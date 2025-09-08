"혈연보다 더 진한 인연"... 용인에 뿌리내린 다문화 가족들

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

경기도 용인시 곳곳에서 만난 다문화 시민들의 일상은 '행복'과 '도전'이 함께 어우러져 있었습니다. 한국에서의 삶을 선택한 이들은 가족을 꾸리고 일터를 찾아 일상을 이어가며, 지난 2개월 동안 다문화 시민 일상을 취재하기 위해 만난 그들은 용인을 제2의 고향이라 부르기를 주저하지 않습니다. 그러나 그 웃음 뒤에는 아직 채워지지 못한 공허감과 작은 바람이 담겨 있습니다.10년 전 방글라데시 청년을 입양해 함께 살아온 정은자씨의 이야기는 혈연을 넘어선 새로운 가족의 모습을 보여줍니다. 식당에서 시작된 작은 인연이 아들로 입양으로 이어졌고 지금은 며느리와 손주까지 함께 사는 다문화 가족으로 자리 잡았습니다.정은자씨는 "혈연보다 더 진한 인연"이라고 말했습니다. 그들이 운영하는 식당은 단순한 가게라 아니라 외국인 노동자들이 모여 마음을 나누는 작은 공동체 공간이 됐습니다. 행복의 기초에는 '함께'라는 가치가 있음을 보여주는 사례입니다.베트남에서 유학 온 부빅로안씨는 용인과 평택을 오가며 삶을 일궈가고 있습니다. 언어와 문화 장벽, 코로나19 시기의 고립 등 쉽지 않은 길이었지만 그는 지금 "용인은 제2의 고향"이라고 말합니다.지역 축제에서 봉사하며 한국 친구들을 사귀고, 대학원 공부와 함께 의료통역이라는 새로운 꿈을 키워가고 있습니다. "낯설어도 열린 마음으로 다가가면 결국 따뜻함을 만난다"는 그의 고백은 다문화 시민의 용인 생활을 대변합니다.알제리 출신 라아라프 하이엣씨는 세 아이의 엄마로 용인에서 생활하고 있습니다. 그는 용인의 청결한 거리와 안전한 환경을 장점으로 꼽으며 "아이들과 밤에도 안심하고 나갈 수 있다"고 말했습니다. 하지만 이웃 간 교류가 부족한 점은 아쉬움으로 남았습니다.명절에 선물을 건네도 돌아오는 반응이 없을 때, 그는 "이웃과의 단절이 가장 슬펐다"고 회상했습니다. 그럼에도 하이엣 씨는 한국어 공부를 이어가며 언젠가 새로 온 이주민의 멘토가 되고 싶다는 꿈을 품고 있습니다.네팔에서 온 카필씨는 두 번째 한국 생활을 용인에서 이어가고 있습니다. 고향에는 부모와 아내, 어린 두 딸이 남아 있지만 그는 "아이들 미래를 위해서라면 지금의 고단함도 견딜 수 있다"고 말했습니다.공장 일이 줄어 일자리를 구하는 데 어려움을 겪고 있지만, 용인의 안전한 환경과 의료 인프라에 큰 만족을 보였습니다. "밤늦게 걸어도 두렵지 않은 도시"라는 그의 말 속에는 한국 사회에 대한 신뢰가 담겨 있습니다.용인중앙시장에서 다섯 개 가게를 운영하는 베트남 출신 김지연씨의 삶도 빼놓을 수 없습니다. 새벽마다 다섯 곳의 불을 켜고 하루를 시작하는 그는 시장 사람들에게 이제는 '지연 사장'으로 통합니다.구도심의 빈 점포를 다문화 상인들이 메우며 시장은 새로운 균형을 찾아가고 있습니다. 그는 "장사는 성실이 전부다. 진심이 통하는 데 국적은 필요 없다"고 강조했습니다. 다문화 상권은 지역 공동체의 또 다른 활력이 되고 있습니다.이처럼 다문화 시민들은 용인에서 삶의 행복을 발견합니다. 안전한 거리, 따뜻한 사람들, 가족을 이루고 꿈을 키울 기회가 그들을 웃게 합니다. 그러나 언어 장벽, 이웃 간의 단절, 행정 절차의 어려움, 그리고 여전히 존재하는 문화적 차이는 작지 않은 과제입니다. 그들의 진심 어린 고백은 "행복하지만 조금의 불편이 있다"는 현실로 귀결됩니다.이번 인터뷰는 두 달여 동안 진행됐습니다. 7명 이상을 취재했지만 일부는 끝내 인터뷰에 응하지 않았습니다. 낯선 환경 속에서 자신의 이야기가 알려지는 것에 대한 부담감이 컸기 때문입니다. 그렇기에 이번 기록은 응해준 시민들의 용기와 신뢰 위에서 가능했습니다.이번 기획을 통해 "용인에서 생활하는 다문화 시민들의 일상을 가감 없이 담고 싶었습니다. 다문화라는 단어 뒤에 숨겨진 보통 사람들의 하루, 행복과 불편을 함께 전하며 지역 사회에 그들의 삶이 더 현실감 있게 전달되기를 바랐습니다.용인은 이미 다문화 도시로 나아가고 있습니다. 다만 다문화는 더 이상 '특별한 이야기'가 아니라, 서로 다른 길에서 출발했지만 같은 공간에서 함께 살아가는 삶, 그것이 다문화 시대 용인이 지향해야 할 모습일 것입니다.