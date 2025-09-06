강릉 물 부족, 이제는 시민이 나설 때다

큰사진보기 ▲바닥 드러낸 오봉댐저수율이 13%대로 떨어지며 물공급에 한계상황에 다다랐다. ⓒ 진재중 관련사진보기

강릉의 물부족 사태가 장기화되고 있다. 저수율은 바닥을 드러냈고, 일부 세대는 급수가 중단된 채 물 수차에 의존해야 하는 상황에 놓였다. 더 이상 강 건너 불구경이 아니다.돌이켜보면 강릉은 이미 수차례의 재난을 겪어왔다. 대형 산불과 물폭탄 같은 집중호우는 예견하기 어렵고, 대처에도 한계가 있을 수 있었다. 그러나 강릉의 이번 물부족 문제는 달랐다. 몇 달 전부터 이미 예견된 기후위기의 한 단면이었기에, 지자체와 행정은 책임에서 자유로울 수 없다.그러나 이제 강릉의 위기는 특정 정치인이나 행정의 무능만을 탓할 수준을 넘어섰다. 물론 현 시장의 위기 대응이 미숙했다는 비판은 피할 수 없다. 대통령 방문 자리에서도 실효성 있는 대안을 제시하지 못하며 언론의 집중 조명을 받았고, 신문·방송·유튜브에서 가장 많이 거론되는 인물이 되었다. 김홍규 시장은 지금 누구보다 지치고 힘든 시간을 보내고 있을 것이다.그러나 냉정히 보아야 한다. 이번 위기는 단순히 한 개인의 무능만으로 발생한 것이 아니다. 허술한 물 관리, 기후 위기에 대한 안일한 대응, 개발 위주 정책이 누적되며 드러난 구조적 결과다. 지금 필요한 것은 책임 공방이 아니라, 장기적이고 근본적인 대책을 마련하는 일이다.지난 30여 년 동안 강릉을 이끌어온 민선 시장들(심기섭 12년, 최명희 12년, 김한근 4년) 역시 크고 작은 가뭄을 겪어왔고, 수자원 문제는 늘 잠재적 위험으로 존재해왔다. 그러나 이번 사태가 "100년에 한 번 올 최악의 재난"이라 불릴 만큼 극한 상황으로 전개되면서, 현 시장이 특히 무능의 낙인을 피하지 못하게 된 것이다.그러나 더 중요한 것은 책임 추궁의 반복이 아니라, 우리가 무엇을 할 수 있느냐이다. 이미 강릉의 아파트와 마을회관에서는 "일부 세대의 급수를 중단하고 물 수차로 공급한다"는 방송이 울려 퍼지고 있다. 위기는 더 이상 먼 일이 아니다. 바로 우리 가정의 일상으로 파고들었다.이제는 시민이 움직여야 한다. 물 절약을 생활화하는 작은 실천이 모여야 한다. 더 나아가 강릉시민 공동체가 나서서 서로의 지혜를 나누는 장이 필요하다. 예컨대 '강릉시민 물절약 커뮤니티'를 만들어 "우리 아파트는 세탁기를 며칠에 한 번씩만 돌렸다", "빗물을 모아 화장실 청소에 활용했다"같은 사례를 공유하고, 작은 아이디어에도 칭찬 메시지를 보내는 문화를 정착시키는 것이다.물은 모두의 자산이자 생존의 조건이다. 강릉 시민에게 주어진 과제는 책임 추궁이 아니라, 실천이다. 행정의 한계가 분명한 상황에서, 시민 스스로 위기를 버텨낼 방법을 찾고 작은 실천을 모아 나가는 것이 중요하다. 서로의 아이디어와 노력이 모이면 이 위기를 견딜 힘이 된다. 강릉의 미래는 행정이 아닌, 시민들의 연대와 지혜에 달려 있다.