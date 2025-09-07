2025 청주읍성 큰잔치에서 체험한 것들

큰사진보기 ▲의승병 성탈환 퍼포먼스가 펼쳐지고 있는 무대의승병 성탈환 퍼포먼스가 펼쳐지고 있는 무대 사진입니다 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲수제 도장체험을 하고 있는 모습수제 도장체험을 하고 있는 사진입니다 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲전통 엿만들기 체험전통 엿만들기 체험 사진입니다 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲갈대 호드기 체험갈대 호드기 체험 사진입니다 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 제블로그에도 실립니다.

청주성 탈환 433주년을 맞아 6일부터 7일까지 청주 중앙공원 및 성안길 일원에서 '2025 청주읍성큰잔치'를 개최합니다. 나들이 하기 좋은 계절이고, 청주 시내에서 개최하는 축제라 육거리시장에서 장도 볼 겸 다녀왔습니다.중앙공원에 도착하지 입구에 '2025 청주읍성큰잔치' 프로그램 안내와 전체 프로그램 현수막이 세워져 있습니다. '청주 바로가기, 읍성 즐겨찾기'를 주제로 진행되었습니다. 개막식은 청주시립무용단, 청주KBS어린이합창단, 라스트릿크루 국악비보이, 초청가수 김산하 등의 축하공연이 마련되었습니다.선조들이 지켜낸 청주읍성의 역사적 가치를 기리고, 성 탈환에 앞장섰던 의승병들의 넋을 기리는 의승병 성탈환 퍼포먼스가 무대에서 펼쳐졌습니다. 역사의 모습을 재현하는 성탈환 퍼포먼스를 많은 사람들이 관람하며 주말의 시간을 보내고 있는 모습을 볼 수 있었습니다.새김의 기술(도장 전각) 부스입니다. 새긴 도장에 인주를 묻혀 찍어봅니다. 나는 작년에도 축제장에 와서 도장 새기는 체험을 하고 싶어서 신청을 하려고 하니 마감이라고 해 하지 못 했습니다. 올해도 마감되어 체험을 하지 못 해 아쉬움이 컸습니다.조선대표 간식 엿 만들기 체험 부스입니다. 엿을 손으로 잡아 당기고 뭉치고 해서 만들어지는 과정입니다. 어렸을 때 시골에는 겨울이면 목에 엿판을 걸고 엿을 팔러 다니는 아저씨가 있었습니다. 엿을 하나 사서 입에 쏘옥 넣으면 맛있던 추억이 떠올라 웃음이 납니다. 조선시대 대표 간식 엿맛에 잠시 빠져 보는 것도 흥미롭기만 합니다.까치네 갈대 호드기 체험 부스입니다. 아름다운 호드기 소리가 흘러 나와 기분좋게 합니다. 어린시절 버드나무가 물기가 오르면 나뭇가지를 베어 나무는 빼내고 껍질로 호드기를 불었습니다. 그런데 축제장에서 보니 갈대로 호드기를 만들어 부는 것을 보니, 호드기 재료도 다양하게 있었다는 것을 알았습니다.전통놀이 체험 프로그램으로는 조선스타일(한복체험), 새김의 기술(도장 전각), 조선 협템 노리개, 호드기, 조선대표 간식(엿 만들기 체험) 등 다양한 체험 행사를 즐길 수 있었습니다.