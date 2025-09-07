쓰는 사람에겐 주문형 출판도 의미 있는 일

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

색을 쓰다 _ 쓰임 7

이 기사는 브런치에도 실립니다.

주변에 이런저런 글을 쓰는 인연으로 엮인 분들과 계절이 바뀔 때마다 <쓰임>이라는 이름으로 책을 내고 있다. 매주 한 편씩의 글을 쓰고 나누면서 모은 글을 추린 우리의 책은 2025년 가을, 어느새 <쓰임 7>에 이르렀다. 매 호 필진은 조금씩 변화가 있지만 대부분은 첫 호부터 꾸준히 함께 해온 분들이다.우리가 일 년에 4번의 출간을 꾸준히 해올 수 있었던 건, 바로 POD 방식의 출판을 하기 때문이다. POD(Print-On-Demand) 출판이란 '주문형 출판'을 의미한다. 말 그대로 책을 미리 인쇄하지 않고 주문이 들어오면 그때 인쇄하는 방식을 말한다. 인쇄만 미리 하지 않을 뿐이니 당연히 표지를 포함한 책의 모든 편집 작업이 파일로 사전에 정리가 되어 있어야 한다.이런 POD 방식의 장점이라면 한 번에 대량으로 인쇄해 쌓아두는 대신, 주문이 들어올 때마다 개별적으로 인쇄하여 배송하니 비용뿐 아니라 재고의 부담도 없다는 것이다. 또한 그만큼 문턱이 낮아진 셈이니 좀 더 손쉽게 출판할 수도 있다.하지만 모든 것이 그렇듯 이 PODDPEH 장점만 있을 리는 없다. 인쇄 품질이 기존 출판에 비해 조금 못 미친다는 느낌이고, 배송이 오래 걸린다. 또한 ISBN을 받아 온라인 서점에서 판매할 수 있지만 오프라인 서점에는 입점할 수 없다. 그뿐만 아니라 도서관의 희망 도서 대상에서도 빠져 있기에 기증의 과정을 거쳐야만 도서관 서고에 꽂힐 수 있다.나는 매주 모여 서로의 글을 나누는 두 개의 모임에 참여하고 있다. 그리고 구민회관이나 도서관에서 에세이 수업을 한다. 이처럼 취미로, 혹은 일로 글의 세계에 있다보니 나를 포함해 글을 쓰고 싶어 하는 사람들에게 용기도, 경험도 되는 장이 필요하다고 생각했다.내 글을 책으로 엮어 내놓는다고 하면 다들 진지하고 열정적으로 글을 쓰고 다듬는다. 책에 저자 이름이 박히고, 온라인 서점에서 살 수도 있다고 하면 처음 경험하는 분들은 특히나 신기해 하신다.나는 신춘문예도, 문학상도 필요하다고 생각하는 사람이다. 하지만 동시에 POD처럼 진입장벽이 낮은 문학의 방식도 필요하다고 생각한다. 우리가 모두 한강 작가처럼 될 수 있는 건 아니지만, 우리 모두 꾸준히 쓰는 사람은 될 수 있으니 그 길에 힘이 되고 길잡이가 될 수 있다면 충분히 의미 있는 일이 아닐까.이번 <쓰임 7>은 부제를 달았다. '색을 쓰다'라는 것이다. 제목대로 석 달간 우리들은 색을 주제로 글을 썼다. 다양한 색의 이야기가 쌓였다. 같은 색을 가지고 저마다 다른 이야기를 꺼내 놓았다. 꺼내 놓은 서로의 글을 읽었다. 검정이 다 같은 검정이 아니고, 초록이 다 같은 초록이 아니었다. 저마다의 색깔을 가지고, 저마다의 색을 꺼내 놓는 일. 글을 쓴다는 건 역시 이런 것이다.