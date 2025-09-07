황현선 혁신당 사무총장 사퇴 "성비위 사건 은폐 아냐"

황현선 조국혁신당 사무총장이 최근 불거진 '당 내 성비위 사건 조사·피해 구제 미흡 및 2차 가해'와 관련해 책임을 지겠다면서 7일 전격 자진사퇴했다. 황 사무총장은 "혁신당 지도부는 (성비위) 사건을 은폐하기 위해 조사과정과 조치를 의도적으로 지연시킨 것이 아니다"라고 항변하면서도 "김선민 당대표 권한대행과 조국 혁신연구원장을 제대로 보좌하지 못했다"고 사퇴 이유를 댔다.
이날 오전 11시 국회 소통관 긴급기자회견을 자청한 황현선 사무총장은 "당의 운영을 책임지는 사무총장으로서 김선민 대표 권한대행과 조국 원장을 제대로 보좌하지 못했다"면서 "강미정씨의 성비위 사건을 비롯해 당에서 일어난 일련의 일들에 대해 저 또한 참담한 심정을 금할 길 없으며 사과와 위로의 말씀을 전한다"고 운을 뗐다.
그는 "혁신당 지도부는 (성비위) 사건을 은폐하기 위해 조사 과정과 조치를 의도적으로 지연시킨 것이 아님을 다시 한 번 말씀드린다"고 말했다. 성비위 사건 등에 대해 당 외부 인사를 중심으로 한 위원회 구성 등을 거쳐 피해자들의 요청 수용을 위해 노력했다는 설명도 덧붙였다.
황 사무총장은 "당규 절차에만 집중했다는 비판을 겸허히 수용하겠다. 공당의 절차·규정을 지키는 것이 피해자와 당을 위하는 길이라고 생각했다"면서 "그럼에도 피해자의 상처를 깊이 헤아리지 못했다고 하면 그 또한 제 잘못"이라고 해명했다.
조국 혁신연구원장 책임론에 대해서는 선을 그었다. 피해자 측이 조국 원장 수감 당시 피해 사실 등을 알리고, 출소 후 만날 것을 기대했지만 조 원장과의 만남이 성사되지 않아 '조국 묵인론'이 고개를 들었다. 이에 대해 황 사무총장은 "비판과 비난은 모두 제가 감내하겠다. 전체 당직자를 총괄하는 책임자의 숙명"이라면서 "고통을 버티고 또 버티는 조 원장에 겨눈 화살을 제게 돌려달라"고 말했다.
약 7분 분량의 입장문을 낭독한 황 사무총장은 취재진의 질문을 받지 않고 국회 소통관을 떠났다.
혁신당 성비위 사건이 다시 여론의 주목을 받게 된 건 지난 4일 강미정 대변인의 탈당 선언 이후다. 강 전 대변인은 혁신당이 성비위 사건 피해자들을 외면하고, 피해자들이 2차 가해를 당했다고 지적했다. 혁신당은 바로 다음날 5일 현안기자간담회를 열고 성비위 사건 피해자들에 대한 구제에 부족함이 있었다면서 사과했다. 조국 혁신정책연구원장은 6일 '경향티비'와 한 인터뷰에서 "참 죄송하다"면서 "당직이 무엇인가와 관계없이 과거에 있던 일을 처리하는 과정에서 미흡한 점이 없었는지 살펴보고 재발 대책을 마련하는 데 힘을 보태겠다"고 밝혔다.
여진은 계속되고 있다. 지난 5일 이규원 혁신당 사무부총장은 JTBC 유튜브 '장르만 여의도'에서 '언어 성희롱은 범죄사실이라 소개시켜드릴 만한 일이 아니다'는 사회자의 발언에 "성희롱은 범죄는 아니고 품위유지 위반은 될 것"이라고 말했다.
논란이 커지자 조국혁신당은 이규원 사무부총장의 발언에 대해 중앙당 윤리위에 제소 조치했다. 또한 강미정 전 대변인이 피해를 입은 것으로 알려진 '조국 전 대표 대법원 선고일 노래방 출입' 관련해서도 즉각 조사를 시행한다고 밝혔다.
[관련 기사]
고개 숙인 혁신당 "성비위 처리 부족"... 조국 책임론엔 선 긋기
https://omn.kr/2f7hm