국내 최초 무용 전용 공공극장, 서울문화예술교육센터 개관

큰사진보기 ▲서울문화예술교육센터 은평 건물 사진 ⓒ 서울문화재단 관련사진보기

AD

"드디어 무용 전용 공연장이 생겼네요."

"이런 공간이 있어야 젊은 무용수들이 마음껏 꿈을 펼칠 수 있죠."

큰사진보기 ▲이날 개막식에서는 은평구 박주민 국회의원이 참석하여 축사를 하였다. ⓒ 서울문화재단 관련사진보기

"이 무대는 이제 모든 몸짓을 품을 수 있는 공간입니다."

큰사진보기 ▲서울문화예술교육센터 은평 개막식에서 개관선언을 하고 있다. ⓒ 서울문화재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울문화예술교육센터 은평 개관식에 참여한 무용계, 서울시, 지역 등 주요인사 200여 명이 기념사진을 촬영하였다. ⓒ 서울문화재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲개관페스티벌 포스터 ⓒ 서울문화재단 관련사진보기