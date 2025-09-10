청각장애 전문복지관 언어재활사가 난청이 됐다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

"많이 놀랐겠어요. 선생님은 입사 당시 건청인이었고, 수술 후 회복이 가능해요. 치료실에서는 업무에 지장이 없으니까 열심히 일하세요. 문제가 생기면 제가 책임질게요!"

큰사진보기 ▲2024년 9월 이경화증 수술 직후말소리가 또렷하게 들렸다. ⓒ 박이연 관련사진보기

착착착착. 2022년 11월. 잠이 오지 않았다. 펜션에서 잠을 자려고 누웠는데 시계 바늘 소리가 귀에 거슬려 뒤척거렸다. 시끄럽던 시계 소리가 오른쪽으로 누우면 조용해졌다. 서울로 올라와서는 곧바로 이비인후과에 가서 청력 검사를 받았다. 시곗바늘 소리가 들리지 않아서 병원에 왔을 뿐인데, 동네 병원 의사는 진료 의뢰서를 써주며 큰 병원으로 가라고 했다. 난감했다.2023년 3월, 대학병원에서 진단명이 나왔다."이경화증입니다. 우측 청력도 좌측 만큼 나빠질 겁니다. 젊으니까 수술합시다."귀의 중이에 위치한 이소골은 3개 뼈로 이루어져 있는데, 그중 하나의 뼈가 굳어지면서 난청이 오는 질환이다. 우리 신체에서 가장 작은 뼈이다. 원인은 너무 다양해서 알 수가 없다고 했다. 스트레스, 유전 등. 가족 중에 난청은 없는데 스트레스 때문일까? 무서웠다.양측 귀 모두 진행 중이었고, 좌측 청력손실이 45데시벨, 우측이 25데시벨로 좌측이 중등도 난청에 해당해 보청기 착용을 권고 받았다. 그러나 우측이 25데시벨로 일상생활에 어려움이 없기에 상황을 지켜보기로 했다. 일반적으로 도서관과 벽시계 소리가 30데시벨, 조용한 사무실 대화가 50데시벨, 진공청소기 소리 70데시벨, 지하철 소음 85데시벨, 오토바이 및 콘서트는 100데시벨이다.건청인의 청력은 0~20데시벨이고, 두 귀의 청력손실이 60데시벨 이상부터 청각장애인으로 진단된다. 우리가 말하는 농인(deaf)은 90데시벨 초과를 말한다. 펜션에서 잠을 잘 때, 왼쪽 귀는 청력손실로 인해 시계 초침 소리가 들리지 않았고, 우측으로 누워 자면, 베개로 인해 차폐 현상이 생기기 때문에 잠을 잘 수 있었던 것이다.당시, 나는 청각장애인 전문 복지관에서 근무하는 17년 차 언어재활사였다. 청각장애 당사자처럼 보장구를 착용해야 하는 상황에 직업적으로 위기감을 느꼈다. 대상자와 보호자에게 신뢰를 잃을 수 있기 때문이다.고민하는 사이 우측 청력도 45데시벨이 되었다. 방음벽이 설치된 1:1 치료실 상황에서는 의사소통이 가능했지만, 코로나 시기 마스크를 착용한 상황에서 학부모 상담은 어려웠다. 퇴사를 각오하고 관장님께 면담을 요청했다. 퇴사에 대해 의논하고 싶었기 때문이다.관장님의 응원에 힘입어 수술 날짜를 기다리며 안경처럼 매일 양측 보청기를 착용하고 출근했다.난청이 생기면서 감각 손실은 방향감각과 영민함의 상실, 대인관계로부터의 소외감으로 이어졌다. 맥락을 놓치지 않기 위해 늘 긴장하며 집중했다. 빠른 말 속도와 주변의 소음 때문에 단어를 못 들으면, 맥락에 맞춰 유추하며 대화에 참여했다.운이 좋으면 자연스레 넘어갔지만, 운이 나쁘면 티가 났다. 엉뚱한 부분에서 웃거나 상황에 맞지 않는 반응을 하기 때문이다. 난청이 생긴 후 음악 소리가 큰 카페와 음식점은 피했고, 새로운 사람도 만나지 않았다. 난청으로 인해 좋은 점도 있었다. 듣고 싶지 않은 소리로부터의 해방감, 그 안에서의 미묘한 안락함이 있었다.남편은 17년째 코골이다. 그런데 어느 순간, 나는 숙면을 하고 있었다. 남편의 약한 코 고는 소리는 대략 30데시벨, 내 청력은 45데시벨, 난청 덕분에 남편의 코 고는 소리가 들리지 않아 수술 전까지 숙면할 수 있었다. 난청의 반사이익이었다.난청으로 인해 속상했던 적도 있다. 큰 아이 학교 문제로 남편과 나는 한시적으로 두 집 살림을 하고 있었다. 나는 평상시처럼 보청기를 빼고 잤다. 보청기를 착용하고 누우면 보청기의 마이크가 좌우로 눌리며 삐~소리가 나고 이물감 때문에 귀가 아프기 때문이다.'드르르르륵'2025년 4월 12일 새벽 3시 20분. 친정 엄마가 입원해 있는 호스피스 병원에서 전화가 왔다. 전화기 진동음은 대략 39데시벨, 내가 들을 수 없는 진동 소리였다. 떨어져 있던 남편이 집으로 와서 나를 깨웠다. 30분 거리의 병원으로 부랴부랴 달려갔지만, 늦었다. 엄마는 이미 소천한 후였다. 내가 전화를 빨리 받았다면 엄마의 마지막 모습을 볼 수 있었을까? 아직 따뜻한 엄마의 손과 굳게 닫힌 눈을 어루만지며 울었다. 난청이 생기고 가장 후회되고 안타까운 순간이었다.집에서도 어려움이 있었다. 음식을 준비할 때 아이들이 내 뒤에서 말을 할 때면 도마 소리, 찌개가 끓는 소리, TV 소리 등으로 아이들의 말소리 명료도가 낮았고, 대화가 원활하지 않았다. 점차 엄마와의 수다가 아닌 요구사항 전달 중심의 대화가 이루어졌다.또한 식사 자리에서 내가 음식을 씹고 있을 때 상대방이 말을 하면 나는 알아들을 수가 없었다. 음식을 저작하며 나는 소리가 말소리를 삼켰기 때문이다. 가족들은 웃었고 나는 웃지 못했다. 가족과의 대화에서도 소외되기 시작했다. 자존감이 낮아지고, 위축되었다.시어머니는 나보다 1년 먼저 보청기를 착용했다. 노인성 난청이었다. 어머니는 외출하실 때만 보청기를 착용한다. 집안에서 어머니와 내가 이야기 하는 것을 보고 남편이 말했다."둘이 대화가 돼? 서로 하고 싶은 말만 하고 있는데?"우리는 아랑곳하지 않고, 서로 코끼리 다리를 긁듯 대화를 이어 나갔다. 건청인 남편은 맥락 없는며느리와 시어머니의 대화가 이상했을 것 같기도 하다.20여 년 전 안과에서 라식수술을 했을 때 의료 기술 만세를 외쳤었다. 안 보이던 시계가 수술 직후 바로 보였기 때문이었다. 2024년 9월 이소골 재건 수술을 했다. 수술 직후 좌측 귀가 아주 선명하게 들렸다. 1년여의 기다림은 헛되지 않았다.2026년 10월로 예정된, 우측 귀 수술을 기다리며, 청력의 감각 손실을 안고 살아가고 있다. 한시적 난청이 약간의 위로가 되기도 했다. 직업적으로 이 경험은 매우 소중하기 때문이다. 청각장애 대상자들의 불편함을 이해할 수 있게 되었고, 심리적으로 위축될 수 밖에 없었던 상황들을 체험했기 때문이다.사람은 소중한 것을 잃었을 때 그것의 소중함을 더 알게 된다. 당연하지만 당연하지 않은 내 감각에 대해 다시 생각하는 기회가 되었다. 내가 난청이 없었다면, 오감을 당연시 여기며 혹사 시키고 바쁘게만 살았을 것이다. 한 템포 느리게, 천천히, 그렇게 감사하며 사는 오늘도 괜찮은 것 같다.