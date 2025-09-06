바닥 드러낸 저수지... 물이 사라진 도시 '강릉'의 절박한 사투

큰사진보기 ▲바닥을 드러낸 오봉댐오봉댐의 저수율이 13%대로 떨어지면서 강릉 지역의 물 공급에 큰 차질이 빚어지고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲헬기, 소방차, 군함 등 육·해·공군이 총동원되어 강릉 오봉댐과 시내로 물을 수송하고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲살수차 호스를 이용해 오봉댐에 물을 투입하고 있는 모습. 가뭄 극복을 위한 긴급 급수 작업이 진행되고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲오봉댐으로 물이 졸졸 흐르고 있으나, 공급되는 양은 시민들의 수요를 따라가기에는 턱없이 부족하다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲전국 각지에서 집결한 소방차 80여대가 강릉 오봉댐과 시내로 물을 운반하고 있다. 가뭄 극복을 위한 긴급 운반 급수 작전이 한창 진행 중이다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲온정의 손길, 강릉 아이스아레나에 모인 생수 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲강릉시는 전국에서 지원받은 생수를 아이스아레나 운동장 등 대규모 집결지에 우선 보관하고, 읍·면·동 행정복지센터와 학교, 어린이집, 병원 등으로 신속히 공수하며 고령자와 장애인 등 취약계층 가정까지 전달하고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲바짝마른 오봉댐바닥을 드러낸 오봉댐은 단기 대책으로 외부에서 물을 공급받는 데 한계가 있다. 이로 인해 강릉시는 제한급수와 긴급 급수 차량 동원 등 임시 조치에 의존할 수밖에 없으며, 장기적으로는 안정적인 수자원 확보와 관리 방안 마련이 시급한 상황이다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲오봉댐모든 가용 수단을 동원해 오봉댐에 물을 공급하고 있지만, 유입량은 부족하고 저수율은 계속 낮아지는 등 상황이 점점 악화되고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

강릉의 한 아파트 단지에는 오늘 아침 다급한 안내방송이 울려 퍼졌다. "오늘부터 단지 내 상수도 공급이 중단됩니다. 살수차를 동원해 물을 공급할 예정이니 주민 여러분께서는 꼭 유념해 주시기 바랍니다"라는 안내는 주민들에게 절박한 현실을 다시 한번 각인시켰다. 일상에서 당연하게 누리던 물이 끊기자 시민들은 한 모금의 물, 한 방울의 소중함을 절실히 체감하고 있다.강릉 오봉저수지의 저수율이 지난 5일 13.2%까지 떨어지며 또다시 최저치를 경신했다. 불과 일주일 전까지만 해도 '붕괴선'으로 불린 15%가 경고 수치로 거론되었지만, 상황은 더욱 악화되고 있다.김홍규 강릉시장은 이날 강릉시청 재난상황실에서 열린 3차 비상대책 기자회견에서 "6일 오전 9시부터 공동주택 113개소, 대형숙박시설 10개소 등 총 123개소 대수용가를 대상으로 제한급수를 실시한다" 고 밝혔다. 이어 "저수율이 10% 미만으로 내려갈 경우 시간제·격일제 급수도 불가피하다"고 덧붙였다.* 대수용가란 상수도나 전력 등 공공서비스를 대량으로 사용하는 대규모 시설을 뜻하며 아파트, 대형건물. 공장 등 인원이나 설비가 집중된 곳이 대상에 해당한다. 이는 급수구역 전체 9만 1750세대의 절반에 달하는 규모다.정부는 지난 8월 30일 오후 7시를 기점으로 강릉시 일원에 재난사태를 선포하고 국가소방동원령을 발령했다. 이에 따라 전국 각지에서 소방차와 급수 차량이 속속 강릉으로 집결했고, 극심한 가뭄으로 물길이 막힌 도시를 살리기 위해 급수 작전에 헬기까지 투입됐다.강릉시에 따르면 5일 산림청 헬기 4대와 군 헬기 5대 등 총 9대의 헬기가 장현저수지와 경포저수지에서 물을 길어 올려 오봉저수지로 옮겼으며, 이를 통해 하루에만 1600여 톤의 물이 공급됐다.육상에서도 총 549대의 소방차와 살수차가 동원돼 오봉저수지와 강릉 시내 곳곳으로 물을 실어 날랐으며, 차량 급수 작전은 앞으로도 계속 이어질 예정이다. 해상에서는 지난 3일 동해지방해양경찰청이 보유한 5000톤급 삼정호(5001함)가 600톤의 물을 싣고 강릉으로 향한 데 이어, 해경은 오는 9일까지 3000톤급과 1500톤급 함정을 투입해 추가 급수를 지원할 계획이다.강릉의 물 부족 사태를 해결하기 위해 하늘에서는 헬기가, 땅에서는 소방차가, 바다에서는 군함이 동시에 움직이는 전례 없는 육·해·공 합동 급수 작전이 펼쳐지며, 한 도시를 살리기 위한 국가적 총력 대응이 본격화되고 있다.그럼에도 불구하고 공급은 여전히 소비를 따라가지 못하고 있으며, 저수량이 예상보다 더 빠른 속도로 줄어드는 것이 큰 문제로 지적된다. 당국은 제한급수를 확대하고 저수율 변화를 면밀히 살피고 있지만, 소비 억제 노력에도 불구하고 수요와 공급의 균형은 좀처럼 맞춰지지 않고 있다.전국 각지에서 동원된 소방대원들은 "당연히 해야 할 일"이라며 지칠 줄 모르고 최선을 다했다. 뜨거운 햇볕 아래 수십 차례 왕복하며 물을 나르면서도, 이들은 단순한 임무 수행이 아닌 시민의 생존을 지킨다는 사명감으로 움직였다.최선태 소방관은 "체력적으로 힘들지만 물이 없으면 아이들과 환자들이 버틸 수 없기에 멈출 수 없다"고 말했고, 권순빈 대원은 "우리보다 강릉 시민들이 더 힘들다. 물 부족이 하루빨리 해소되길 바란다"며 땀에 젖은 얼굴로 소망을 전했다.제한급수 조치는 시민들의 일상에 직격탄을 날리고 있다. 고지대에 위치한 공동주택에서는 이미 수압이 떨어져 하루에도 몇 차례씩 단수가 반복되고 있으며, 주민들은 세탁이나 샤워 시간을 조정하며 불편을 감내하고 있다.추석 연휴를 앞둔 대형 숙박시설들은 관광객 불편을 최소화하기 위해 자체적으로 비상 급수 탱크를 들여오고 있으며, 일부 호텔은 객실 운영을 줄이는 방안을 검토하고 있다. 학교와 병원 등 취약계층이 모여 있는 시설에는 강릉시가 우선적으로 급수 차량을 배치하고 있지만, 가뭄이 장기화될 경우 정상 운영에 차질을 빚을 수밖에 없는 상황이다. 한 시민은 "세수를 줄이고 빨래도 모아 한 번에 하지만, 언제까지 버틸 수 있을지 모르겠다"며 불안을 토로했다.정부는 긴급 급수, 생수 지원, 소방차 동원 등 단기 대책에 총력을 기울이고 있다. 그러나 저수율이 두 자릿수 초반까지 떨어진 이상, 근본적인 대책 없이는 '물 고갈' 공포에서 벗어나기 어렵다.강릉시는 향후 저수율이 10% 미만으로 떨어질 경우, 밤 10시~오전 5시 제한급수와 함께 격일제 급수를 단계적으로 시행할 방침이다. 그러나 이는 어디까지나 '생존을 위한 최소한의 조치'일 뿐이다.강릉의 위기는 단순히 한 지역의 문제가 아니다. 기후위기 시대, 언제든 '물 부족 도시'가 될 수 있다는 경고다. 풍부할 것 같던 수자원이 한순간에 바닥을 드러내는 현실은 물 관리의 새로운 패러다임을 요구한다."이번 위기를 어떻게 대응하느냐가 강릉의 미래를 결정할 것"이라는 지적이 나온다. 물은 생존의 기본이자 도시의 존립 기반이기 때문이다.