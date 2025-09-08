"우리에게는 꿈 꿀 권리가 있어야 한다"

▲남태령 기자회견 중<새,사람행진단>의 기자회견을 마치고 특별한 피켓을 들고 행진했다. 2023년 광주비엔날레에서 열린 ‘세대간 기후범죄 재판소: 멸종전쟁’에서 사용되었던 멸종된 동식물 피켓이다. 각국의 언어로 ‘동지’를 뜻하는 단어가 적혀있다. ⓒ 새사람행진 새만금신공항백지화공동행동 관련사진보기