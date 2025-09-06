메뉴 건너뛰기

'법인카드 유용 혐의' 이진숙 방통위원장, 네 번째 경찰 출석

사회

25.09.06 15:12최종 업데이트 25.09.06 15:12

'법인카드 유용 혐의' 이진숙 방통위원장, 네 번째 경찰 출석

"사적으로 쓴 적 없어" 거듭 무죄 주장... 보수단체 집회도

이진숙 방송통신위원장이 20일 서울 여의도 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 의원 질의를 듣고 있다.
이진숙 방송통신위원장이 20일 서울 여의도 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 의원 질의를 듣고 있다. ⓒ 남소연

(대전=연합뉴스) 김소연 기자 = 대전MBC 사장 재임 시절 법인카드를 사적으로 유용했다는 의혹을 받는 이진숙 방송통신위원장이 6일 경찰에 출석해 4차 소환조사를 받았다.

이 위원장은 2015년 3월부터 2018년 1월까지 대전MBC 사장으로 재직하면서 법인카드를 사적 용도로 사용해 회사에 손해를 끼친 혐의(업무상 배임)를 받는다.

지난해 7월 당시 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 민주당 의원들이 이 위원장을 고발하면서 수사가 시작됐다.

경찰은 법인카드 사용처 등 다양한 곳을 압수 수색을 한 데 이어 고발 1년 만인 지난 7월 이 위원장을 처음으로 소환해 조사했다.

이날은 네 번째 소환조사로 이 위원장은 이날 오후 2시께 대전 유성경찰서에 출석했다. 조사는 늦은 시간까지 이어질 전망이다.

이 위원장은 첫 소환조사 때 기자들과 만나 "(수사에) 정치적 목적이 있다"며 "사적으로 법인카드를 쓴 적이 없다"며 혐의를 강하게 부인했다.

지난 2일 국회 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서도 "법인카드를 사적으로 쓴 것이 없고 업무용으로만 사용했다"며 무죄를 거듭 주장했다.

이날 유성경찰서 앞에서는 보수 단체 관계자들이 이 위원장의 출석 시간에 맞춰 수사를 규탄하는 집회를 열기도 했다.

연합뉴스 (yonhap) 내방

'바른 언론 빠른 뉴스' 국내외 취재망을 통해 신속 정확한 기사를 제공하는 국가기간뉴스통신사입니다. 무단전재-재배포금지

