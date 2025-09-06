"바다는 자산이자 삶의 터전" 동해안 어민 목소리, 정부 정책으로

큰사진보기 ▲초정간담회 ⓒ 진재중 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲동해안 어민들의 목소리에 귀 기울이며 현장의 어려움을 청취하는 정부 관계자. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲“대통령실 관계자는 간담회에서 제기된 동해안 어민들의 애로사항과 건의사항을 꼼꼼히 살피며, 현장에서 실질적으로 반영할 수 있는 대책을 검토했다.” ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲강원 양양 광진리 앞바다바다 격년제와 바다숲 조성 사업이 추진되면서 해조류가 점차 복원되고 있다. 휴식년제를 통해 바다가 스스로 회복할 시간을 벌어주고,어민들의 해조류 이식으로 숲을 조성한 결과 해양 생태계가 되살아나고 있는 것이다. 이러한 노력은 단순히 해조류 복원에 그치지 않고, 수산자원의 회복과 어민들의 생계 안정, 나아가 탄소 흡수원 확보를 통한 기후위기 대응으로까지 이어지고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲다시마 복원“지난해 12월 이식한 다시마가 건강하게 회복된 광진리 앞바다.” ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲“어민들의 의견을 꼼꼼히 살피며 현장의 목소리를 정책에 반영하려는 대통령실 이영호 해양수산비서관.” ⓒ 진재중 관련사진보기

5일 오전 강원특별자치도 양양군 수협에서 열린 강원도 동해안 어민 간담회는 단순히 의견을 교환하는 자리가 아니라, 현안 해결책을 모색하는 의미 있는 토론의 장이 됐다.이번 간담회는 강원특별자치도 수협 조합장 협의회가 주최했으며, 대통령실 해양수산비서관실을 비롯해 학계, 강원도 글로벌본부, 해경, 수산자원관리공단 등이 함께 참석해 어민들의 목소리에 귀 기울였다.첫 발언에 나선 박혜철 속초수협 조합장은 어선 안전관리법의 과도한 규제 완화를 요구했다. 이미 전산 등록된 어선을 다시 신고해야 하는 절차는 어민들에게 불필요한 부담이라는 지적이었다. 이어 김동진 동해시수협 조합장은 노후화된 선어회 매장 개선을 위한 정부 예산 지원을 요청했다.자유토론에서는 기후변화로 금어기 조절이 시급하다는 고성 죽왕수협 박상철 조합장의 의견, 임원항 방파제 월파 피해를 조속히 해결해야 한다는 삼척 원덕수협 김경화 조합장의 건의, 주문진항 혼잡으로 항만과 관광 기능이 저하되고 있다는 강릉시수협 고병남 조합장의 문제 제기가 이어졌다.이날 가장 주목받은 발언은 김상일 양양수협 조합장의 건의였다. 그는 "지구온난화로 인해 해조류가 사라지면서 어민들의 생계가 위협받고 있다"며 중앙정부 차원의 바다숲 조성 예산 지원을 강력히 요청했다.김 조합장은 양양 광진리 어촌계가 자체적으로 바다숲을 복원하고 바다휴식년제를 운영해 효과를 거두고 있지만, 지역 차원만으로는 한계가 있다고 강조했다. 이어 그는 해조류가 단순한 양식 자원이 아니라 해양생태계의 먹이원이자 국제적 탄소제로 전략의 핵심 수단임을 지적하며, 국가적 관심과 투자가 필요하다고 목소리를 높였다.이번 간담회에서는 현장에서 제기된 문제들이 즉각적으로 검토되고 일부는 바로 해결되는 등 실질적 성과가 있었다. 글로벌본부, 속초어선안전조업국, 해경 등 관계 기관이 참여해 제도 개선과 현안 대응책을 신속히 제시했다.김경화 원덕수협 조합장은 "어민들에게 실질적 도움이 되는 자리였다"라며 이번 간담회의 의미를 강조했고, 강릉해경 장성창 정보외사계장은 "어민들에게 해경이 무엇을 할 수 있는지 고민하는 계기가 됐다"라고 소감을 밝혔다.김상일 양양수협조합장은 이번 정부 들어 대통령실이 직접 현장을 찾아 문제를 확인하고 해결하려는 자세가 신선하게 다가왔다. 과거에는 보고와 지시 중심의 대응이 주를 이뤘지만, 이번에는 현장과 소통하며 즉각적인 대책을 마련하려는 의지가 강하게 느껴졌다"라고 말했다.간담회를 마무리한 이영호 대통령실 해양수산비서관은 "동해안 어민들의 애로사항을 새롭게 인식하는 계기가 됐다"라며 정책 기조 변화를 예고했다. 특히 양식 해조류를 활용한 탄소배출권 확보의 중요성을 강조하며 "탄소제로의 해법을 해조류에서 찾겠다"라고 밝혔다.이번 간담회는 어민들에게 자긍심을 심어주는 동시에, 기후위기 속 해양 자원의 중요성을 재확인하는 자리였다. 조합장들과 관계자들은 "어족자원이 고갈되고 있다"는 인식을 공유하며, 공동 대응을 통한 지속 가능한 어업과 바다 보전의 필요성에 뜻을 모았다.