로봇이 축구하고 요리까지 "너무 신나요"

큰사진보기 ▲2025 강남구 로봇·AI 경진대회9월 7일 서울 무역전시컨벤션센터(SETEC) 제1,2전시장 ⓒ 이용민 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025 강남구 로봇·AI 경진대회로봇 미션 체험 ⓒ 이용민 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025 강남구 로봇·AI 경진대회로봇 미션 체험 ⓒ 이용민 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 강남내일신문에도 실립니다.

7일 서울 무역전시컨벤션센터(SETEC) 제1,2전시장에서 '2025 강남구 로봇·AI 경진대회'가 열렸다. 대회장은 이른 아침부터 가족 단위 관람객과 참가자들로 붐볐으며, 현장은 말 그대로 '로봇 놀이터'였다.대회장 한쪽에는 아이들이 직접 만든 로봇으로 미션을 수행하는 체험 부스가 마련되었다. 아이들은 미로 속을 달리는 로봇 자동차를 조종하거나, 작은 축구장에서 공을 몰아 골을 넣는 로봇 축구 경기를 치르며 환호성을 쏟아냈다. 노란색 블록으로 조립된 전투 로봇을 조종하는 모습에서는 긴장감이 흘렀고, 로봇이 부딪히며 승부가 갈릴 때마다 주변에서 큰 박수가 터져 나왔다.특히 '로봇 셰프 요리대결'과 '돌파 미션' 등 다양한 프로그램으로 참가자들의 몰입을 끌어냈다. 아이들은 로봇을 단순히 조작하는 수준을 넘어, AI가 결합된 로봇이 어떻게 문제를 해결하고 사람의 삶을 돕는지를 직접 체험했다.체험 부스뿐만 아니라 로봇·AI 관련 기업들의 전시 공간도 마련돼 최신 기술을 선보였다. 아이들이 직접 색칠한 그림을 디지털화하거나, 센서를 활용한 게임에 참여하며 "내가 만든 로봇이 움직인다"는 성취감을 느끼는 모습이 눈길을 끌었다.현장에서 만난 한 초등학생 참가자는 "오늘 로봇 축구에서 골을 넣었는데 너무 신났다. 커서 로봇을 만드는 사람이 되고 싶다"고 말하며 눈을 반짝였다. 아이들과 함께 찾은 한 학부모는 "아이들이 로봇을 놀이처럼 즐기면서도 자연스럽게 과학적 사고를 배우는 기회가 됐다"며 긍정적인 반응이 이어졌다.이번 대회는 강남구와 광운대학교가 공동 주최했으며, 단순한 경진대회가 아니라 세대를 아우르는 과학 축제의 장으로 변모했다. 이번 대회는 8개 종목에서 250명이 참가했다. 초등부, 중등부, 고등부로 나누어 기량을 겨루었다. 대상 수상자는 국제대회인 'ROBOFEST 2026'에 한국 대표로 출전한다.끊임없이 터져 나오는 아이들의 웃음소리와 함성 속에서, '2025 강남구 로봇·AI 경진대회'는 과학이 더 이상 먼 미래의 이야기가 아니라, 지금 이 순간 아이들의 손끝에서 살아 숨 쉬고 있음을 보여줬다. 경진대회를 주최한 강남구는 미래 로봇산업을 이끌어갈 창의적 인재를 키우고 주민들이 로봇 세상을 체험하고 즐길 수 있는 축제로 기획했다고 밝혔다.