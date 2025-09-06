"가덕도-지리산-4대강 등 생명의 편에서 끝까지 싸우겠다"

큰사진보기 ▲6일 오후 서울 국립고궁박물관 네거리에서 열린 ”생명 지킴이 대회“ ⓒ 낙동강네트워크 관련사진보기

"사람은 물론 제일 약한 생명이 안전하게 살아갈 수 있는 환경을 만들어 주는 게 선진사회다."

큰사진보기 ▲6일 오후 서울 국립고궁박물관 네거리에서 열린 "생명 지킴이 대회". 노현석 활동가. ⓒ 낙동강네트워크

큰사진보기 ▲6일 오후 서울 국립고궁박물관 네거리에서 열린 ”생명 지킴이 대회“ ⓒ 낙동강네트워크 관련사진보기

큰사진보기 ▲6일 오후 서울 국립고궁박물관 네거리에서 열린 ”생명 지킴이 대회“ ⓒ 낙동강네트워크 관련사진보기

큰사진보기 ▲6일 오후 서울 국립고궁박물관 네거리에서 열린 ”생명 지킴이 대회“ ⓒ 낙동강네트워크 관련사진보기

큰사진보기 ▲6일 오후 서울 국립고궁박물관 네거리에서 열린 ”생명 지킴이 대회“ ⓒ 낙동강네트워크 관련사진보기

6일 오후 서울 국립고궁박물관 네거리에서 열린 "생명 지킴이 대회"에 참석한 한 활동가가 한 말이다. 전국에서 모인 '생명의 편에 선 사람들'이 숨 쉬고 있는 생명 모두를 위해 '숨 쉬기 위해 모두 함께'를 외친 것이다.가덕도공항반대시민행동, 보철거를위한금강낙동강영산강사람들, 새만금신공항백지화공동행동, 설악산국립공원지키기국민행동, 제주제2공항강행저지비상도민회의, 지리산지키기연석회의, 시민사회단체연대회의, 전국케이블카중단과녹색전환연대, 종교환경회의, 한국환경회의가 공동으로 마련한 대회였다.이들은 가덕도(신공항), 새만금(신공항), 제주도(제2공항), 설악산(케이블카), 지리산(케이블카), 4대강의 문제를 거론했다. 참가자들은 손팻말과 겉옷에 하고 싶은 말을 적어와 펼쳐보이기도 했다. 이들은 발언을 통해 다양한 목소리를 냈다.생명의편에선사람들은 선언문을 통해 "전국의 강과 산에서 개발로 인해 죽음에 내몰린 생명들의 신음소리가 들린다. 이는 단순한 수사가 아니라, 지난 정권들이 만들어낸 '생태 학살'의 참혹한 현실이다"라며 "우리는, 생명의 편에 서서 인간의 개발 이기주의로 위기에 내몰린 그들의 권리를 대변하고자 이 자리에 섰다"라고 말했다.특히 녹조가 창궐하고 있는 4대강 관련해, 이들은 "2008년 이명박 정부에서 시작한 4대강 사업과 국립공원 규제완화 등 국토 파괴의 광풍은 17년이 지난 지금도 멈추지 않고 있다"라고 했다.그러면서 사람들은 "'녹색성장'이라는 허울 좋은 구호 뒤에서 행해진 생명학살과 국토파괴 행위는 한반도의 생태계를 뒤바꿔놓았다"라며 "이재명정부 또한 성장 일변도로 정책을 추진하면서 전국의 생명·생태 현장의 학살에 눈을 감고 있다"라고 밝혔다.가덕도, 새만금, 제주도, 설악산, 지리산, 4대강을 지키기 위해 천막농성과 순례길 등 온갖 몸부림을 거론한 이들은 "생명 학살의 최전선에서 맞서 싸워왔다"라며 "우리의 투쟁은 단순한 반대가 아니라, 미래 세대와 생명을 위한 책임이다. 우리의 몸부림은 생명들의 마지막 외침을 대변하는 것이고, 파괴되는 생태계를 향한 애도이다"라고 강조했다."더 이상 시간이 없다"라고 한 이들은 "이재명정부가 지난 정권들의 실패를 되풀이하는 것을 두고 볼 수 없다. 이재명 정부는 과거와의 완전한 단절을 선언하고, 개발 만능주의의 낡은 패러다임이 아닌 생명 중심의 새로운 국가 철학을 세워나가야 한다. 우리는 더 이상 거짓된 약속과 기만적인 정책을 용납할 수 없다"라고 밝혔다.생명의편에선사람들은 "생명의 편에 서기로 작정한 우리는 생명으로부터 떠나지 않을 것이며, 이들의 생존과 권리를 위해 끝까지 싸울 것이다. 정부가 약속을 저버리고 생명을 배신할 때, 우리는 어김없이 강력하게 저항할 것이다. 생명이 승리할 때까지, 우리는 계속 투쟁할 것이다"라고 다짐했다.노현석 부산환경운동연합·낙동강네트워크 활동가는 "낙동강은 1300만 영남 주민의 식수원이다. 그러나 지금 강은 생명을 살리는 강이 아니라, 생명을 위협하는 강으로 변해가고 있다. 강을 뒤덮은 짙은 녹색의 독성 녹조는 물살이를 죽이고, 새를 죽이며, 결국 우리 인간의 건강마저 위협한다. 시민들은 매일 물 한 잔을 마시며 불안에 떨어야 하는 현실에 놓여 있다"라고 발언했다.3~5일 벌인 낙동강 녹조·퇴적토 조사에 참여했던 노 활동가는 "코를 찌르는 악취와 걸쭉한 강물은 두통과 기침을 유발했다"라며 "4대강사업 이후 13년간 반복되고 악화되었다. 이 녹조의 원인은 분명하다. 기후위기로 인한 폭염, 산업과 농업에서 흘러나오는 과도한 영양염류, 여기에 강의 자연스러운 흐름을 가로막은 4대강 보와 댐이 바로 이유이다"라고 주장했다.이어 "이중 우리가 할 수 있는 한 가지는 바로 수문개방이다. 정부와 지자체는 문제를 알면서도 대책을 미루고 있다. 보 수문을 열어 물길을 회복해야 한다는 우리의 요구는 수년째 외면당했다"라며 "되도 않는 핑계들로 시간을 끄는 사이, 낙동강의 녹조는 더 짙어지고, 피해는 더 커지고 있다"라고 덧붙였다.노 활동가는 "낙동강은 단순한 물줄기가 아니다. 수많은 생명이 깃드는 터전이며, 우리의 생존을 지탱하는 생명선이다"라며 "강이 병들면 우리의 삶도 병든다. 강을 살리는 일은 곧 우리 자신을 살리는 일이다"라고 강조했다.그는 "낙동강은 우리의 목소리 없이는 결코 살아날 수 없다. 더 많은 시민들이 함께 외칠 때, 더 강력한 변화가 만들어진다"라며 "이게 강이냐? 분노하기 전에 '이게 강이다' 기쁘게 외칠수 있는 날이 하루 빨리 올 수 있도록 투쟁하겠다"라고 밝혔다.