미 이민당국, 현대차·LG엔솔 공장서 한국인 노동자 수백 명 체포

미국 정부가 조지아주의 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 대대적인 이민 단속에 나서 수백 명의 한국 국민을 체포해 파장이 일고 있다.
미 국토안보수사국(HSI)은 5일(현지시각) 기자회견을 열어 전날 조지아주의 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장 건설 현장에서 475명을 체포했으며, 이 중 다수가 한국 국적이라고 밝혔다. 구체적인 숫자는 밝히지 않았지만, 한국인은 약 300명 정도로 전해진다.
스티븐 슈랭크 조지아·앨라배마주 담당 HIS 특별수사관은 "우리가 단일 현장에서 이뤄낸 최대 규모 단속"이라며 "통상적인 이민 단속이 아니라 몇 달간에 걸쳐 진행한 단속"이라고 강조했다.
이어 "장기 수사를 통해 증거를 수집하고 인터뷰를 진행했으며, 관련 문서를 모아 증거를 제출해 법원으로부터 수색 영장을 발부받은 것"이라며 "현장에서 체포된 사람들은 미국에 불법으로 체류하거나 불법적으로 일하고 있었다"라고 밝혔다.
그러면서 "이번 단속 작전의 목적은 조지아 주민과 미국 국민의 일자리를 보호하고, 법을 준수하는 기업에 공정한 경쟁 환경을 보장하기 위한 것"이라고 설명했다.
대규모 투자 약속했는데 직원들 체포... NYT "외교적 경고음"
슈랭크 특별수사관은 "체포된 사람들은 미국 국경을 불법으로 넘거나 비자 면제 프로그램을 통해 입국해 취업은 금지된 상태였다"라며 "다른 일부는 비자가 있었지만 체류 기간을 초과한 경우였다"라고 말했다.
미국 국경을 불법으로 넘은 사람들은 주로 중남미에서 불법 입국한 제3국 국적 근로자를 가리키는 것으로 보이며, 체포된 한국인들의 경우 단기 방문 비자나 ESTA(전자여행허가제)로 미국에 입국해 근로 행위를 한 것으로 추정된다.
또한 체포된 사람들 대부분은 조지아주 폭스턴의 이민자 수용 시설에 구금되어 있으며, 일부 미국 시민과 영주권자도 구금되었으나 이들은 신원을 확인한 후 풀어주고 있다고 덧붙였다.
트럼프 대통령은 외국에서 온 이민자들이 미국 국민의 일자리를 빼앗는다고 주장하며 대대적인 불법 이민 단속을 벌여왔고, 미국에서 공부하는 외국인 유학생에 대한 단속도 강화하면서 논란이 일고 있다.
특히 이번 단속의 경우 미국에 대규모 투자에 나선 해외 기업을 상대로 한 것이어서 매우 이례적이고, 더 나아가 한미 간 외교적 갈등으로 번질 우려가 있다는 지적도 나온다.
현지 언론도 이번 사태를 주요 뉴스로 보도했다. <AP통신>은 "트럼프 행정부가 대규모 불법 이민자 추방 계획의 일환으로 광범위한 작전을 수행하고 있지만, 지금까지 한국인은 다른 국적에 비해 이민 단속 대상에 포함된 사례가 거의 없었다"라고 짚었다.
<뉴욕타임스>는 "이번 작전은 한국에 외교적 경고음을 불러일으켰다"라며 "앞서 이재명 대통령이 백악관에서 트럼프 대통령을 만나 배터리 분야를 포함해 미국에 1500억 달러를 추가로 투자하겠다고 약속했다"라고 전했다.
애틀랜타에서 활동하는 한국인 이종원 변호사는 "한국 대기업들이 미국에 막대한 투자를 하고 있지만, 생산 시설을 운영할 숙련된 노동자들을 위한 비자가 충분하지 않다"라며 "미국은 한국에 투자를 권유하면서도 제대로 된 비자를 주지 않는다"라고 지적했다.
앞서 현대차그룹은 향후 4년간 미국 전역에 260억 달러(36조1530억 원)를 투자하겠다는 계획을 밝혀 트럼프 대통령의 환영을 받은 바 있다.
민주당 소속 샘 파크 조지아주 의원은 "지역 사회에 기여하는 사람들을 공포에 떨게 하려는 정치적 동기의 공격"이라며 "이런 단속은 우리의 청정 에너지 미래를 건설하는 사람들을 표적으로 삼고 그 가족을 갈라놓고 있다"라고 비판했다. 그러면서 "조지아의 번영은 노동자들을 범죄자로 만드는 것이 아니라 보호하는 데 달려 있다"라고 말했다.
트럼프 "이민 당국이 할 일 했다"
현대자그룹은 "우리는 모든 법률과 규정을 준수하고 있다"라며 "상황을 면밀히 모니터링하고 구체적인 상황을 파악하기 위해 노력하고 있다"라고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 백악관에서 기자들의 관련 질문에 "그 사건에 대해 방금 들어서 아는 것이 없다"라면서도 "내 생각에 체포된 사람들은 불법 체류자(illegal aliens)였고 이민 당국이 할 일을 한 것"이라고 답했다.
또한 단속 대상이 된 현대차그룹이 미국에 대규모 투자 계획을 밝힌 것에 대해서도 "그들은 미국에서 자동차나 물건을 팔 권리가 있다"라면서 "알다시피 이것은 전혀 일방적인 거래(one-sided deal)가 아니다"라고 강조했다.
해외 기업이 미국을 위해서만 투자한 것이 아니라 자기들이 이익을 얻기 위한 목적도 있다고 반박한 것으로 풀이된다.
트럼프 대통령은 이민 단속 강화와 미국 제조업 활성화라는 정책 목표가 충돌하고 있다는 지적에 대해서는 "우리는 다른 나라와 잘 지내기를 원하고, 훌륭하고 안정적인 노동력을 원한다"라며 원론적인 대답에 그쳤다.
그러면서 "그들은 바이든 행정부 때 불법으로 미국에 들어온 것"이라며 "그래서 우리는 할 일을 해야 한다"라고 거듭 강조했다.
하지만 영국 BBC방송은 "이번 단속은 미국 내 제조업 강화와 불법 이민 단속이라는 트럼프 대통령의 두 가지 최우선 정책 목표에 긴장을 불러일으킬 수 있다"라며 "핵심 동맹국과의 관계에도 부담을 줄 수 있다"라고 우려했다.
외교부 이재웅 대변인은 긴급 브리핑에서 "미국의 법 집행 과정에서 우리 투자업체의 경제활동과 우리 국민의 권익이 부당하게 침해되어서는 안 된다"라며 주미대사관과 주애틀랜타 총영사관 인력을 현장에 급파했다고 밝혔다.