"주민들과 맛있는 전 먹으면서 이야기 하니 행복"

큰사진보기 ▲동작구 신대방2동 보라매초등학교에서 열린 ‘제3회 Wa보라매 신2나는 축제’에 참여한 주민들. ⓒ 박정길 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 knewstv.kr 에도 실립니다.

서울 동작구 신대방2동 보라매초등학교에서 6일(토) 오후 3시부터 열린 '제3회 Wa보라매 신2나는 축제'가 성황리에 개최됐다. 주민과 구민들은 행사 시작 전부터 서로 인사를 나누며 축제에 대한 기대감을 드러냈다.행사는 식전행사, 본행사, 주민 노래자랑 순으로 진행됐다. 본행사 개막식에는 박일하 동작구청장, 최민규 서울시의회 의원, 이주현 동작구의회 의원 등이 참석해 주민들을 격려했다.진행요원들은 보라매를 이미지화한 보라색 유니폼을 입고 행사를 안내하는 모습이 인상적이었다.축제를 총괄한 유범열 추진위원장은 기자와의 인터뷰에서 "처음에는 구청에서 동별로 축제를 한 번 열어보자는 제안이 있어, 단체장들과 추진위원장들이 힘을 모아 시작했다"며 "첫 회에 주민 반응이 좋았고 만족도가 높아 2회, 3회까지 이어오게 됐다"고 말했다. 이어 그는 "해마다 참여 인원이 늘어나는 모습을 보며 큰 보람을 느낀다"고 덧붙였다.올해 축제는 문화공연, 먹거리존, 체험존, 게임존, 주민노래자랑, 경품 이벤트 등 다채로운 프로그램으로 꾸며졌다.축제가 한창 진행되던 중, 중앙대학교 응원단 '후라씨'(Hurrah-C)의 열정적인 공연이 펼쳐지는 동안 굵은 비가 내렸다. 그러나 현장의 열기는 식지 않고 오히려 더 뜨거워졌다. 주민들은 텐트 안에서 전을 나눠 먹으며 담소를 나누고 즐거운 시간을 보냈다.현장에서 만난 박일하 동작구청장은 "비가 오는데도 신대방2동 주민들이 이렇게 한자리에 모여 맛있는 전을 먹고 웃으며 이야기하는 모습을 보니 정말 행복하다"며 "신대방2동 파이팅, 동작구 파이팅"이라고 힘찬 응원의 메시지를 전했다.한 주민은 "신대방2동은 체육시설과 보라매공원 등 공원이 많고, 축제 같은 행사가 열릴 때마다 학교 등이 협력해 더욱 살기 좋은 동네라고 생각한다"고 말했다. 다른 주민은 "아이들과 함께 경품 추첨 등을 즐기면서 이웃과 자연스럽게 어울릴 수 있어 좋았다"며 만족감을 드러냈다.이미경 신대방2동 동장은 "이번 축제는 주민들이 서로 얼굴을 맞대고 소통할 수 있는 기회이자, 공동체의 결속력을 강화하는 자리"라며 "앞으로도 신대방2동이 살기 좋고 활기찬 동네가 될 수 있도록 다양한 프로그램을 계속 마련하겠다"고 밝혔다.'Wa보라매 신2나는 축제'는 신대방2동 축제추진위원회가 주관하고 동작구청이 주최했다. 서울보라매초등학교와 (주)농심 등 여러 단체가 후원하며, 마을 주민 모두가 함께 어울리는 화합의 장을 만들었다. 축제는 주민들이 서로 소통하고 함께 즐길 수 있는 기회를 제공하며, 공공·민간 협력을 통한 지역 공동체 강화와 생활 친화적 발전의 중요성을 보여주었다.