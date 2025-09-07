캄보디아 1993년 헌법의 특징

큰사진보기 ▲소소로 박물관 외관 ⓒ 여경수 관련사진보기

큰사진보기 ▲예전 국제연합과도기구의 행정사무소 공간 ⓒ 여경수 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲프놈펜 왕궁 ⓒ 여경수 관련사진보기

2025년 8월 29일, 숙소를 나와 캄보디아의 경제와 화폐 역사를 다루는 소소로 박물관을 찾았다. 캄보디아국립은행이 운영하는 곳으로, 입장료는 5달러였으며 신용카드 결제가 가능했다. 이곳은 캄보디아의 고대 역사뿐만 아니라 미래의 청사진까지 다양한 자료가 전시되어 있었다. 2층 규모의 건물로 내부도 쾌적했다. 이곳에서 오랜 시간 동안 캄보디아 역사를 공부했다.냉전의 시대가 끝나고 소련이 해체되면서, 캄보디아에게도 새로운 전환의 기회가 찾아왔다. 1991년 파리 평화협정에 따라 국제연합과도기구의 감독 아래 선거가 준비되었고, 1993년 총선에서 시아누크가 이끄는 캄보디아 민족연합전선이 득표율 1위를 차지, 당시 실권을 가진 훈센의 캄보디아인민당과 연립정부를 구성했다. 민족연합전선 당사 앞을 두 번 정도 지나갔다. 과거의 영광에만 머물러 있는 정당이라는 느낌이 들었다.1993년 헌법 제정 과정에서 국제연합과도기구의 역할은 결정적이었다. 그러나 이것이 단순히 외부의 강요에 의한 것은 아니었다. 캄보디아인들 스스로가 민주적 선거를 통해 자신들의 미래를 선택한 결과였다. 이는 1981년 베트남의 영향 아래 제정된 사회주의 헌법과는 본질적으로 다른 성격을 지닌다. 국제사회의 지원을 받았지만, 최종적인 선택은 캄보디아 국민들의 의지에 따른 것이었다.한편 국제연합과도기구의 행정사무소 공간이 지금도 보존되어 있다. 원래 이 건물은 왕실에서 사용하던 건물인데, 국제연합과도기구의 사무공간으로 활용되었다. 지금은 국제적으로 유명한 호텔 체인이 건물을 재단장하여 전체를 호텔로 운영하고 있다.우리나라의 경우에도 덕수궁의 석조전이 해방 공간에서 미소공동위원회의 회담장소로 활용되었으나, 미소공동위원회의 회담은 결국 결렬되었다. 이것은 한반도의 분단이 고착화되는 결과가 되었다. 이와 달리 캄보디아는 1993년 내전을 종식시키고 새로운 단일 국가체제로 전환했는데, 이것은 당시 냉전이 종식된 국제정세와 내전을 종식시키고자 하는 캄보디아 내부의 열망이 이룬 성과이다.캄보디아는 다시 '캄보디아 왕국(Kingdom of Cambodia)'이 되었고, 입헌군주제를 기본으로 하는 헌정 질서를 회복하고자 노력했다. 이는 1947년 최초의 근대 헌법이 추구했던 입헌군주제로의 회귀이기도 했다.오늘날 캄보디아를 규율하는 1993년 헌법은 과거 왕국의 역사와 상징을 복원하는 동시에, 국제사회가 요구하는 인권 보장, 민주주의, 법치주의 등의 보편적 규범을 채택했다. 캄보디아 헌법 제1조는 "캄보디아는 독립적이고 영토가 불가분이며 민주적인 국가이며, 국왕이 있는 입헌군주국이다"라고 규정한다.제9조는 "국왕은 국가의 원수이며, 종신직이고, 신성불가침하며, 존경받는 존재"라고 천명했다. 제31조는 "캄보디아 시민은 평등한 인권을 가진다"고 하여 기본권을 보장했고, 제51조는 "캄보디아 왕국은 자유민주주의, 다원주의, 시장경제를 채택한다"고 규정했다. 이는 이전의 사회주의 헌법과는 완전히 다른 체제로의 전환을 의미했다.나는 프놈펜왕궁 길을 따라 걸으면서, 덕수궁 돌담길이 떠올랐다. 고종은 덕수궁을 떠나 러시아공사관으로 몸을 피신했다. 고종은 다시 환궁하여, 조선을 대체하는 대한제국을 선포했다. 그는 대한제국의 황제로 즉위했으나, 대한제국의 영광은 그리 길지 않았다.시아누크는 오랜 망명 생활 끝에 다시 프놈펜 왕궁으로 돌아왔고, 국가 원수로서의 상징적 권위를 회복했다. 하지만 동시에 국왕은 정치적 중립을 유지해야 하는 존재가 되었고, 헌법상 그의 역할은 상징적 통합의 존재로 규정되었다.1993년 헌법은 왕정 복고만을 추구한 것이 아니었다. 정부 형태는 의원내각제로 설계되었고, 의회는 공정한 선거로 선출된 의원들로 구성되었다. 행정부의 수반인 총리는 의회에서 선출되며, 대법원뿐만 아니라 헌법위원회 같은 권력 분립 기관들도 설립되었다.특히 주목할 점은 캄보디아인들이 1993년 헌법 제정을 통해 과거 앙코르 제국의 영광을 재현하고자 했다는 것이다. 국기에 앙코르 와트를 표기한 것부터가 그 시작이었다. 이는 단순한 복고주의가 아니라, 근대적 헌정 체제 안에서 자신들의 역사적 정체성을 재구성하려는 의도였다.프놈펜 왕궁 앞에는 톤레사프강과 메콩강이 합류하는 곳에 강변 산책로가 만들어져 있다. 역시 외국 관광객들과 현지인들로 강가가 혼잡했다. 관광객들을 태운 유람선들은 밝은 불빛을 비추며, 프놈펜을 방문한 이들을 반기고 있었다. 숙소까지는 산책삼아 30분 정도 걸어서 갔다.* 다음 편에서는 1993년 이후 30여 년간 지속된 훈센 가문 중심의 권위주의 체제와 형식적 민주주의의 한계를 살펴볼 예정이다.