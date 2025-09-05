'20년 표류' 영화동 개발 사업 첫발 뗀 이재준 시장 "세계적 관광 명소로 조성"

큰사진보기 ▲이재준 수원시장(앞줄 가운데)이 지난 2024년 7월 경기관광공사, 수원도시공사와 영화문화관광지구 개발을 위한 업무협약을 체결한 뒤 협약식 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원시장이 ‘수원 영화 도시재생 혁신지구’가 국토교통부 주관 ‘2025년 상반기 도시재생 혁신지구 국가 시범지구 공모’에 선정된 것과 관련 “유네스코 세계문화유산인 수원화성과 연계해 영화 문화관광지구를 수원 관광의 거점이자 세계적인 관광 명소로 조성하겠다”고 밝혔다. 사진은 수원 영화 문화관광지구 조감도. ⓒ 수원시 관련사진보기

20여 년 동안 개발 사업이 표류해 쇠퇴하고 낙후됐던 '수원 영화 도시재생 혁신지구'(장안구 영화동 152-8번지 일원)가 관광·상업 거점 공간, 공공·문화 복합 공간으로 조성된다.수원시는 5일 '수원 영화 도시재생 혁신지구'가 국토교통부 주관 '2025년 상반기 도시재생 혁신지구 국가 시범지구 공모'에 선정됐다고 밝혔다. 앞서 수원시 '영화 도시재생 혁신지구 T/F 추진단'은 지난해 12월 '영화 문화관광지구' 개발 사업 계획을 수립해 공모에 참여했다.수원시는 이번 공모 선정으로 국비 최대 250억 원, 도비 최대 50억 원과 주택도시기금을 지원받는다. 또 건축규제가 완화되고, 행정 지원을 받을 수 있다. 영화 문화관광지구 개발 사업은 건축면적 3만 8,072㎡, 지하 2층·지상 4층 규모로, 총사업비 2,007억 원을 투입해 2025년부터 2030년까지 추진한다.이재준 수원시장은 "유네스코 세계문화유산인 수원화성과 연계해 '영화 문화관광지구'를 수원 관광의 거점이자 세계적인 관광 명소로 조성하겠다"라며 "소상공인과 지역경제 활성화의 마중물이 될 수 있는 공간으로 만들겠다"라고 말했다.'도시재생 혁신지구 사업'은 낙후된 도심에 경제 거점을 조성하는 도시재생 사업으로 산업·상업·주거 등이 집적된 지역 거점을 만드는 것이다. 쇠퇴 지역 요건을 2개 이상 충족한 지역이 대상이다.국토부는 '2025년 상반기 도시재생 혁신지구'로 수원시 영화동, 춘천시 근화동, 천안시 성환읍 등 3곳을 선정했다. 수원 영화 문화관광지구는 조건 없이 선정됐다.'영화 문화관광지구' 개발 사업은 수원시, 경기관광공사, 수원도시공사 출자로 도시재생 리츠(REITs)를 설립해 시행한다.관광·상업 거점 공간에는 테마형 숙박시설, 세계유산방문자센터, 소상공인 창업몰, 로컬 브랜드숍 등이 들어선다. 경기관광기업지원센터 유치도 추진한다. 공공·문화 복합 공간에는 주차장(625대), 북라운지, 문화복합홀, 주민 참여형 광장 등이 들어선다. 옥상에서는 다채로운 이벤트를 개최한다.수원시는 '영화 도시재생 혁신 지구'를 ▲글로벌 문화 관광 중심지 ▲지역상생, 지역경제 거점 ▲도시재생 앵커 공간으로 만들 예정이다. 또한, 북수원 지역 전통시장과 행리단길, 수원화성까지 연결하는 관광·상업·문화의 허브 공간을 조성한다는 계획이다.조성이 완료되면 관광객이 매년 10만 명 이상 증가할 것으로 보인다. 경제적 효과는 취업유발 효과 1,456명, 부가가치 유발효과 746억 원, 생산유발효과 1,834억 원 등으로 예상된다.면적 2만 452㎡ 규모의 '수원 영화 도시재생 혁신지구'는 수원시와 경기도가 수원화성 주변의 난개발을 막고, 수원화성 인근에 문화시설을 조성하기 위해 계획한 부지다. 그러나 개발을 위한 첫발을 떼기까지 20여 년이 걸렸다.수원시는 지난 2004년 경기관광공사와 공동사업자 협약을 체결하고, 2007년과 2011년 두 차례 민간투자 개발 사업을 추진했지만 좌절됐다. 이후 2013년부터 해당 부지를 임시주차장으로 활용하고 있다.'도시설계 전문가'인 이재준 시장 취임 이후 수원시는 재도전에 나섰다. 지난해 6월 국토부에 '도시재생 혁신지구' 후보지 공모를 신청했고, 7월에는 경기관광공사, 수원도시공사와 '도시재생 혁신지구 사업·문화관광 진흥사업' 추진을 위해 업무협약을 체결하는 등 힘을 모았다.수원시는 지난해 8월 후보지로 선정되자, 12월 '영화 도시재생 혁신지구 T/F 추진단'을 구성했다. T/F 추진단은 '영화 문화관광지구' 개발 사업 계획을 수립하며 공모 사업에 대응했다. 추진단에는 수원시 관련 부서, 수원도시공사, 경기관광공사, 지역구 국회의원실, 시의원, 수원시 도시·건축 분야 총괄계획가 등이 참여했다.결국 국토부가 이번에 '2025년 상반기 도시재생 혁신지구'로 수원시 영화동을 선정하면서, 쇠퇴하고 낙후됐던 구도심 지역이 활성화하고, 구도심 지역 주민들과 소상공인들에게 활력을 불어넣어 줄 것으로 기대된다.이재준 시장은 5일 SNS를 통해 "('영화 문화관광지구' 개발 사업으로) 구도심은 활기를 되찾고 지역 소상공인에게는 기회가 열리며, 수원의 새로운 명소이자 관광·문화의 중심지로 거듭나게 될 것"이라며 "20년의 기다림 끝에 이룬 꿈, 수원의 새로운 도약을 시민 여러분과 함께하겠다"라고 전했다.