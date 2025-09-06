이 대통령, 관봉권 띠지 분실에 "상설특검 등 방안 검토하라"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 지난 2일 용산 대통령실에서 국무회의를 주재하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

(서울=연합뉴스) 고동욱 기자 = 이재명 대통령이 검찰의 '건진법사 관봉권 띠지' 분실사건과 관련, 부실 수사 우려를 털어낼 수 있도록 상설특검을 포함한 방안을 강구하라고 지시한 것으로 파악됐다.6일 대통령실에 따르면 이 대통령은 최근 정성호 법무부 장관에게 "상설특검을 비롯해 어떤 대안이 있는지 검토해보라"고 지시한 것으로 전해졌다.전날 국회 '검찰개혁 입법청문회'에서 검찰 수사관들의 설명 태도 등으로 미뤄 검찰이 진상을 명쾌하게 규명할 수 있을지에 의문이 제기되는 만큼 강도 높은 수사가 필요하다는 취지다.다만 이미 독립적으로 김건희 여사 의혹 관련 수사를 진행 중인 민중기 특검팀 등에 수사를 맡기라는 취지는 아니었다고 대통령실 관계자는 전했다.앞서 서울남부지검은 지난해 12월 건진법사 전성배 씨의 자택을 압수수색해 5천만원어치 한국은행 관봉권을 포함한 현금다발을 확보했으나 출처를 밝히지 못한 채 사건을 특검에 넘겼다.돈다발 지폐의 검수 날짜, 담당자, 부서 등 정보가 적힌 띠지와 스티커를 분실했기 때문이다.이에 정 장관은 지난달 19일 진상 파악과 책임소재 규명을 위한 감찰 등 모든 조처를 할 것을 지시했고, 대검은 감찰에 착수한 뒤 수사로 전환했다.전날 열린 청문회에 출석한 남부지검 수사관들은 띠지 분실 경위 등에 대한 질문에 일관되게 "기억나지 않는다"고 답했고, 더불어민주당 의원들로부터 "국회를 우롱한다"는 강한 질타를 받았다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>