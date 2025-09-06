64년 만의 '특별재판' 열린다면... 판사 추천에 시민사회 참여 필요해

「반민족행위처벌법」 제19조

본법에 규정된 범죄자를 처단하기 위하여 대법원에 특별재판부를 부치한다.

반민족행위를 처단하는 특별재판부는 국회에서 선거한 특별재판부 부장 1인, 부장 재판관 3인, 재판관 12인으로써 구성한다.

전항의 재판관은 국회의원 중에서 5인, 고등법원 이상의 법관 또는 변호사 중에서 6인, 일반사회인사 중에서 5인으로 하여야 한다.

「반민족행위처벌법」을 근거로 설치된 특별재판부 구성원

「특별재판소및특별검찰부조직법」 제3조 (심판부)

①특별재판소에 심판부5부와 연합심판부를 둔다.

②각 심판부는 다음 5인의 심판관으로써 구성하며 심판관은 특별재판소장이 이를 위촉한다.

1. 법관 1인

2. 4월혁명단체대표 1인

3. 변호사 1인

4. 대학교수 1인

5. 언론인 1인

「특별재판소및특별검찰부조직법」을 근거로 설치된 특별재판소 구성원

3.15 부정선거 관련자에 대한 첫 특별재판 보도 기사(경향신문 1961년 2월 20일자)

덧붙이는 글 | 글쓴이는 민족문제연구소 기획실장이다.

현재 국회에 발의된「12.3 비상계엄의 후속조치 및 제보자 보호 등에 관한 특별법안」(박찬대의원 대표발의)은 다음 두 가지 점에서 보완이 필요하다.첫째, 1심, 2심은 특별재판부가 판단하지만 최종심은 결국 조희대 대법원이 맡는다는 점이다. 둘째, 특별영장전담법관(1명 이상)과 특별재판부 판사(1심 3명, 2심 3명 등 모두 6명)의 추천은 국회, 판사회의, 대한변협이 맡고 조희대 대법원장이 임명한다. 이렇게 되면 1, 2심 재판부 구성은 각각 국회, 판사회의, 대한변협이 추천한 사람으로 구성된다.내란 특별재판이 내란범들에게 사법적 면죄부가 되지 않고 민주주의를 지켜낸 시민들의 뜻을 받들고자 한다면 특별재판부 판사 추천에 시민사회를 비롯해 학계, 언론계, 종교계도 참여할 수 있도록 해야 한다.우리 헌정사에서는 제헌국회 때 친일파를 처벌하기 위해 대법원에 특별재판부(부장 : 당시 김병로 대법원장)가 설치하여 단심제로 운영하였다. 특별재판부 재판관은 고법 판사 또는 변호사 등 법률가뿐 아니라 국회의원과 일반사회인사도 재판관으로 참여했다.4.19 직후에는 3.15 부정선거 관련자들을 처벌하기 위해 특별재판소(소장 : 문기선)를 설치했다. 특별재판소는 제헌국회 당시의 특별재판부 보다 시민의 참여 폭을 더 넓혔다. 각 부의 재판장은 현직 판사가 맡았지만 심판관은 4월혁명단체대표, 변호사, 대학교수, 언론인이 참여했다. 이때도 특별재판소 설치는 결코 쉽지 않았다.이승만 사임 이후 대통령 권한대행이 된 허정 당시 외무장관은 1960년 4월 28일 "혁명적 정치개혁을 비혁명적 방법으로 달성하겠다"는 황당한 발언을 한다. 7월 29일 민주당 장면 내각이 출범했지만 부정선거 관련자와 부정축재자 처벌에 미온적이었다.그 결과 선거법 등 기존 법률에 의해 진행된 6대 사건(4.19 당시 발포, 장박사 저격 배후, 서울시·경기도 부정선거, 민주당 전복 음모, 정치 깡패, 제3세력 제거 음모) 재판의 피고인들에게 무죄 등 대부분 가벼운 형이 선고되자 분노한 4.19 부상 학생들이 의사당을 점거하기에 이르렀고 결국 장면 내각은 부랴부랴 「부정선거관련자처벌법」 「반민주행위자공민권제한법」 그리고 「특별재판소및특별검찰부조직법」을 제정했다.이렇듯 우리 헌정사에서는 친일파와 독재세력을 처벌하기 위해 두 번의 특별재판이 있었다. 하지만 한번은 이승만과 친일세력에 의해, 또 한번은 박정희와 군부세력에 의해 사실상 그 목적 달성에 실패하고 말았다.64년 만에 다시 특별재판이 이뤄진다면, 그것은 기존 판사들의 성취가 아니다. 45년 전 전국으로 확대된 비상계엄을 막지 못해 희생된 광주시민들을 떠올리며 기꺼이 계엄군을 막아선 민주시민들은 완전한 내란 청산을 요구하고 있다. 따라서 특별재판부에는 반드시 시민이 추천하는 법률가들의 참여가 보장되어야 한다.