 교사, 시민에게 전달돼 성숙한 민주시민으로 가는 도정에 있습니다.12·3 내란 사태가 '군대의 존재 이유'를 다시 되새기게 하고 '군복 입은 민주시민'을 성찰하게 만든 결과입니다. 이젠 제도권 학교 시민교육과 손바닥 헌법책을 통해 학생 시민을 성숙한 민주시민으로 길러내는 교육으로 눈길을 돌려야 합니다. 성숙한 시민, 민주시민 없이 민주주의는 유지될 수 없기 때문입니다.