비공식 노동과 불안정성, 인도네시아 정치개혁 운동 촉발

2025년 8월, 인도네시아의 주요 도시에서는 수만 명에서 수십만 명에 달하는 시민들이 모여 정치·경제 개혁을 요구했다. 이번 시위는 단순한 돌발적 분노가 아니라, 오랜 기간 쌓인 불만이 폭발한 사건이었다. 직접적인 계기는 국회의원들에게 지급된 고액의 주택수당이었다. 이미 생활고와 경제 불안으로 시민들의 불만이 누적된 상황에서 이 소식은 강한 반발을 불러왔고, 시민들은 거리로 쏟아져 나왔다.시위의 전조는 독립기념일 당시 시민들이 국기 대신 해적기를 내걸며 부패와 특권을 풍자한 캠페인에서도 확인할 수 있었다. 강력한 중앙 조직은 없었지만, 변호사 단체와 학생 단체가 중요한 구심점 역할을 했고, 1998년 민주화 세대를 경험한 시민들과 최근 세대가 결합하며 운동은 빠르게 전국적 흐름으로 확산됐다.시위가 격화되면서 수많은 사상자가 발생했다. 경찰과 충돌하는 과정에서 수백 명이 다쳤고, 최소 7명에서 10명가량이 목숨을 잃었다. 그중 가장 널리 알려진 희생자는 오토바이 호출 서비스 기사 아판 쿠르냐완(Affan Kurniawan)이었다. 그는 8월 28일 국회 앞에서 배달 일을 하던 중 시위 진압에 나선 경찰 장갑차에 치여 숨졌다.목격자들에 따르면 장갑차는 한 차례 멈춘 뒤 다시 속력을 내며 그를 들이받았고, 병원으로 이송됐으나 결국 사망했다. 사건은 소셜미디어와 언론을 통해 급속히 확산되며 전국적 분노를 불러일으켰고, 경찰은 사고 차량 운전자를 포함한 일부 대원을 징계·해임했지만 시민들은 이를 단순한 사고가 아닌 국가 폭력의 상징으로 받아들였다.일부 시위는 폭력 사태로 번지기도 했다. 국회의원 자택이 약탈당하거나 쇼핑몰이 습격당했고, 버스정류장과 경찰서가 불타는 사건도 있었다. 경찰은 강경 진압으로 대응했고, 시위대는 오히려 경찰이 폭력을 의도적으로 유발했다고 의심했다. 그러나 시민들은 스스로 시위를 중단하고 기조를 재정립하며 이후 집회를 '비폭력 시위'로 전환했다. 분노를 넘어 공동체와 도시, 국가를 지키자는 구호가 전면에 나서면서 운동은 자정 능력을 보여주었고, 단순한 거리의 분노가 아니라 제도 개혁을 향한 정치적 행동임을 분명히 했다.이 과정에서 시위대는 이른바 '17+8 국민 요구안'을 국회에 제출하며 본격적인 협상에 나섰다. 이 개혁안에는 단기 개혁 사항 17가지와 장기 개혁 과제 8가지가 포함되어 있다. 단기 과제로는 군·경의 시위 진압 중단, 국회의원 특권 축소, 노동자 권리 보장 등이, 장기 과제로는 국회 개혁, 정당 투명성 강화, 반부패 제도 개선 등 체계적인 정치개혁 청사진이 담겨 있다. 이번 요구안 제출은 시민들이 단순히 불만을 표출하는 데 그치지 않고, 구체적이고 실질적인 제도 변화를 요구하는 단계로 나아갔음을 보여준다.이번 시위는 정치·경제 전반의 개혁을 요구하며 장기화될 전망이다. 정부와 국회는 시민들의 요구에 반응하고 있지만, 시위대가 원하는 분명한 답변은 아직 내놓지 못하고 있다. 특히 많은 시민이 오토바이 기사의 죽음에 깊이 공감한 것은 그가 도시의 대표적 불안정 노동자였기 때문이다. 낮은 임금, 불안정한 고용, 제도적 안전망의 부재는 인도네시아 다수 시민의 일상적 현실이며, 그의 희생은 구조적 취약성을 드러내는 사건으로 받아들여졌다. 따라서 이번 시위는 개인의 비극에서 출발했지만, 곧 사회 전체의 불안정성에 대한 집단적 대응으로 확산되며 정치개혁 요구로 구체화되고 있다.인도네시아의 중심 도시이자 이번 시위가 가장 대규모로 발생한 자카르타에서는 시민들의 정치 개혁 요구가 직접적으로 전달되고 있다. 자카르타는 비공식·저임금 노동에 크게 의존하는 도시이기도 하다. 인도네시아 통계청에 따르면, 자카르타 전체 노동자의 약 36%가 비공식 노동자이며, 이 중 대표적인 자영업자는 약 23%로 비공식 노동군에서 가장 큰 비중을 차지한다. 이 범주에는 긱 이코노미에 속하는 오토바이 기사들도 포함된다. 자카르타의 오토바이 기사들은 승객을 태우는 택시 역할을 하거나, 음식과 물품을 배송하는 역할을 수행하며 도시의 일상을 지탱한다.자카르타에서는 상대적으로 높은 최저임금이 시행되고 있지만, 이 수준조차 도시 생활을 유지하기에는 부족하다. 이번 시위의 직접적 계기가 된 국회의원들의 고액 주택수당은 최저임금의 약 10배에 달했기 때문에 시민들은 큰 박탈감과 분노를 느꼈다. 특히 오토바이 기사 등 비공식 노동자와 긱 이코노미 종사자들은 최저임금 수준의 수입조차 기대하기 어려운 상황이다. 이 밖에도 가사노동자, 쇼핑몰 판매원 등 다양한 비공식 노동자들이 낮은 임금과 불안정한 고용 상태 속에서 생활하고 있으며, 화려한 도시의 일상은 사실상 이들의 불안정한 노동 위에 유지되고 있다.시민들은 이러한 구조적 불평등 속에서 자신들의 일상을 지탱해온 오토바이 기사의 죽음에 깊이 공감했다. 그의 죽음은 단순한 사고가 아니라, 많은 시민이 공유하는 노동 불안정과 사회적 취약성을 상징하는 사건으로 받아들여졌다. 이러한 현실을 바로잡기 위해 시민들은 거리로 나서고 있다.