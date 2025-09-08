"우리에게는 꿈 꿀 권리가 있어야 한다"

새벽부터 새벽까지 오르락 내리락
5일 새벽에 길을 나섰다. 익산에서 KTX를 타고 용산에서 내렸다. 지하철 4호선을 타고 인덕원역을 향했다. 오늘 행진의 출발지는 경기도 안양시의 인덕원역이다. 과천의 남태령을 넘어 서울시 동작구의 이수역까지 11.1km를 걷는다. 행진이 끝나 이수역에 도착하면 바로 용산역으로 돌아가 KTX를 타야 한다. 저녁에는 군산을 찾아온 이문재 시인의 북토크가 있다.
지난 8월 12일 전주 전북지방환경청 앞에서 출발한 '새, 사람 행진' 여정이 얼마 남지 않았다. 다음 주 월요일부터 수요일까지는 행정법원 앞에서 문정현 신부의 서각기도와 일만삼천번의 릴레이 기도 배례로 새만금 신공항 취소를 바라는 염원을 전할 예정이다.
가까스로 정시에 도착한 인덕원역 출구를 오르니 행진단의 흥단원들이 격하게 반겨준다. 처음 온 사람도 깃발과 탬버린의 환영에 환한 웃음으로 화답하며 행진 대열에 자연스럽게 합류한다. 열흘 만에 다시 만난 행진단을 보니 엉뚱하게 눈물부터 난다. 행진단은 전보다 더 뜨거웠고 씩씩했고 단단했다. 기꺼이 귀한 시간을 내어 생명을 위해 길을 나선 사람들이다. 같은 뜻을 가진 사람, 동지同志를 마주하니 눈물과 웃음이 얼굴 위로 오르락 내리락 한다.
새만금 살리기는 계속 된다
2003년에도 새만금 갯벌 살리기를 위한 행진이 있었다. 문규현 신부, 수경 스님, 김경일 교무, 이희운 목사. 네 분의 성직자는 해창갯벌에서 청와대까지 65일간 엎드려 절하며 걷는 삼보일배의 길을 걸었다. 지켜보는 사람들이 모두 눈물을 훔치며 안쓰러워하고 죄스러워했다.
이문재 시인은 해방 후 한국사를 압축하면 '직선화'라고 말할 수 있다고 했다. 개발. 단 하나의 목표를 향해 멧돼지처럼 앞뒤 보지 않고 달려들었다. 철도도 도로도 곡선을 용납하지 않는다. 저돌적이다. 보기 참혹했던 삼보일배는 개발과 성장밖에 모르던 대한민국에 경종을 울렸다. 개발 패러다임을 생명 패러다임으로 바꾸는 역사적 계기가 되었다. 이후 새만금과 같은 대규모 간척사업은 허용되지 않았다.
22년 전과 달리, 새만금에 아직 남아 있는 수라 갯벌을 지키기 위한 2025년의 행진은 경쾌하다. 갯벌을 살리고, 갯벌을 서식처 삼아 살아가는 생물들을 살리고, 필요 없는 공항을 짓지 않는 것은 이제 '상식'이기 때문이다. 주먹을 쥐고 구호를 외치고, 구호 끝에 '투쟁!'을 외치는 '데모' 역시 마땅하고 당연한 '상식적 행동'이기에 우리는 즐겁지 않을 수 없다.
'자기 이야기하기'는 진짜 민주주의를 위해 꼭 필요한 것이라고 이문재 시인은 강조한다. "내가 좋아하는 것, 내가 힘들어하는 것을 말해야 합니다. AI에게 토로하는 것이 아니라 사람과 사람이 만나 서로의 이야기를 들어야 합니다." 이어서 루소의 말을 인용한다.
인간은 타인에게 자신을 대표하도록 허용하는 순간 자유를 잃게 된다. 그는 더이상 존재하지 않는다. - <민중의 이름으로> 중에서
<민중의 이름으로> 펴낸 이문재 시인
12.3 계엄과 내란이 있었다. 탄핵이 이뤄지고 새로 선출된 정부가 내란범을 발본색원하면 '모든 것이 정상으로 돌아간다'고 기대하는가. 다시는 이런 일이 생기지 않으리라 보장할 수 있는가. 지금은 질문하고 숙고해야 할 때다. 우리는 진짜 '민주주의'를 살고 있는가?
청소년자치연구소 달그락달그락은 최근 청소년들과 민주주의를 고민하고 있다. 매년 진행하는 여름 상상캠프의 주제 역시 '민주주의: 당연하지만 당연하지 않는 것'이다. 달그락의 청소년위원회 책모임 올라비에서 이번 북토크를 준비한 배경이기도 하다.
이번 북토크 책은 이브 모슬리의 <민중의 이름으로>이다. 이문재 시인은 본인의 시집 <혼자의 넓이> 북토크 때보다 오늘을 기뻐했다(관련기사: https://omn.kr/2aqq1
). '가짜 민주주의, 세계를 망쳐놓다'라는 부제가 말해주듯이 현재 우리가 민주주의라고 부르는 정치제도는 가짜 민주주의다. 전 세계에 수출되어 평소 의심조차 하지 않았던 가짜 민주주의는 사실상 '선거과두정'에 불과하다. '우리가 우리를 통치하는 일을 하도록 선발한 소수의 사람들에 의한 통치'이기 때문이다.
경마에 비유하자면, 민중은 기수가 누가 될지는 결정할 수 있지만 조련사나 말 소유주 또는 말 자체(경기장이나 날씨는 말할 것도 없고)에 대해서는 영향력을 행사할 수 없는 것이다. - <민중의 이름으로> 중에서
선출된 대표자들이 통치권을 갖는다고 되어 있지만 그 대표들은 자꾸 바뀌는 반면에, 실제 생활에서 정말로 권력을 행사하는 집단들- 정당, 관료, 기업, 미디어, 사법기관, 독립 공공기관, 국제조약 협정, 금융제도, 기타 각종 규제기관-은 변함없이 하던 일을 계속해나간다. 그리고 우리를 대표하는 것으로 되어 있는 대표자들이 우리보다 오히려 그런 권력집단들과 긴밀하게 연결되어 있다는 사실을 깨닫게 될 때마다 한 차례의 충격을 받곤 한다. - <민중의 이름으로> 중에서
며칠 전 김민석 총리가 새만금 개발청을 찾아가 '새만금 신항, 공항을 적기에 완공하겠다', '자연과 개발이 조화를 이루는 새만금, 국민이 성과를 체감하는 새만금으로 만들겠다'는 말을 남겼다. 국무총리, 전북도지사, 새만금개발청장, 환경부장관, 국토부장관, 이들은 누구인가.
우리가 뽑은 우리의 대리인이 우리의 뜻을 대리하고 있는 게 맞는가? 그들은 왜 우리의 말을 들으려 하지 않는가? 찾아가도 만나지 않고, 문서로 질문해도 답하지 않고, 한 달 동안 행진을 이어가도 왜 찾아오지 않는가?
남태령을 넘어, 개발을 넘어
남태령에 깃발이 모였다. 지난 겨울, 한 번도 남태령을 넘지 못했던 농민의 트랙터가 자기 이야기를 외치는 응원봉과 깃발과 함께 서울 가는 고개를 넘었다. 전국의 도로는 사방팔방으로 서로 연결되는 대신 서울과 수도권을 향하고 있다. 개발과 성장을 향한 자본의 탐욕이 지도에도 드러난다.
남태령에 다시 깃발이 모였다. 다른 생명의 이야기를 자기 이야기처럼 들은 사람들이 깃발을 들었다. 뜨거운 여름, 금강을 따라 걷고 우금티 전적지에서 동학농민운동을 추념한 <새, 사람 행진>이 깃발과 함께 남태령을 넘는다. 알락꼬리마도요, 뒷부리도요, 고라니, 금개구리, 갯벌의 생명 뿐 아니라 하제 마을의 팽나무, 금강과 낙동강의 물살이의 생명을 위한 깃발이다. 이미 멸종된 세계의 동식물을 그린 노란 피켓에는 '동지'라는 단어가 각국의 언어로 적혀 있다.
<민중의 이름으로>는 대의제가 '민주주의'라는 이름으로 전 세계에 수출된 배경을 자본으로 짚고 있다. 은행과 기업, 법인과 정부가 '시스템'으로 연결된 사회는 이미 자본에 잠식되어 있다.
자본의 최대 적은 자립한 삶이다. 한 뙈기 땅덩이에서 자족적인 생활을 영위하는 가족은 아무에게도 '수익'을 안겨주지 않는다. 그러나 이 가족을 쫓아내기만 하면 그 땅은 이익을 내는 일에 사용될 수 있다. - <민중의 이름으로> 중애서
스스로 생각하고, 스스로 표현하고, 스스로 결정하여 스스로 사는 자립의 삶은 가능할까. 자본이 잠식한 '시스템'에 갇힌 우리의 처지를 깨닫는 것은 충격적이며 절망적이다. 죽고, 쫓겨나고, 다치고, 아프고, 힘들다. 그러함에도 멈추지 않는 것, 그것이 지금 우리가 할 수 있는 자립의 삶이다.
개인의 참여가 필요하다고, 우리에게는 '꿈 꿀 권리'가 있어야 한다고 이문재 시인은 말한다. 남태령의 겨울과 여름을 넘은 사람들, <새, 사람행진>, <새만금신공항백지화공동행동>의 시민은 자신의 삶과 자신이 살아가는 사회에 책임을 지려는 사람들이다.
새, 사람, 함께, 살자, 라는 구호를 어찌 외치지 않을 수 있는가. 생명과 평화를 포기하지 않는다는 선언을 누가 막을 수 있는가. 그러니 우리는 간다. 자립한 존재로, 뜻을 함께하는 동지와 함께 간다. 당신도 함께 가자. 새, 사람, 함께, 살자!
