올해로 99세 된 시어머니, 요양원과 지켜낸 이야기

우린 모두 유한한 삶을 살고 있습니다. 그 과정에서 나이가 들어 치매가 찾아오고 병이 들면 부득이하게 가는 곳이 있습니다. 아버지를 요양병원에 모시고, 어머니와 시어머니를 요양원에 모셨습니다.요양원은 노인 복지시설로 일상생활 활동(목욕, 옷 입기, 화장실 가기 등)에 도움이 필요하지만 병원에 있을 정도는 아닌 사람들을 돌보는 곳입니다. 이러한 시설에 가려면 노인장기요양보험의 시설 등급 1~5등급 판정을 받아야 합니다. 단, 5등급은 의사의 치매 진단 관련 보완 서류 등이 일정 점수 이상일 때 등급 판정 위원회의 심의를 거쳐 입소가 가능합니다.그에 비해 요양병원은 의료기관으로, 의사와 간호사가 상주하며 치료와 재활 중심의 서비스를 제공합니다. 또한 국민건강보험적용을 받으며 의사의 판단에 따라 입원이 가능합니다. 즉 요양원은 돌봄 중심의 복지 시설이라면 요양 병원은 치료 중심 의료 기관입니다.친정 아버지께서 별이 되신 지는 8년이 지났습니다. 아버지는 파킨슨으로 오랫동안 치료를 받아왔습니다. 치매 다음으로 흔한 대표적인 퇴행성 뇌 질환인 파킨슨병. 아버지의 경우 동작이 느려지고 손 떨림과 함께 관절이 굳어가기 시작했습니다. 초기에는 어머니께서 돌보셨지만 병세가 깊어지면서 요양 보호사가 가정에 방문해 돌봐주는 재가 서비스를 이용했습니다.세월은 야속하게도 아버지를 극한으로 몰았습니다. 마음과 달리 움직이지 않는 몸에 눈물을 흘리시며 2016년 이맘때쯤 요양병원에 입원하셨습니다. 체격이 좋으신 아버지를 더 이상 감당할 수 없는 작은 체구의 어머니를 위한 선택이었습니다. 평생을 큰소리 한번 없이 다정하게 사신 두 분이기에 그런 결정을 할 수 있었습니다.물론 그 결정까지 언니와 나의 개입도 한몫했습니다. 치료는 계속되었지만 요양병원에서의 생활은 1년도 채우지 못하였습니다. 2017년 무덥던 여름날 마지막을 함께 하기 위해 그리시던 집으로 모셨습니다. 당신이 누우셨던 그 자리에서 오남매의 손을 잡고 먼 길을 떠나셨습니다.그 후 시어머니께서 요양원에 입소하게 되었습니다. 80세가 지나면서 그렇게 깔끔하고 부지런하던 분이 씻지도 않고 방 청소를 하지 않으셨습니다. 몇 년 동안 목욕을 시켜드리고 의복을 입혀 드리면 곱게 화장까지 하고 아파트 단지 내에 있는 노인정에 다니셨습니다. 그러다 시어머니는 날이 갈수록 거동이 불편해지고 단지 내에서도 길을 잃는 날들이 잦아졌습니다.시설 등급 4등급을 받아 주간보호센터에 다녔습니다. 하지만 뒤처리까지 스스로 감당하지 못하는 일들이 늘어 갔습니다. 기저귀를 해 드려도 어느 결에 빼서 장롱이나 방안 어딘가 깊숙이 숨겨 두시곤 했습니다. 매일 그것들을 찾기 위해 숨바꼭질을 해야 했습니다. 제 정신일 수 없는 것은 이 며느리도 마찬가지였습니다. 목욕을 시켜드리고 돌봐드리는 것도 모자라 그 일까지 해내기에는 나로서는 불가능한 일이었습니다. 그렇게 7남매 맏며느리도 약봉지를 달고 살았습니다.시어머니와의 이별이 아닌 분리를 준비하기로 했습니다. 마침 다니시던 주간보호센터에서는 요양원을 함께 운영하고 있었습니다. 갑자기 집을 떠난다는 것은 누구나 두려운 일이기에 그곳에서 단기 요양을 하며 적응해 나가는 과정을 거쳤습니다. 두 번, 세 번 반복되면서 자연스럽게 받아들이셨습니다.시어머니께서 나를 의지하고 믿어주셨기에 가능한 일이었습니다. 아무리 실수를 하고 여기저기 다 묻혀 놓아도 싫은 소리 한 번 안 했습니다. 내 속은 문드러져도 시어머니는 치매 환자이기 때문입니다. 다시 요양원 입소가 가능한 시설 등급을 받고 본격적으로 입소 준비를 했습니다.살기 위해 귀를 막고 눈을 감았습니다. 내가 살아야 시어머니를 끝까지 지킬 수 있다고 생각했습니다. 처음에는 국공립 요양원을 찾아보았지만 대기가 길어 기약이 없었습니다. 그러던 중 지인의 소개로 알게 된 원장님이 직접 땅을 사서 지으셨다는 작은 정원이 있는 요양원을 만났습니다.내가 찾던 그런 곳이었습니다. 더구나 형제들이 모두 편하게 찾아갈 수 있는 중간 지점이었습니다. 그런 곳에 자리가 남아있을 리 만무했습니다. 매일 전화를 걸었습니다. 누군가 떠나야 들어갈 수 있는 곳. 잔인한 일이지만 내가 할 수 있는 최선의 길이었습니다.그 정성이 통했는지 오래지 않아 입소가 가능하다는 전화를 받았습니다. 그때가 90세를 바라보던 때였습니다. 혼자만의 고군분투였지만 후회하지 않기로 했습니다. 다만 그 죄스러움은 내가 이 세상에서 사라지는 날까지 짊어지고 가기로 했습니다. 친정 어머니께도 차마 시어머니를 요양원에 모셨다는 말을 하지 못했습니다.몇 년이 지나고 나서야 털어놓았습니다. 그런 과정을 알길 없는 친정어머니는 왜 그랬느냐며 아쉬워만 하셨습니다. 그런 친정어머니를 머지않아 또 요양원에 모셨습니다. 이 세상에 내 편은 다니고 있던 내과 선생님뿐이었습니다. 나라에서 그런 분들을 모시라고 지원하고 있는데 왜 바보처럼 내 몸 상하면서 붙들고 있느냐며 호통을 치셨습니다. 그 말이 아니었다면 감히 용기 낼 수 없었습니다. 갱년기까지 겹치면서 반은 미친 듯이 이 일을 했습니다.아버지가 떠난 시골 집에 사시던 어머니도 90세를 바라보며 치매가 찾아왔습니다. 거기에 거동까지 어려워지면서 밖으로 나가시다가 뒹굴며 허리가 부러지는 일도 발생했습니다. 4등급으로 재가 서비스를 받았지만 정해진 시간만 가능해 추가 부담을 하며 돌봄을 받았습니다. 형제들까지 돌아가며 반찬과 간식들을 싸 들고 가서 어머니를 돌봐드렸지만 한계가 있었습니다. 함께 살고 있던 남동생이 논밭에서 늦게 들어오는 날이면 온 집안을 기어 다니며 엎어지고 깨지고 온몸이 성 할 날이 없었습니다. 24시간 누군가 붙어있지 않는 한 해결책이 없었습니다.나 밖에는 나설 사람이 없었습니다. 요양 병원에 계시던 아버지를 본 어머니는 그에 대한 반감이 컸지만 다른 방법이 없었습니다. 아버지께 했듯 요양원 입소를 설득했습니다. 아무리 흐려져 가는 정신이지만, 자식 앞에서는 한없이 약해지는 것이 부모입니다.이곳저곳 직접 찾아가서 확인을 하며 사찰에서 운영하는 요양원에 입소를 결정했습니다. 그것이 불과 3년 전의 일입니다. 하지만 적응하지 못했습니다. 부지런한 어머니는 사고 위험은 아랑곳없이 요양원 내를 뭉쳐 다니며 요주의 인물이 되었습니다. 인원이 적고 손길이 많이 닿을 수 있는 작은 곳으로 옮겨야 했습니다.수소문 끝에 가족들이 운영하는 믿을 만한 곳으로 옮겼지만, 지병으로 앓고 있던 폐 질환으로 응급실과 요양병원을 오가시다 집을 떠난 지 6개월도 되기 전에 생을 마감하셨습니다. 부모를 어떻게 모셔야 효를 다하는 것일까요. 들어가면 죽어서야 나온다며 시설을 꺼리던 부모님을 상담을 배웠다는 그 알량한 지식으로 설득했습니다. 흐려져 가던 눈동자. 포기를 한 듯한 그 표정들은 영원히 제 가슴에 각인이 되어 떠나지 않을 것입니다. 죗값이라며 받아들이려 합니다.시어머니께서 요양원에 가신 지도 10여 년이 되었지만 면회를 갈 때마다 반가운 미소로 맞아주십니다. 봄, 가을이면 정원으로 나와 가져간 음식들을 펼쳐 놓고 짧은 시간이나마 시어머니의 활짝 웃는 모습을 보며 위안을 삼곤 합니다. 오히려 내 집인양, 너희들 쉬지도 못하고 왔는데 그만 집에 가라고 재촉을 하시곤 합니다.이렇게 되기까지 평탄하지만은 않았습니다. 갑작스레 혈압이 40 이하로 낮아지고 맥박이 떨어지는 위기를 겪어야 했습니다. 의식이 사라져 가는 시어머니는 앰뷸런스를 타고 병원에 실려가야 했습니다. 요양원 측의 빠른 발견과 119의 발 빠른 대처로 도착한 병원에서 수혈을 받으며 소생하실 수 있었습니다. 요양원은 주 보호자인 제게 바로 연락을 취했습니다.또 119에선 시어머니께 적합하고가까운 병원을 선택해 주셨습니다. 119에 늘 감사드립니다. 다시 소생은 하셨지만 어려운 회복 과정을 거쳐야 했습니다. 나중에는 음식을 거부하시던 아버지와 친정 어머니처럼 코로 영양을 공급하는 비위 관 삽입(콧줄 식사)을 해야 했습니다.세 분 다 불편한 나머지 손으로 빼버리는 일들이 많았습니다. 손에 장갑을 끼우고 심지어 손을 쓸 수 없도록 해야 했습니다. 그 상태로 병원에 마냥 있을 수는 없었습니다. 특별한 치료도 더 없고, 요양원은 일정 기간 입소하지 않을 땐 퇴소 처리를 하고 회복 후 다시 입소 절차를 밟아야 하는 규칙이 있기 때문입니다.의사 선생님은 시어머니의 생에 대해 낙관적이지 않았습니다. 비위 관 삽입을 한 채 요양원으로 퇴원했습니다. 가까워진 간호팀장님께 눈물로 부탁 드렸습니다. 이번 한 번만 잘 넘겨보자고요. 요양원 측의 극진한 보살핌으로 기적이 일어났습니다. 거의 1년 만에 콧줄을 빼고 죽을 드시며 회복하여 오늘에 이르렀습니다.그 전후로도 몇 번의 병원 출입이 있었지만 요양원과 합심해 올해로 백수(99세)가 되신 시어머니를 지켜낼 수 있었습니다. 오늘도 편안히 잠들 수 있는 것은 이 시간에도 잠들지 못하고 시어머니를 지켜주는 분들이 곁에 있기 때문입니다. 또한 묵묵히 나의 결정을 지지해 주는 가족들과 아직도 이 못난 며느리를 자랑스러워하시는 시어머니를 지키기 위해 앞으로도 씩씩하게 살아갈 것입니다.