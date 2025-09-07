이 대통령 "박찬욱 감독 작품, 우리 영화 위상 드높여... 뜨거운 박수"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 박찬욱 감독과 <어쩔수가없다> 제작진에 보낸 격려글. ⓒ 페이스북캡처 관련사진보기

이재명 대통령이 올해 제82회 베니스영화제에서 호평을 받은 박찬욱 감독의 <어쩔수가없다> 제작진에 박수와 격려를 보냈다.경쟁 부문에 진출한 박찬욱 감독 영화 <어쩔수가없다>는 현지 및 주요 외신들의 호평을 받으며 강력한 황금사자상 후보로 거론됐으나, 6일 저녁 7시(현지시각 기준) 이탈리아 베니스 리도섬 '팔라쵸 델 시네마'에서 진행된 시상식에서 아쉽게도 선택받지 못했다.이 대통령은 "세계 영화사에 깊은 족적을 남겨온 박찬욱 감독님의 작품이 또 한 번 우리 영화의 위상을 드높였다"며 "어려운 여건 속에서도 끊임없이 새로운 도전을 멈추지 않은 감독님과 영화 '어쩔수가없다' 배우, 제작진 여러분께 뜨거운 박수를 보낸다"고 말했다.이어 "수상 여부를 떠나, 13년 만에 한국 영화가 베니스영화제 경쟁부문에 진출한 것은 그 자체로 의미 있는 성과"라며 "영화를 통해 보여주신 감독님의 깊은 통찰과 특유의 미학은 전 세계 영화 팬들의 가슴에 깊이 새겨졌을 것"이라고 말했다.이 대통령은 또 "정부는 앞으로도 우리 영화인들이 마음껏 상상하고 창작하며, 세계 무대에서 활약할 수 있도록 든든한 버팀목이 되겠다"며 "우리 국민의 자부심이 되어주시는 모든 영화인 여러분의 노고에 깊이 감사드린다"고 말했다.