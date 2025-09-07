염라대왕도 안다는 600년 된 백중날 굿놀이

큰사진보기 ▲삼동 굿놀이 삼동 세우기 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원 삼동 굿놀이 마을 개요도 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원 삼동 굿놀이 마을. 양촌 음촌 개신 마을과 삼괴정 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원 삼동 굿놀이 세 마을이 삼거리로 모임 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원 삼동 굿놀이 기세배 ⓒ 이완우 관련사진보기

▲남원 삼동 굿놀이 기세배 이완우 관련영상보기

큰사진보기 ▲남원 삼동 굿놀이 당산제 ⓒ 이완우 관련사진보기

▲남원 삼동 굿놀이 우물굿 이완우 관련영상보기

큰사진보기 ▲남원 삼동 굿놀이 우물물 마시기 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원 삼동 굿놀이 삼동 세우기 ⓒ 이완우 관련사진보기

▲남원 삼동 굿놀이 삼동 세우기 이완우 관련영상보기

큰사진보기 ▲남원 삼동 굿놀이 지네 밟기 ⓒ 이완우 관련사진보기

▲남원 삼동 굿놀이 지네 밟기 이완우 관련영상보기

큰사진보기 ▲남원 삼동 굿놀이 합굿 ⓒ 이완우 관련사진보기

▲남원 삼동 굿놀이 합굿 이완우 관련영상보기

AD

(앞소리)

삼괴정이 우리동민 지네밟기 힘을 쓰세 / (후렴)

삼강오륜 예의촌은 삼괴정이 이 아닌가 / (후렴)

삼태화백 계룡산에 영계옥진 대명당은 / (후렴)

삼정승이 난다하고 자고지금 전해왔네 / (후렴)

삼생굿을 저 지네가 삼백육순 욕침하니 / (후렴)

삼동굿을 마련하여 삼동으로 밟아내세 / (후렴)

삼십삼천 도솔천명 저지네를 반복시켜 / (후렴)

삼재팔란 물리치고 삼괴정이 부흥한다 / (후렴)

(후렴)

얼럴럴 지네밟기 일심으로 지네밟세

큰사진보기 ▲남원 삼동 굿놀이 삼동 조형물, 문관 무관 사마시 합격자 ⓒ 이완우 관련사진보기

남원 보절면 괴양리에는 양촌, 음촌과 개신의 세 마을이 있다. 마을 들녘 논에는 벼 이삭이 패어서 고개 숙이고 있었다. 백중날인 지난 6일, 이 세 마을이 해마다 함께하는 향토 축제인 삼동 굿놀이 행사가 열렸다.이 마을의 백중놀이는 고려 말부터 600여 년을 이어온 유서 깊은 세시 풍속이다. 1982년 전국민속예술경연대회에 남원 삼동굿놀이는 대통령상을 받으며 널리 알려졌다. 이날 삼동 굿놀이 행사장에는 전국에서 수십 명의 사진기자가 찾아왔다.이 마을의 백중놀이는 세 마을의 화합, 안녕, 풍요를 기원하는 삼동(三洞) 굿놀이로서 기 세배, 당산제, 우물굿, 지네 밟기의 원형을 오랫동안 지켜왔다. 세 마을에서 어린이 한 명씩을 무동으로 선정하여 삼동 굿놀이의 주인공으로 삼아왔다. 1982년에 삼동(三童) 굿놀이로 무동을 중심으로 연희적인 내용을 추가하여 이 마을 전통 백중놀이의 발전된 형태로 전국 경연대회에 참가했다.보절 괴양리는 양촌, 음촌과 개신의 세 마을로 형성되었다. 양촌 마을이 형님 마을이다. 천황산에서 남서쪽으로 계속 뻗어나간 천황지맥이 약산(藥山, 447.7m)을 이루고, 청룡산을 지나 산줄기 하나를 갈래지어 120도 회전하여 서북쪽으로 올라가며 계룡산(鷄龍山, 391.2m)으로 솟구쳐서 회산천(回山川)과 만난다. 이 산줄기에 힘이 맺힌 계룡산 동쪽에 양촌 마을과 개신 마을이 있고, 약산의 서쪽에 음촌 마을이 자리한다.풍수적으로 계룡산은 수탉의 볏 형국이다. 이 산 아래에 닭장(장태)봉도 있다. 마주 보는 동쪽의 약산은 지네 형국이다. 닭과 지네는 서로 상극이다. 닭 형국의 계룡산 양촌과 개신 마을이 회산천을 사이에 두고, 지네 형국인 약산 아래 음촌 마을을 마주 보고 있다. 지네 형국인 약산이 닭 형국인 계룡산보다 높이도 높고 산의 덩치도 더 크다.계룡산은 회산천을 만나는 지점에 영계욕진(靈鷄浴塵) 명당이 있다. 이 명당은 삼정승이 나온다는 길지이다. 양촌 마을은 음촌 마을 뒤의 약산 지네 기운을 눌러야 했다. 이런 마을 풍수를 배경으로, 고려 후기부터 해마다 백중날에 약산의 지네를 밟아주는 비보풍수 성격의 삼동 굿놀이를 전승했다.보절 삼동 굿놀이는 열기 마당으로 기세배, 당산제와 우물굿을 차례로 진행한다. 양촌, 음촌, 개신 마을마다 농기를 앞세우며, 어울림 굿을 치며 마을 앞 삼거리에 모인다. 검은색 치마에 붉은색 저고리를 입은 수십 명의 마을 부녀자들은 행렬은 지네 형상을 상징한다. 마을마다 농기, 풍물패, 지네 행렬에 이어 흰옷을 입은 할머니 한 분이 있었다. 마을의 삼신할머니가 행사를 함께하고 있었다.음촌과 개신 마을의 농기가 형님인 양촌 마을 농기에 기 세배를 올린다. 양촌 마을 농기는 동생 마을인 음촌과 개신 마을 농기에 답례한다. 세 마을의 화합을 다지며 모두 함께 한바탕 풍물을 울린다.세 마을 굿패는 당산으로 이동하여 당산제를 함께 지냈다. 당산 나무 앞에 제수를 차려놓았고, 헌주를 하며 축문을 낭독하였다. 제사를 마치고 제수를 나누어 음복한다. 기자도 떡과 과일 조금씩 음복하였다.마을 우물로 함께 가서 우물 굿을 쳤다. 마을 우물은 참으로 깨끗하였고, 물바가지가 우물가에 몇 개 놓였다. 여름 더위에 맑은 우물물은 시원하였다. 풍물패가 마을 광장으로 이동했다. 옛날에는 마을 앞의 회산천 강변 모래밭이 삼동굿 놀이터였다.굿 놀이의 본 마당으로 삼동(三童) 세우기와 지네 밟기가 진행된다. 세 마을의 굿패가 선정된 어린아이를 각각 무동으로 태우고 한바탕 흥겨운 풍물 굿을 벌인다. 마을마다 마을 청장년 서너 명이 어깨를 모아 튼실한 기초를 이루고, 그 위에 청년 한 명이 올라선다. 그 청년 어깨에 무동이 올라타고 흥겹게 팔을 휘저으며 가락을 맞춘다. 풍물 가락은 흥겨움이 절정에 달한다.지네 밟기는 세 마을의 안녕과 풍요를 기원하며 부녀자들이 중심이 되는 무대이다. 이곳 삼동 굿놀이 지네 밟기는 이 마을 아이들의 무병장수와 입신출세의 소망을 구체적인 연희로 표현한다.삼동 굿놀이의 닫기 마당으로 합굿을 한다. 굿패와 구경꾼이 한데 어울려 한바탕 신명나는 굿판을 벌이며 삼동 굿놀이를 마쳤다. 예전에는 이 삼동 굿놀이의 삼동(三童)에 선정된 아이들의 집에서 굿놀이 놀이패를 초청하여 흥겹게 잔치를 벌였다.민속 굿놀이 마당에서 무동(舞童) 태우기는 아버지가 자녀를 어깨 위에 올리고 함께 어울리는 일상의 놀이에서 유래한다. 풍물을 울리는 굿패 마당에서는 무동이 상쇠의 어깨에 올라가 춤추고 재주부렸다. 이곳 보절 삼동 굿놀이는 무동 태우기 형태로 굿놀이 마당을 함께 하다가, 아슬아슬한 삼층탐 쌓기 형태로 삼동 세우기를 한다. 무동들이 마을 부녀자들이 행렬을 이루는 지네를 밟고 지나가는 과정이 삼동 굿놀이의 핵심이 된다.마을의 부녀자들이 중심이 되는 지네 밟기는 지역에 따라 기와 밟기 또는 놋다리 밟기라고도 한다. 음력 정월 대보름에 마을 부녀자들이 허리를 굽혀 연이어 놋다리를 이루고, 그 위에 꽃게로 선정된 여인이 올라가 이웃 마을 꽃게와 겨루는 민속 놀이였다. 보절 삼동 굿놀이는 마을 아이의 출산, 성장, 입신과 출세의 과정을 연희로 표현한다. 마지막 단계가 무동 아이가 지네를 밟고 지나가게 된다.삼동 굿놀이 판은 신성한 영역이다. 비손받이하는 노부들은 성심껏 연신 절을 하고 손을 비비면서 자기 마을 동자의 순산을 기원한다. 중동받이 남자 세 사람이 어깨를 짜고, 그 위로 산모 한 사람이 올라가 동자를 어깨 위로 올린다. 아이를 출산하고, 젖 먹으며 고난을 이기며 성장하고, 등과(登科)하여 입신출세하는 과정을 정성껏 연희로 표현한다. 세 아이는 각각 문관과 무관이 되고, 사마시에 합격한 선비가 된다.세 마을의 부녀자들 늘어서서 앞사람의 허리를 잡고 엎드리면 지네가 기어가는 형상이 된다. 세 아이는 지네의 부녀자들 행렬의 등위로 올라가 지네를 밟아준다. 이 마을의 명당을 침범한 지네를 밖으로 몰아내는 벽사의 행위이다. 지네 밟기 노래는 보절 삼동 굿놀이에 담긴 마을 주민들의 염원이 잘 나타났다.삼동 굿놀이와 관련하여 이 지역에 전해오는 전설이 있다. 염라대왕이 저승에 오는 망자에게 물어본다. 삼동 굿놀이를 보았느냐? 망자가 세 번 이상 보았다고 하면, 천당으로 바로 보내주었고, 망자가 한 번도 안 보았다고 하면, 염라대왕은 혀를 찼다고 한다. 또한 삼동 굿을 하면 그 해에 풍년이 들고, 굿을 하지 못하면 뜻하지 않는 흉년이 든다고 믿었다.농촌의 고령화와 이농 현상으로 삼동 굿놀이에 참여할 마을 주민이 적어졌다. 무더운 여름에 땀을 흘리며, 이 지역 주민들의 헌신적인 참여로 삼동 굿놀이를 힘들게 계승하고 있었다. 마을 주민들의 표정에서 자긍심과 보람이 느껴졌다. 내년 백중날에도 보절 삼동 굿놀이가 가치 있는 전통 세시 풍속으로 전승해 나가길 바란다.