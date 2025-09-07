이변과 실망... 제82회 베니스영화제 시상 결과에 엇갈린 반응

큰사진보기 ▲제82회 베니스영화제 경쟁 부문 초청작 <더 보이스 오브 힌드 라잡> 주역들이 레드카펫 행사에 참여했다. ⓒ ASAC 관련사진보기

"영화 만드는 사람들을 경쟁을 동기로 삼진 않지만, 이 영예를 진심으로 감사하게 생각합니다. 조용한 이 영화를 알아봐 주셔서 감사합니다."

제82회 베니스영화제 시상식 현장.

다음 주요 수상작 명단이다.

황금사자상 : 짐 자무쉬 감독 <파더 마더 시스터 브라더>

은사자장(심사위원대상) : 카우타르 벤 하니야 감독 <더 보이스 오브 힌드 라잡>

은사자상(감독상) : 베니 샤프디 감독 <더 스매싱 머신>

심사위원 특별상 : 지안 프랑코 로시 감독 <구름 아래>

각본상 : 발레리 돈젤리, 질 마르샹 <앳 워크>

여우주연상 : 신 질레이 우리 머리 위의 햇살 <더 선 라이즈 온 어스 올>

남우주연상 : 토니 세르빌로 <라 그라치아>

신인배우상 : 루나 배들러 <사이런트 프랜드>

제82회 베니스영화제 최고상인 황금사자상의 주인공은 <마더 파더 브라더 시스터>를 연출한 짐 자무쉬 감독에게 돌아갔다. 성인이 된 자녀가 부모와 겪는 일종의 불편한 이야기를 담백하게 그려낸 해당 작품의 수상을 두고 짐 자무쉬 감독은 스스로 '조용한 영화'라고 표현했다.이탈리에 베니스 리도섬 팔라쵸 델 시네마에서 열린 폐막 및 시상식이 6일 오후(현시 시각) 진행된 가운데 짐 자무쉬 감독 발언의 행간처럼 의외의 결과로 보는 분석이 많다. 1980년 <영원한 휴가>로 데뷔한 그는 미국의 독립예술영화를 이끄는 감독으로 자리매김하며 칸영화제나 베니스영화제의 단골 손님이었다. 2005년 <브로큰 플라워>로 칸영화제 심사위원대상을 받긴 했지만, 그 이후 메이저 영화제 본상 수상과는 거리가 멀었던 것. 이번 황금사자상 수상은 그의 주요 영화제 첫 최고상 수상이라는 의미도 갖게 됐다.저녁 7시부터 약 3시간가량 진행된 시상식은 비교적 차분한 분위기였다. 이머시브 섹션과 오리종티 섹션 시상식이 먼저 진행됐고, 영화제 기간이었던 지난 4일 타계한 이탈리아 대표 디자이너 조르지오 아르마니를 추모하는 순서가 있었다. 이후 경쟁 부문 시상이 이어지면서 신인배우상과 남우상 여우상 등으로 이어졌다.은사자상(감독상)의 주인공이 된 <더 스매싱 머신>의 베니 사프디 감독도 형제인 조슈아 사프디 감독과 공동연출을 하다 본인의 첫 단독 연출작으로 본상 수상자가 됐다. MMA 선수 마크 커의 이야길 다룬 해당 작품은 공개 이후 평가가 엇갈렸지만, 영미권 매체에선 주요한 경쟁작으로 꼽히기도 했다. 베니 사프디 감독은 1986년생으로 올해 다른 수상자들보다 비교적 젊은 창작자에 해당한다.심사위원 특별상을 받은 <구름 아래>의 지안 프랑코 로시 감독은 다큐멘터리 장르라는 점에서 특이점을 찾을 수 있다. 2013년 <성스러운 도로>라는 작품으로 황금사자상을 받은 그는 이번 수상으로 다큐멘터리 거장의 행보를 이어가게 됐다.이번 시상식의 절정은 <더 보이스 오브 힌드 라잡>의 은사자상(심사위원대상)이었다. 영화제 후반부에 상영되며 사실상 약체로 평가받았지만, 이스라엘군에 사망한 소녀 이야기와 팔레스타인 가자지구가 처한 현실을 긴급하게 극화하면서 이후 현지 매체 및 주요 외신에서 유력한 수상 후보로 꼽혔다.프리미어 상영에서도 이번 영화제 최장 시간인 23분간 기립박수를 받기도 했다. 무대에 오른 카우타르 벤 하니아 감독은 떨리는 목소리로 "영화는 힌드를 되살릴 수도, 그녀가 겪은 잔혹 행위를 지울 수도 없지만 그녀의 목소리를 보존하고 국경을 넘어 울려 퍼지게 할 수 있다"며 "정의가 실현될 때까지 그녀의 목소리는 계속 울려 퍼질 것"이라 소감을 밝혔다.볼피상(여우주연상)을 받은 신 질레이가 주연을 맡은 영화 <더 선 라이즈 온 어스 올>(THE SUN RISES ON US ALL)은 상대적으로 관심도가 떨어졌지만 수상의 영예를 안게 됐다. 중국 여성 배우가 베니스영화제에서 상을 받은 건 1992년 49회 베니스영화제 이후 오랜만이다. 당시 공리는 <귀주 이야기>로 볼피상을 받았고, 해당 작품을 연출한 장이머우 감독은 황금사자상을 받았다.앞서 폐막식 레드카펫에 모습을 드러낸 영화인들의 면면에서 수상자들의 정체가 밝혀지자 일각에선 당황하는 분위기도 있었다. 이탈리아 현지 언론과 타 국가 외신들에게 고르게 높은 평가를 받았던 <어쩔수가없다>나 <프랑켄슈타인> 등의 주역들이 보이질 않았기 때문. 막상 결과가 나오자 이례적, 이변이라는 보도도 이어지고 있다. < AP통신 >은 캐서린 비글로의 <하우스 오브 다이너마이트>와 길예르모 델 토로 <프랑켄슈타인>, 그리고 요르고스 란티모스 감독 <부고니아> 등을 언급하며 "유력한 오스카 후보 영화들이 대거 수상에 실패했다"고 표현했다.독일 <로이터 통신>도 위 작품을 언급함과 동시에 "박찬욱 감독의 <어쩔수가없다>가 호평에도 불구하고 수상에 실패했다"고 보도했고, <할리우드 리포터>는 "한국의 거장 박찬욱 감독의 기발한 블랙 코미디가 평론가 사이에서 영화제 최고 화제작으로 꼽혔으나 빈손으로 돌아가게 됐다"고 보도했다.통상적으로 베니스영화제 측은 시상식 하루 전날 수상자들에게 연락해 리도 섬 근처에 머물도록 한다. <어쩔수가없다>와 <부고니아>를 투자 배급한 CJ ENM 측과 제작사 측은 영화제의 연락을 받지 못했다. 박찬욱 감독은 시상식 직후 기자에게 "내가 만든 어떤 영화보다 관객 반응이 좋아서 이미 큰 상을 받은 기분"이라는 소감을 전했다.