아직 김장배추도 못 심었다... 말라버린 강릉 농작물 '초비상'

▲곡알이 차야 할 시기지만, 물이 전혀 공급되지 않아 농민들의 마음은 애타기만 하다. 논둑에서 벼를 만지며 상태를 살피는 농부의 손끝에는 걱정과 절박함이 묻어난다. 벼가 제대로 영글지 못하면 1년 농사가 무너질 수 있어, 하루하루를 가슴 조리며 지켜보고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기