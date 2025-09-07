[사진] 밤장 열리니 골목이 살아난다

큰사진보기 ▲홍성군 원도심 골목길에서 특별한 장터가 열려 모처럼 골목길이 북적였다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 골목길에서는 마켓무정형, 작은바베큐축제, 콩콩콩마켓, 도그캠프마켓, 다문화피크닉, 조양미술관 빛과 예술의 밤 등 5가지의 다양한 프로그램이 개최됐다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲아트나잇 공간에서는 ‘빛과 예술의 밤’을 통해 나의 그림자 작품 만들기, 어반스케치 라이팅 체험 등 문화예술을 즐기기도 했다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲밤장 도그캠프마켓에는 반려견과 함께하는 가족 구성원이 늘어나면서 반려동물과 함께 특별한 추억을 만들기 위해 많은 시민과 반려견이 찾아 인기를 끌었다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲행사장을 찾은 한 시민이 어반스케치 라이팅 체험 등 문화예술을 직접 즐겼다. ⓒ 신영근 관련사진보기

홍성의 원도심 골목길에서 특별한 장터가 열려 모처럼 골목길이 북적였다.9월의 첫 주말인 6일 저녁, 홍성의 대표적인 골목길인 일명 '홍고통'에서는 '홍성의 즐거운 밤 문화를 만듭시다'라는 주제로 지역의 로컬 크리에이터들이 기획하고 준비한 다양한 시장이 열렸다.'홍고통'은 홍성에서 학창 시절을 보냈던 시민이면 누구나 찾아갔던 골목길이었지만, 시간이 지나 많은 사람이 떠나면서 골목길을 비롯해 원도심 공동화 현상이 일어났다. 이후 지역 청년들을 중심으로 원도심 활성화를 위한 노력으로 전시회장을 비롯해 다양한 청년 창업 상가가 형성되어 서서히 옛 명성을 되찾아 가고 있다.집단지성이 주최·주관하고 문화체육관광부, 충남도, 홍성군, 홍주문화관광재단이 후원하는 '홍고통 나이트마켓(밤장)'은 제목 그대로 밤에 열리는 장터다. '집단지성'은 홍고통에서 청년창업을 돕는 씨앗 기업으로 청년들의 안정적인 홍성 정착을 돕고 있다.이날 골목길에서는 마켓무정형, 작은바베큐축제, 콩콩콩마켓, 도그캠프마켓, 다문화피크닉, 조양미술관 빛과 예술의 밤 등 5가지의 다양한 프로그램이 개최됐다.로컬 브랜드 '마켓무정형'은 더덕 고추장을 판매하는 더덕몽, 채소 관련 굿즈와 채소 플레이트 등 홍성의 개성 넘치는 로컬 브랜드들을 한 자리에서 만날 수 있는 시장으로 꾸며졌다.'작은바베큐축제'는 다음 달 30일부터 11월 2일까지 나흘 동안 홍주읍성 일원에서 열릴 예정인 '2025 홍성 글로벌 바베큐 페스티벌'의 사전 행사로, 시민들은 맛있는 바베큐를 즐기며 축제 분위기를 미리 느꼈다.은점토 공예 체험, 가죽지갑 만들기, 로컬푸드 수제 간식 등 만들고, 먹고, 놀 수 있는 콩콩콩마켓은 체험 행사로 구성됐다.특히, 반려견과 함께하는 가족 구성원이 늘어나면서 반려견 행동 체험 1:1 상담, 반려견 프로필 촬영, 펫 수채화 사진, 펫 마음 카드 등 반려동물과 함께 특별한 추억을 만드는 도그캠프마켓에 많은 시민과 반려견이 찾아 인기를 끌었다.그러면서 행사장을 찾은 어린이들은 반려동물과 소통하는 등 원도심 골목길이 시민들로 북적였으며, 유기 동물 후원 바자회가 열려 시민들의 관심을 끌었다. 다문화 피크닉에서는 다양한 나라의 음식과 문화를 나누기도 했다.다양한 체험을 비롯해 예술적 감성을 느낄 수 있는 공간도 마련됐다. 아트나잇 공간에서는 '빛과 예술의 밤'을 통해 나의 그림자 작품 만들기, 어반스케치 라이팅 체험 등 문화예술을 즐기기도 했다.행사장에는 청년들뿐만 아니라 어르신까지 골목길을 추억하기 위해 많이 찾으면서, 모처럼 홍성 원도심 골목의 활기찬 밤을 즐겼다.이번 행사를 후원한 홍성군은 SNS를 통해 "(작은 바베큐축제는) 홍성의 즐거운 밤 문화를 만들어가기 위해 마을과 청년들이 직접 준비했다"면서 "야외에 운치 있는 분위기와 함께 회차가 거듭될수록 더욱 다양한 음식(프로그램)이 준비될 예정"이라고 밝혔다.