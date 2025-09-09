시진핑 "브릭스 단결·협력으로 국제질서 수호해야"

큰사진보기 ▲시진핑 중국 국가주석이 2023년 8월 23일 남아프리카공화국 요하네스버그에서 열린 2023 브릭스 정상회의 본회의에 참석하고 있다. ⓒ AP=연합뉴스 관련사진보기

AD

시진핑 중국 국가주석은 8일 저녁 열린 브릭스(BRICS) 정상 화상회의에서 "단결과 협력을 통해 함께 전진하자"는 제목의 연설을 발표했다고 중국 신화사 통신이 보도했다.시 주석은 "지금 우리는 중대한 전환점에 서 있다"며 "글로벌 사우스의 최전선에 선 브릭스 국가들이 개방·포용과 상생 협력의 정신을 실천해 다자주의와 다자무역체제를 수호하고, 인류 공동 미래를 위한 공동체를 건설해야 한다"고 강조했다.그는 이를 위한 세 가지 제안을 제시했다. 첫째로 국제 공정성과 정의를 지키기 위해 다자주의를 견지해야 한다고 밝혔다. 시 주석은 "세계는 백 년만의 대변화를 겪고 있으며, 패권주의·일방주의·보호주의가 고개를 들고 있다"며 "일부 국가는 무역 전쟁과 관세 전쟁을 일으켜 세계 경제와 국제 무역 규칙을 심각하게 훼손하고 있다"고 비판했다.이어 "브릭스 국가들은 글로벌 사우스의 선두 주자로서 다자주의를 굳건히 지키고, 다자무역체제를 보호해야 한다"며 글로벌 거버넌스 개혁과 개도국의 발언권 확대 필요성을 역설했다.둘째로 그는 국제 경제 및 무역 질서 수호를 위해 개방과 협력의 정신을 견지해야 한다고 말했다. 시 주석은 "경제 세계화는 되돌릴 수 없는 역사적 흐름이며, 어떤 나라도 자신을 고립된 섬으로 만들 수 없다"며 "세계무역기구(WTO) 중심의 다자무역체제를 수호하고, 모든 형태의 보호주의에 반대해야 한다"고 밝혔다.또한 "포용적인 경제 세계화를 촉진하고, 국제 의제 중심에 개발을 두며, 글로벌 사우스 국가들이 동등한 협력자로 참여해 발전의 혜택을 공유해야 한다"고 덧붙였다.셋째로 그는 공동 발전을 위한 시너지 창출을 위해 단결과 협력의 강화가 필요하다고 강조했다. 브릭스 5개국이 세계 인구의 절반, 세계 경제의 30%, 무역 총액의 20%를 차지하고 있다면서 "협력이 긴밀할수록 외부의 위험과 도전에 효과적으로 대응할 수 있다"고 말했다.중국은 글로벌 개발 이니셔티브 실천과 함께 고수준의 '일대일로' 공동 건설 협력을 추진할 준비가 돼 있다며, 이를 통해 브릭스 국가들과 협력을 한층 더 확대해 나가겠다는 뜻을 밝혔다. 그는 "중국은 다른 브릭스 국가들과 함께 경제 개발과 인프라 사업을 적극 추진해 모두가 함께 성장하고 번영하길 원한다"고 설명했다.시 주석은 또 "강한 바람은 풀의 강인함을 시험하고, 거센 불은 진짜 금을 드러낸다"며 단결과 책임의 중요성을 강조했고, "브릭스라는 큰 배가 변화하는 국제 조류 속에서도 안정적으로 항해할 수 있도록 함께 힘을 모아야 한다"고 당부했다.같은 날 주미중국대사관에 따르면, 참석한 정상들은 일방주의적 행위와 강압이 국제 질서를 교란하고 있으며 국제법과 규범이 위협받고, 무역이 타국 내정 간섭의 수단으로 악용되고 있다고 웹사이트를 통해 지적했다. 이로 인해 세계 평화와 발전이 심각하게 위협받고 있다는 우려도 제기됐다.정상들은 브릭스 국가들이 연대와 협력을 강화해 위기와 도전에 공동 대응하고, 다자주의를 수호하며 자유롭고 개방적인 국제 무역 체제를 지켜야 한다고 강조했다. 또 글로벌 사우스의 공동 이익을 보호하는 것이 중요하다고 밝혔다.참석자들은 시진핑 국가주석이 제안한 '글로벌 거버넌스 이니셔티브'가 시의적절하며 국제 거버넌스 개선을 위한 방향과 해법을 제시하고 있다고 평가했다.각국은 우크라이나 사태와 가자 지구 분쟁 등 주요 현안에 대해 지속적으로 소통하기로 합의했으며, 우크라이나 위기 해결을 위해 '평화를 위한 친구 그룹'(Group of Friends for Peace)을 적극 활용하고, 팔레스타인 문제 해결을 위해 '두 국가 해법' 원칙을 준수해 중동 평화와 안정을 도모해야 한다고 강조했다.주미중국대사관은 이날 회의에 차이치 중국공산당 중앙판공청 주임과 왕이 외교부장이 참석했다고 전했다.이번 브릭스 정상회의는 브라질의 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령이 주재했으며, 러시아 블라디미르 푸틴 대통령, 남아프리카공화국 시릴 라마포사 대통령, 이집트 압델 파타흐 알시시 대통령, 이란 마수드 페제시키안 대통령, 인도네시아 프라보워 수비안토 대통령, 아랍에미리트(UAE) 아부다비의 칼리드 왕세자, 인도와 에티오피아 대표 등이 화상으로 참석했다.한편, 블라디미르 푸틴 대통령의 연설은 언론에 공개되지 않을 예정이라고 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인이 타스통신에 밝혔다.브릭스는 브라질, 러시아, 인도, 중국, 남아프리카공화국 등 신흥 경제 대국 5개국으로 구성된 협의체다.시 주석은 이번 연설을 통해 다자주의 수호, 개방 협력, 글로벌 사우스 연대를 강조하며 이른바 '대(大)브릭스 협력' 구상을 제시했다. 이는 패권주의와 보호주의에 대응하고, 브릭스를 국제무대의 핵심 축으로 부상시키려는 전략으로 풀이된다. 중국이 글로벌 거버넌스 주도권을 강화하려는 행보로도 해석된다.