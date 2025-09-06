"띠지 분실 기억안난다"는 검찰 수사관에 추미애 "고수의 거짓말 연기"

큰사진보기 ▲건진법사 전성배씨 자택 압수수색 당시 압수계에 근무했던 김정민 서울남부지검 수사관(왼쪽 첫번째)이 5일 오전 국회 법제사법위원회 법안1심사소위에서 열린 검찰개혁 입법청문회에 증인으로 출석해 관봉권 띠지 훼손·분실된 사안에 대해 의원들의 질의에 답변하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

(서울=연합뉴스) 곽민서 기자 = 더불어민주당은 6일 검찰의 '건진법사 관봉권 띠지' 분실에 대한 비판을 이어가면서 자칭 검찰 개혁의 당위성을 부각했다.민주당 소속 추미애 국회 법제사법위원장은 이날 페이스북에서 "관봉권 띠지 폐기 사건은 다른 큰 범죄나 윗선을 감추기 위한 검찰의 집단·조직 범죄로 보인다"며 "이런 조직에 수사를 맡길 수 없겠다"고 말했다.추 위원장은 전날 국회 '검찰개혁 입법청문회'에서 검찰 수사관들이 일종의 예상 답변서를 준비한 데 대해서도 "조직의 눈치를 보면서 허위의 답변을 반복하는 듯하다"며 "경력 짧은 수사관의 실수라고 변명하지만, 짧은 경력자가 국회의원을 상대로 거짓말 고수의 연기를 했다"고 지적했다.앞서 검찰 수사관들은 전날 청문회에서 분실 경위 등에 대한 추궁에 "기억 안 난다", "몰랐다"고 답해 민주당 의원들로부터 비판을 받았다.백승아 원내대변인도 이날 브리핑에서 "만약 검찰 지휘부가 윤석열-김건희 정권을 비호하기 위해 사건을 조직적으로 은폐하고 증거를 고의로 인멸했다면, 이는 명백한 국기문란 사건"이라고 주장했다.백 원내대변인은 "관봉권 띠지는 건진법사 현금의 출처와 흐름을 밝혀낼 수 있는 결정적 단서이지만, 검찰은 '기억나지 않는다'는 변명만 늘어놓으며 증거 인멸, 꼬리 자르기라는 비판을 자초했다"고 지적했다.그러면서 "검찰의 부실·늑장 대응과 고의적 증거인멸 의혹에 대한 신속하고 철저한 수사를 촉구한다"고 밝혔다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>