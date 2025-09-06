"5·18은 내란"→"민주주의 초석"... 고발 당한 후 바뀐 <스카이데일리> 1면

큰사진보기 ▲<스카이데일리>의 지난 2월 22일자 5·18특별판 1면(왼쪽)과 지난 2일자 1면. 5·18을 "DJ 세력과 북한이 주도한 내란"이라고 팼던 이 매체는 최근 "5·18 정신은 한국 민주주의 초석"이라는 기사를 냈다. ⓒ 5·18기념재단, 스카이데일리 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲5·18기념재단과 광주광역시 관계자가 지난 5월 31일 5·18 관련 허위 사실 유포 혐의로 <스카이데일리> 조정진 대표에 대한 고발장을 광주경찰청에 제출하고 있다. 2025. 3. 31 ⓒ 5·18기념재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲<스카이데일리>가 지난 5월 16일 발표한 5·18민주화운동 폄훼 및 왜곡에 대한 사과문. ⓒ 스카이데일리 관련사진보기

5·18민주화운동(아래 5·18) 북한 개입설 등 음모론을 유포해왔던 <스카이데일리>가 지난 5월 사과문을 낸 데 이어 최근 "5·18 정신은 한국 민주주의 초석"이란 제목의 기사를 내보냈다. 이같은 행보에 "고발을 의식한 면피성 보도로 의심된다"는 비판이 나온다.<스카이데일리>는 지난 2일 창간 14주년을 맞아 1면에 전일빌딩과 금남로 등 5·18 기념지를 답사한 르포 기사를 보도했다. 기사에는 5·18 북한 개입설을 부정하고 12.3 비상계엄의 해제가 5·18 정신 덕분이라는 내용이 담겼다. 기사는 "극우 세력", "음모론", "부정선거" 등을 가리키며 "진실을 제대로 알아야 한다"고 비판하기도 했다.이 기사에서 <스카이데일리>는 "최근 극우세력을 중심으로 북한 간첩이 광주에서 5·18을 일으켰다는 유언비어가 퍼지고 있다"라고 5·18 북한 개입설을 지적했다. 또 "부정선거에 빠진 한국인보다 광주에서 만난 일본인이 광주를 더 잘 알 수도 있겠다는 생각이 들었다"며 부정선거 음모론을 주장하는 이들을 꼬집기도 했다.더해 금남로를 "민주화의 성지"라 표현하고, "역사를 잊지 않으려면 5·18에 대한 교육이 강화돼야 한다", "음모론을 배척하고 진실을 제대로 아는 것이야말로 민주주의를 지키는 길이다"라고 서술했다.또한 "12.3 비상계엄이 조기에 해제된 것은 5·18 정신이 있었기 때문이라고 생각한다"며 문형배 전 헌법재판소장 권한대행의 말을 인용하기도 했다. 그러면서 "(금남로가) 올해 2월 15일에는 극우세력에게도 장악됐다. 계엄군이 45년 전 모였던 곳에 세이브코리아 집회(탄핵 반대)가 열렸다"며 비판하기도 했다.이를 두고 최기영 5·18 미디어 왜곡 TF 위원(민변 광주전남지부 사무처장, <스카이데일리> 고발 건 오월단체 법률대리인)은 "과거 (왜곡) 보도들을 고려할 때 해당 보도가 진정성이 있는지는 아직 판단할 수 없는 문제"라며 "(그간의 왜곡 보도에 대해) <스카이데일리>를 고발하는 조치가 이뤄졌기 때문에 이를 의식한 면피성 태세 전환은 아닌지 의심된다"라고 지적했다.이어 "<스카이데일리>가 과거 왜곡 보도들을 삭제하고 있는데 오히려 과거의 허위 기사들도 유지하면서 허위임을 공언하는 사과문을 병행하는 것이 더 타당하다고 생각한다"며 "(앞으로) 5·18의 진상을 제대로 알리는 기사를 쓰는지 계속 지켜볼 것"이라고 전했다.최경훈 5·18 기념재단 기록진실부 팀장 역시 "<스카이데일리>의 최근 행보는 법률대응 과정에서 면책을 위해 노력하고 있는 것으로 해석한다"며 "왜곡 보도를 쓴 기자와 대표가 지금은 없으니 '우리는 다르다'고 '꼬리자르기'하는 것처럼 보인다"고 비판했다. 5·18 왜곡·폄훼 보도를 주도한 것으로 알려진 조정진 대표와 허겸 기자는 현재 퇴사한 상태다.이어 최 팀장은 "최근 과거 왜곡 보도 기사 일부를 내렸는데 그냥 삭제만 하는 것도 무책임한 조치"라며 "기사를 삭제했어도 기존 기사를 통해 퍼진 2차 저작물과 그 사회적 파장에 대해서도 책임져야 한다"고 말했다. 또한 "사과문과 함께 그간 보도에서 무엇이 왜곡됐는지를 명확하게 언급해야 한다"고 강조했다.<스카이데일리>는 그간 5·18을 폄훼·왜곡하는 보도를 이어왔다. 5·18에 "북한 인민군이 개입했다"거나 "상당수 5·18 유공자들이 가짜"라는 식의 음모론을 유포하는 식이다.특히 지난해 1월에는 "5·18은 DJ세력과 北이 주도한 내란"이라는 제목의 1면 기사를 포함해 5·18을 왜곡·폄훼하는 내용의 40면짜리 특별판 기사를 내고, 이를 지난 2월 15일 금남로 윤석열 탄핵 반대 집회 현장에서 배포하기도 했다. 5·18 유족, 5·18기념재단, 광주광역시는 지난 3~5월 '5·18민주화운동 등에 관한 특별법' 상 허위사실 유포 혐의로 <스카이데일리>와 조정진 대표, 허겸 기자를 경찰에 고소·고발했다.두 달 뒤인 지난 5월 16일, <스카이데일리>는 돌연 1면에 사과문을 게재했다. 이 사과문을 통해 <스카이데일리>는 "그동안 5·18 북한 개입설 등을 보도했다. 이 과정에서 민주화를 위해 헌신하신 희생자와 유족들께 마음의 상처를 드린 점을 깊이 반성하고 있다"며 "광주민주항쟁이 시민폭동 사태가 아닌 시민의거이고 민중항쟁이었음을 인정한다"고 밝혔다.